Закон Саудовской Аравии Об Иностранных Инвестициях

Королевство Саудовская Аравия: перспективное место для инвестиций
В рамках программы «Видение 2030» Саудовская Аравия стремится стать ведущим инвестиционным центром, при этом иностранные инвестиции составляют 15% её инвестиционной стратегии. Министерство инвестиций внесло поправки в Закон об иностранных инвестициях и его исполнительные положения в поддержку этой цели.
Цели нового Закона об инвестициях:
- Равное обращение с местными и иностранными инвесторами, единые стандарты инвестирования.
- Прозрачные и четко определенные стимулы, применяемые без дискриминации.
- Более легкий въезд для иностранных технических специалистов.
- Защита активов иностранных инвесторов.
- Увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Основные изменения в последних поправках:
- Увеличение доли иностранного владения: с 49% до 100% в определенных секторах.
- Упрощение процедур утверждения, исключение предварительных согласований для некоторых видов деятельности.
- Улучшение визового режима, облегчение въезда и получения разрешений на работу для иностранных сотрудников.
- Повышение прозрачности за счет опубликованных нормативных актов и четких руководств для инвесторов.
Ожидаемые последствия:
- Увеличение ПИИ в Саудовской Аравии.
- Создание рабочих мест.
- Улучшение деловой среды.
- Повышение привлекательности для иностранных инвесторов.
Сфера действия Закона Саудовской Аравии об иностранных инвестициях:
Закон об инвестициях иностранного капитала регулирует иностранные инвестиции, определяя иностранные инвестиции (статья 1/d) как «инвестиции иностранного капитала в деятельность, лицензированную настоящим законом». Он охватывает:
- Виды деятельности: Все инвестиционные виды деятельности, включая создание новых компаний, приобретения, совместные предприятия и филиалы. К таким секторам, как оборона, безопасность и СМИ, могут применяться особые правила.
- Инвесторы: Все иностранные физические и юридические лица, включая компании, инвестиционные фонды и НПО. Иностранный инвестор (статья 1/c) определяется как «физическое лицо, не являющееся гражданином Саудовской Аравии, или юридическое лицо, партнеры которого не являются полностью саудовскими гражданами».
Стимулы:
Закон предусматривает такие стимулы, как налоговые льготы, освобождение от таможенных пошлин и льготы в особых экономических зонах. Статьи 6, 7 и 8 закона, а также статья 5 исполнительных положений предоставляют лицензированным проектам те же льготы, что и национальным проектам, включая:
- Стимулы в соответствии с Общим промышленным регулирующим законом Совета сотрудничества стран Персидского залива.
- Приобретение недвижимости (с разрешения) для деловых и жилых целей.
- Льготы по соглашениям об избежании двойного налогообложения и защите инвестиций.
- Защита от конфискации или экспроприации без справедливой компенсации.
- Репатриация прибыли, выручки от продажи акций и излишков при ликвидации.
- Свободный обмен акциями (с разрешения).
- Оформление иностранным сотрудникам спонсорства лицензированной фирмой.
- Промышленные кредиты от Саудовского фонда промышленного развития.
- Перенос убытков от операционной деятельности.
- Налоговые льготы (постановление Совета министров № 359), включая 10-летнее освобождение и 50%-ную скидку на расходы на обучение в Саудовской Аравии, при соблюдении таких условий, как минимальный капитал в один миллион саудовских риалов и местонахождение в определенных регионах (Хаиль, Северные границы, Джизан, Наджран, Аль-Баха, Аль-Джауф).
Процедуры:
Министерство инвестиций выдает лицензии в течение 30 дней с момента получения всех необходимых документов; в противном случае лицензия выдается автоматически. Отклоненные заявки должны быть обоснованы, с правом на апелляцию. Лицензированные предприятия могут быть совместными или полностью иностранными. Юридические формы включают общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, филиалы и одноличные компании (статья 5 закона и статья 4 исполнительных положений).
Условия и контроль выдачи лицензии (статья 6 исполнительных положений):
- Деятельность не должна быть исключена из сферы иностранных инвестиций.
- Продукция и методы производства должны соответствовать саудовским, заливным или международным стандартам.
- Заявитель не должен иметь существенных прошлых нарушений или судимостей.
- Заявитель должен соблюдать условия лицензии.
- Лицензирование должно соответствовать инвестиционным целям.
Несколько лицензий: Иностранные инвесторы могут получить несколько лицензий при условии соблюдения указанных выше условий и предоставления необходимой документации, а также отчета, подтверждающего отсутствие нарушений в отношении существующих проектов.
Ограниченные виды деятельности (статья 3 закона и руководство Министерства инвестиций):
Министерский комитет по рассмотрению иностранных инвестиций определяет ограниченные виды деятельности, включая:
- Разведку, бурение и добычу нефти (за исключением некоторых горнодобывающих услуг).
- Военные страховые и бытовые услуги.
- Расследования и безопасность.
- Инвестиции в недвижимость в Мекке и Медине.
- Туристическое руководство, связанное с хаджем.
- Услуги по трудоустройству гражданских лиц.
- Коммерческие комиссионные агенты (в международной классификации 621).
- Лов живых водных ресурсов.
Эти ограничения подлежат пересмотру.
Обязанности инвесторов (статья 17 исполнительных положений):
Иностранные инвесторы должны:
- Соблюдать условия лицензии, требующие согласования поправок или аннулирования.
- Использовать аккредитованную систему бухгалтерского учета и представлять проверенные бюджеты.
- Вносить и переводить заработную плату сотрудников через саудовские банки.
- Предоставлять запрашиваемую информацию органу власти.
- Разрешать доступ к системам бухгалтерского учета и данным.
- Содержать зарегистрированный адрес.
- Содержать веб-сайт с информацией о юридическом лице.
- Назначить сотрудника по связям, зарегистрированного в системе социального страхования.
Нарушение закона (статья 12 закона и статья 19 положений):
Нарушения могут привести к таким санкциям, как приостановление предоставления стимулов, штрафы (до 500 000 саудовских риалов) или аннулирование лицензии. Министерство направляет письменное уведомление о необходимости исправить нарушения до применения санкций.
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