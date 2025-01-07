Закон Саудовской Аравии Об Иностранных Инвестициях

Королевство Саудовская Аравия: перспективное место для инвестиций

В рамках программы «Видение 2030» Саудовская Аравия стремится стать ведущим инвестиционным центром, при этом иностранные инвестиции составляют 15% её инвестиционной стратегии. Министерство инвестиций внесло поправки в Закон об иностранных инвестициях и его исполнительные положения в поддержку этой цели.

Цели нового Закона об инвестициях:

Равное обращение с местными и иностранными инвесторами, единые стандарты инвестирования.

Прозрачные и четко определенные стимулы, применяемые без дискриминации.

Более легкий въезд для иностранных технических специалистов.

Защита активов иностранных инвесторов.

Увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Основные изменения в последних поправках:

Увеличение доли иностранного владения: с 49% до 100% в определенных секторах.

Упрощение процедур утверждения, исключение предварительных согласований для некоторых видов деятельности.

Улучшение визового режима, облегчение въезда и получения разрешений на работу для иностранных сотрудников.

Повышение прозрачности за счет опубликованных нормативных актов и четких руководств для инвесторов.

Ожидаемые последствия:

Увеличение ПИИ в Саудовской Аравии.

Создание рабочих мест.

Улучшение деловой среды.

Повышение привлекательности для иностранных инвесторов.

Сфера действия Закона Саудовской Аравии об иностранных инвестициях:

Закон об инвестициях иностранного капитала регулирует иностранные инвестиции, определяя иностранные инвестиции (статья 1/d) как «инвестиции иностранного капитала в деятельность, лицензированную настоящим законом». Он охватывает:

Виды деятельности: Все инвестиционные виды деятельности, включая создание новых компаний, приобретения, совместные предприятия и филиалы. К таким секторам, как оборона, безопасность и СМИ, могут применяться особые правила.

Инвесторы: Все иностранные физические и юридические лица, включая компании, инвестиционные фонды и НПО. Иностранный инвестор (статья 1/c) определяется как «физическое лицо, не являющееся гражданином Саудовской Аравии, или юридическое лицо, партнеры которого не являются полностью саудовскими гражданами».

Стимулы:

Закон предусматривает такие стимулы, как налоговые льготы, освобождение от таможенных пошлин и льготы в особых экономических зонах. Статьи 6, 7 и 8 закона, а также статья 5 исполнительных положений предоставляют лицензированным проектам те же льготы, что и национальным проектам, включая:

Стимулы в соответствии с Общим промышленным регулирующим законом Совета сотрудничества стран Персидского залива. Приобретение недвижимости (с разрешения) для деловых и жилых целей. Льготы по соглашениям об избежании двойного налогообложения и защите инвестиций. Защита от конфискации или экспроприации без справедливой компенсации. Репатриация прибыли, выручки от продажи акций и излишков при ликвидации. Свободный обмен акциями (с разрешения). Оформление иностранным сотрудникам спонсорства лицензированной фирмой. Промышленные кредиты от Саудовского фонда промышленного развития. Перенос убытков от операционной деятельности. Налоговые льготы (постановление Совета министров № 359), включая 10-летнее освобождение и 50%-ную скидку на расходы на обучение в Саудовской Аравии, при соблюдении таких условий, как минимальный капитал в один миллион саудовских риалов и местонахождение в определенных регионах (Хаиль, Северные границы, Джизан, Наджран, Аль-Баха, Аль-Джауф).

Процедуры:

Министерство инвестиций выдает лицензии в течение 30 дней с момента получения всех необходимых документов; в противном случае лицензия выдается автоматически. Отклоненные заявки должны быть обоснованы, с правом на апелляцию. Лицензированные предприятия могут быть совместными или полностью иностранными. Юридические формы включают общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, филиалы и одноличные компании (статья 5 закона и статья 4 исполнительных положений).

Условия и контроль выдачи лицензии (статья 6 исполнительных положений):

Деятельность не должна быть исключена из сферы иностранных инвестиций. Продукция и методы производства должны соответствовать саудовским, заливным или международным стандартам. Заявитель не должен иметь существенных прошлых нарушений или судимостей. Заявитель должен соблюдать условия лицензии. Лицензирование должно соответствовать инвестиционным целям.

Несколько лицензий: Иностранные инвесторы могут получить несколько лицензий при условии соблюдения указанных выше условий и предоставления необходимой документации, а также отчета, подтверждающего отсутствие нарушений в отношении существующих проектов.

Ограниченные виды деятельности (статья 3 закона и руководство Министерства инвестиций):

Министерский комитет по рассмотрению иностранных инвестиций определяет ограниченные виды деятельности, включая:

Разведку, бурение и добычу нефти (за исключением некоторых горнодобывающих услуг).

Военные страховые и бытовые услуги.

Расследования и безопасность.

Инвестиции в недвижимость в Мекке и Медине.

Туристическое руководство, связанное с хаджем.

Услуги по трудоустройству гражданских лиц.

Коммерческие комиссионные агенты (в международной классификации 621).

Лов живых водных ресурсов.

Эти ограничения подлежат пересмотру.

Обязанности инвесторов (статья 17 исполнительных положений):

Иностранные инвесторы должны:

Соблюдать условия лицензии, требующие согласования поправок или аннулирования. Использовать аккредитованную систему бухгалтерского учета и представлять проверенные бюджеты. Вносить и переводить заработную плату сотрудников через саудовские банки. Предоставлять запрашиваемую информацию органу власти. Разрешать доступ к системам бухгалтерского учета и данным. Содержать зарегистрированный адрес. Содержать веб-сайт с информацией о юридическом лице. Назначить сотрудника по связям, зарегистрированного в системе социального страхования.

Нарушение закона (статья 12 закона и статья 19 положений):

Нарушения могут привести к таким санкциям, как приостановление предоставления стимулов, штрафы (до 500 000 саудовских риалов) или аннулирование лицензии. Министерство направляет письменное уведомление о необходимости исправить нарушения до применения санкций.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.