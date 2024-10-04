تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية 2030، من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب في النمو الاقتصادي إلى جانب المواطنين السعوديين. وتتمتع المملكة بموقع استراتيجي يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار، لذا قامت الهيئة الملكية بوضع ضوابط لممارسة الأنشطة المهنية للشركاء الأجانب والسعوديين داخل المملكة.

الجهة التي تمنح الترخيص المهني بشريك سعودي

تُمنح التراخيص المهنية لشريك سعودي للشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة الأنشطة المهنية داخل المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شريك سعودي.

وتختص وزارة التجارة بإصدار تلك التراخيص عبر موقع الوزارة الإلكتروني، ويتم إصدار الترخيص خلال يومي عمل.

المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص المهني بشريك سعودي:

تختلف المستندات المطلوبة للشركاء المهنيين عن تلك المطلوبة لغير المهنيين، وهي كالتالي:

بالنسبة للشركاء المهنيين، تتمثل المستندات فيما يلي:

صورة من السجل التجاري للمنشأة الأجنبية الشريك، مُصدقاً عليها من السفارة السعودية، على أن يكون السجل التجاري موضحاً به النشاط المهني للشركة.

القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص، مُصدقاً عليها من السفارة السعودية، وذلك في حال عدم وجود سجل تجاري بنشاط مهني سابق مُرخص من وزارة التجارة.

صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً (فرداً) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية السعودية مع مستخرج من نظام (أبشر) لإثبات المهنة، ونسخة من الرخصة المهنية لكل شريك من الجهة المختصة بالمملكة العربية السعودية.

بالنسبة للشركاء غير المهنيين، تتمثل المستندات فيما يلي:

صورة من السجل التجاري للمنشأة الأجنبية الشريك، مُصدقاً عليها من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً (فرداً) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية السعودية، أو صورة السجل التجاري للشركات السعودية، أو صورة الإقامة المميزة إذا كان أحد الشركاء يحمل الإقامة المميزة.

القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص، مُصدقاً عليها من السفارة السعودية.

شروط الحصول على الترخيص:

الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المهني بشريك سعودي تتمثل في:

وجود شريك سعودي مُرخص مهنياً بالترخيص الاستثماري لا تقل نسبة حصته في الشركة عن 25%، ولا تقل حصة رأس المال الأجنبي عن 20 مليون ريال سعودي، ولا تزيد نسبة الشراكة الأجنبية عن 75%.

ألا تتجاوز نسبة حصص غير المهنيين، سواء كانوا سعوديين أو خليجيين أو حاملي الإقامة المميزة أو الشركات غير المهنية، عن 30%.

أن تكون الشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.

أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل على ترخيص لممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المختصة في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه، وذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها الشركة المهنية.

أن تقدم الشركة المهنية غير السعودية الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.

الحصول على موافقات الجهة المختصة في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.

في حالة وجود ترخيص مسبق لأحد الشركاء

في حال كون أحد الشركاء مُرخصاً سابقاً من وزارة الاستثمار، فيجب إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية / الإقامة المميزة / الإقامة، إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

المقابل المالي للحصول على الترخيص المهني بشريك سعودي، يتمثل في:

المقابل المالي للحصول على الترخيص:

المقابل المالي لإصدار الترخيص هو 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى خمس سنوات.

المقابل المالي 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يُطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية بمقدار 60000 ريال سعودي عن كل سنة.

يتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة تُعد الخدمة ملغاة، ويتم التقديم مرة أخرى.

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