تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير القطاع الصناعي من خلال تحسين الأنظمة الصناعية والتشريعات المتعلقة بهذا المجال. يُعتبر القطاع الصناعي في المملكة من أهم القطاعات الحيوية القادرة على المنافس وهو ما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. وقد قامت الهيئة الملكية بإصدار ضوابط للحصول على تراخيص الأنشطة الصناعية للمنشآت الصناعية داخل المملكة، وهو ما سنوضحه فيما يلي:

تراخيص المنشأة الصناعية في السعودية وإجراءات الحصول عليها

المنشأة الصناعية هي كل منشأة تهدف إلى تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع، أو مزج أو تشكيل أو تغيير المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع.

يتم استخراج التراخيص الصناعية لجميع الصناعات الثقيلة والخفيفة والصناعات التحويلية، وتنظم تراخيص الصناعة من خلال نظام التنظيم الصناعي الموحد. تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقديم الخدمات الإلكترونية للتراخيص الصناعية.

مستندات الحصول على تراخيص المنشأت الصناعية في السعودية

المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص الصناعية:

صورة السجل التجاري للمنشأة مُصدقاً عليها من السفارة السعودية، وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً (فرد) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر).

القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مُصدق عليها من السفارة السعودية.

يتم التقديم على التراخيص الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل بحد أقصى.

شروط الحصول على التراخيص الصناعية بالمملكة

إذا كان أحد الشركاء في المنشأة قد حصل على ترخيص سابق من وزارة الاستثمار، يجب توضيح ذلك عند كتابة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

يتم إعفاء حاملي الإقامة المميزة من البند السابق.

يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الخليجية أو بيانات الإقامة المميزة أو الإقامة، إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

على المرخص له مراجعة وزارة الصناعة والثروة المعدنية للحصول على الترخيص الصناعي، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحصول على الموافقة البيئية.

رسوم الترخيص الصناعي بالسعودية

المقابل المالي للحصول على التراخيص الصناعية للمنشأة:

المقابل المالي لإصدار الترخيص عن كل سنة بحد أقصى خمس سنوات، بقيمة 2000 ريال سعودي.

المقابل المالي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، بقيمة 10000 ريال سعودي، ومن ثم يُطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية، بقيمة 60000 ريال سعودي عن كل سنة.

مدة سداد المقابل المالي للخدمة هي 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة تُعتبر الخدمة ملغية ويجب التقدم لها مرة أخرى.

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