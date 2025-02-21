المملكة العربية السعودية تطلق منصة جدارات المتكاملة للتوظيف

أطلقت المملكة العربية السعودية منصة "جدارات" للتوظيف، وهي منصة توظيف شاملة تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد على فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وتُعد هذه المبادرة التي نظمها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عنصرًا أساسيًا في استراتيجية المملكة لخفض البطالة بين مواطنيها، وذلك بهدف القضاء على البطالة وتسهيل خلق فرص العمل بسهولة في جميع المجالات.

كيف تعمل منصة جدارات على تسهيل البحث عن الوظائف

تدمج منصة جدارات البيانات من مبادرات التوظيف القائمة، مثل نظامي طاقات وجدارة، مما يخلق نقطة وصول واحدة للباحثين عن عمل للعثور على مجموعة متنوعة من خيارات التوظيف. في البداية، تقدم المنصة أكثر من 70 ألف وظيفة شاغرة، بهدف تمكين المواطنين السعوديين وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. تتماشى هذه الخطوة مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تؤكد على تنوع الاقتصاد والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

تأثير منصة جدارات على معدلات البطالة في السعودية

وخلال حفل الإطلاق، سلط الراجحي الضوء على زيادة تمثيل السعوديين في القطاعين الخاص والعام، مشيرًا إلى أن أكثر من مليوني مواطن يعملون حاليًا. ويأتي إطلاق هذه المنصة في وقت حاسم، حيث سجلت المملكة معدل بطالة بنسبة 7.6% بين المواطنين السعوديين في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي عن الأعوام السابقة.

كيف تساهم منصة جدارات في تطوير سوق العمل

ومن المتوقع أن تساهم منصة جدارات بشكل كبير في خفض معدلات البطالة بشكل أكبر، وخاصة في القطاعات سريعة النمو. كما أنها تشكل خطوة حيوية في جهود المملكة لتحديث سوق العمل، وتعزيز الشفافية والكفاءة في عملية التوظيف.

دور صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم جدارات

وقد لعب صندوق تنمية الموارد البشرية دورًا حاسمًا في إنشاء هذه المنصة، حيث خصص موارد كبيرة لضمان نجاحها. ففي النصف الأول من عام 2024، خصص الصندوق أكثر من 3.79 مليار ريال سعودي (حوالي 1.01 مليار دولار أمريكي) لدعم برامج التوظيف والتدريب، مما يعكس التزام الحكومة بتنمية القوى العاملة.

منصة جدارات ودورها في مستقبل التوظيف بالسعودية

ومع استمرار المملكة العربية السعودية في إصلاحاتها الاقتصادية، من المقرر أن تصبح جدارات عنصرًا أساسيًا في استراتيجية المملكة لبناء سوق عمل مستدام يلبي احتياجات كل من أصحاب العمل وطالبي العمل. وتمثل هذه المنصة علامة فارقة مهمة في التحول الرقمي في المملكة وتسلط الضوء على التزام الحكومة بتعزيز سوق عمل أكثر شمولًا وتنافسية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.