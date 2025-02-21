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21 February 2025

Саудовская Аравия запускает платформу трудоустройства Jadarat

Hamad in association with Youssry Saleh & Partners

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Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
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Саудовская Аравия запустила всеобъемлющую платформу по трудоустройству «Jadarat»,, призk
Saudi Arabia Employment and HR
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Саудовская Аравия запустила всеобъемлющую платформу по трудоустройству «Jadarat»,, призванную облегчить людям поиск работы как в государственном, так и в частном секторах. Этот проект, инициированный министром труда и социального развития Ахмедом Аль-Раджи, является ключевым элементом стратегии королевства по увеличению занятости среди своих граждан, направленной на ликвидацию безработицы и облегчение создания рабочих мест во всех областях.

Платформа «Jadarat»  объединяет данные из существующих систем по трудоустройству, таких как  «Taqat” и «Jadarah”, создавая единую точку доступа для лиц, ищущих работу и для поиска различных вариантов трудоустройства. Изначально платформа предлагала более 70 000 вакансий с целью расширения прав и возможностей граждан Саудовской Аравии и повышения их вовлеченности на рынке труда. Этот шаг соответствует целям концепции развития Саудовской Аравии до 2030 года, в которой особое внимание уделяется диверсификации экономики и снижению зависимости от иностранной рабочей силы.

Во время церемонии открытия Аль-Раджи подчеркнул растущую представленность саудовцев в частном и государственном секторах, отметив, что в настоящее время занято более двух миллионов граждан страны. Внедрение этой платформы происходит в решающий момент, поскольку королевство сообщило о 7,6%-ном уровне безработицы среди граждан Саудовской Аравии в первом квартале 2024 года, что свидетельствует о постепенном улучшении по сравнению с предыдущими годами.

Ожидается, что платформа «Jadarat» внесет значительный вклад в дальнейшее сокращение безработицы, особенно в быстрорастущих секторах. Кроме того, это важный шаг в усилиях королевства по модернизации рынка труда, повышению прозрачности и эффективности процесса трудоустройства.

 Фонд развития людских ресурсов (HRDF) сыграл решающую роль в создании этой платформы, выделив значительные средства для обеспечения ее эффективности. В первой половине 2024 года Фонд HRDF выделил более трех с половиной миллиардов саудовских реалов (около одного миллиарда долларов США) на поддержку программ занятости и обучения, что отражает приверженность правительства развитию трудовых ресурсов.

Поскольку Саудовская Аравия продолжает свои экономические реформы,«Jadarat» должен стать основополагающим элементом стратегии королевства по созданию устойчивого рынка труда, удовлетворяющего потребности как работодателей, так и лиц, ищущих работу. Эта платформа представляет собой важную веху в цифровой трансформации королевства и подчеркивает приверженность правительства созданию более инклюзивного и конкурентоспособного рынка труда.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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