Саудовская Аравия запускает платформу трудоустройства Jadarat

Саудовская Аравия запустила всеобъемлющую платформу по трудоустройству «Jadarat»,, призванную облегчить людям поиск работы как в государственном, так и в частном секторах. Этот проект, инициированный министром труда и социального развития Ахмедом Аль-Раджи, является ключевым элементом стратегии королевства по увеличению занятости среди своих граждан, направленной на ликвидацию безработицы и облегчение создания рабочих мест во всех областях.

Платформа «Jadarat» объединяет данные из существующих систем по трудоустройству, таких как «Taqat” и «Jadarah”, создавая единую точку доступа для лиц, ищущих работу и для поиска различных вариантов трудоустройства. Изначально платформа предлагала более 70 000 вакансий с целью расширения прав и возможностей граждан Саудовской Аравии и повышения их вовлеченности на рынке труда. Этот шаг соответствует целям концепции развития Саудовской Аравии до 2030 года, в которой особое внимание уделяется диверсификации экономики и снижению зависимости от иностранной рабочей силы.

Во время церемонии открытия Аль-Раджи подчеркнул растущую представленность саудовцев в частном и государственном секторах, отметив, что в настоящее время занято более двух миллионов граждан страны. Внедрение этой платформы происходит в решающий момент, поскольку королевство сообщило о 7,6%-ном уровне безработицы среди граждан Саудовской Аравии в первом квартале 2024 года, что свидетельствует о постепенном улучшении по сравнению с предыдущими годами.

Ожидается, что платформа «Jadarat» внесет значительный вклад в дальнейшее сокращение безработицы, особенно в быстрорастущих секторах. Кроме того, это важный шаг в усилиях королевства по модернизации рынка труда, повышению прозрачности и эффективности процесса трудоустройства.

Фонд развития людских ресурсов (HRDF) сыграл решающую роль в создании этой платформы, выделив значительные средства для обеспечения ее эффективности. В первой половине 2024 года Фонд HRDF выделил более трех с половиной миллиардов саудовских реалов (около одного миллиарда долларов США) на поддержку программ занятости и обучения, что отражает приверженность правительства развитию трудовых ресурсов.

Поскольку Саудовская Аравия продолжает свои экономические реформы,«Jadarat» должен стать основополагающим элементом стратегии королевства по созданию устойчивого рынка труда, удовлетворяющего потребности как работодателей, так и лиц, ищущих работу. Эта платформа представляет собой важную веху в цифровой трансформации королевства и подчеркивает приверженность правительства созданию более инклюзивного и конкурентоспособного рынка труда.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.