Новые Поправки К Трудовому Законодательству Саудовской Аравии

В 2024 году Саудовская Аравия внесла существенные поправки в Закон о труде Саудовской Аравии № 51 от 1426 года хиджры, отражающие приверженность королевства повышению гибкости рынка труда и улучшению условий труда. Эти изменения являются частью более широкой инициативы "Видение 2030", направленной на диверсификацию экономики и повышение качества жизни населения. Последние поправки к трудовому законодательству Саудовской Аравии играют ключевую роль в этих продолжающихся преобразованиях, затрагивающих как компании, так и сотрудников во всем королевстве.

Более того, поправки к трудовому законодательству № 44 от 1446 года содержат ссылку на "Нормативные акты исполнительной власти", которые направлены на расширение, разъяснение и проработку различных аспектов изменений. Обновленные нормативные акты еще не опубликованы, но мы ожидаем, что они будут опубликованы до вступления в силу новых поправок.

Ключевые поправки к трудовому законодательству Саудовской Аравии

Новые определения

Поправки вводят два новых определения в статью 2 после внесения поправок:

Принятие на работу относится к предоставлению работника другому лицу через лицензированное учреждение.

Увольнение определяется как письменное заявление работника о намерении расторгнуть срочный трудовой договор, которое должно быть добровольно принято работодателем.

Санкции за непродление разрешения на работу в соответствии со статьей 7 после внесения поправок. Министерство труда и социального развития (MHRSD) теперь может налагать штрафы за невозобновление разрешений на работу не только за несоблюдение требований законодательства Саудовской Аравии, но и за другие нарушения нормативных актов. При определенных условиях работники могут перейти к другому работодателю без согласия нынешнего работодателя.

Срочные контракты Если в контракте сотрудника, не являющегося гражданином Саудовской Аравии, не указан срок его действия, то теперь будет считаться, что он действует в течение одного года с даты начала. Если сотрудник продолжит работать после истечения срока действия разрешения на работу, контракт будет считаться продленным на аналогичный период.

Запрет для лиц, не являющихся гражданами Саудовской Аравии, работать на третью сторону

Сотрудникам, не являющимся гражданами Саудовской Аравии, как правило, запрещено работать на кого-либо, кроме их непосредственного работодателя.Теперь MHRSD может налагать штрафы за нарушения и уполномочен действовать по рекомендациям Министерства внутренних дел.

Требования к профессиональной подготовке граждан Саудовской Аравии в соответствии со статьей 42

Работодатели обязаны разработать политику профессиональной подготовки саудовских работников, предусматривающую ежегодное обучение определенного процента работников, которое определяется министром.

Испытательный срок в соответствии со статьей 53

Максимальный испытательный срок был увеличен до 180 дней без необходимости заключения отдельного соглашения о продлении. В течение этого периода обе стороны могут расторгнуть трудовые отношения.

Антидискриминационные меры в статье 61 после внесения изменений

На работодателей возлагается новая обязанность обеспечивать равенство возможностей и обращения при приеме на работу, запрещая дискриминацию по различным признакам, включая расу, пол и инвалидность.

Жилищные и транспортные пособия в статье № 58

Работодатели теперь обязаны предоставлять соответствующее жилье, транспорт или денежные пособия сотрудникам, которые работают в месте, отличном от согласованного, не требуя согласия работника, но на период, не превышающий тридцать дней в году.

Право на увольнение

Было введено новое право на увольнение с работы, включая увольнение по собственному желанию и увольнение в связи с процедурой банкротства, в соответствии с новым пунктом, добавленным в статью 74-бис.

Сроки уведомления

Согласно новым поправкам к статье 75, срок уведомления для работников, работающих по бессрочным контрактам, был скорректирован, что позволяет работникам увольняться с уведомлением за 30 дней, в то время как работодатели должны уведомлять работника за 60 дней.

Компенсация за сверхурочную работу

Теперь работодатели могут предлагать компенсационный оплачиваемый отпуск вместо оплаты сверхурочных при условии согласия работника.

Декретный отпуск

продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и родам была увеличена с 10 до 12 недель в соответствии со статьей 151 после внесения поправок.

Преимущества для компаний

Компании, работающие в Саудовской Аравии, должны обеспечить соблюдение нового закона. Несоблюдение этих положений может привести к судебным санкциям и нанесению ущерба репутации компании. Организациям следует провести тщательный аудит своей кадровой практики и соответствующим образом обновить свои трудовые договоры. Более того, с внедрением политики, более благоприятной для работников, компании могут повысить мотивацию сотрудников и производительность труда. Более четкие правила увольнения и права на работу могут способствовать созданию более благоприятной рабочей среды, что приведет к снижению текучести кадров. Расширенные права сотрудников могут сделать КСА более привлекательным местом для иностранных специалистов. Компаниям, которые соблюдают новое трудовое законодательство, может быть легче набирать и удерживать квалифицированных сотрудников, что в конечном итоге способствует их конкурентному преимуществу.

Преимущества для сотрудников:

Новые правила обеспечивают сотрудникам большую гарантию занятости благодаря более четким процедурам увольнения и требованию указывать уважительные причины для увольнения. Это изменение, вероятно, повысит мотивацию и ответственность сотрудников, поскольку они будут чувствовать себя более защищенными от произвольных решений.

Кроме того, благодаря усиленной защите от дискриминации и притеснений сотрудники могут рассчитывать на более уважительное и объективное отношение на рабочем месте. Это изменение приносит пользу не только отдельным сотрудникам, но и способствует формированию более позитивной организационной культуры в целом.

Кроме того, поскольку компании сосредоточиваются на локализации и найме граждан Саудовской Аравии, у местных одаренных специалистов появится больше возможностей для карьерного роста, чему будут способствовать инициативы по обучению и повышению квалификации.

Регулирование рабочего времени и предоставления отпусков может привести к более здоровому балансу между работой и частной жизнью сотрудников. Это изменение особенно актуально в условиях быстро меняющейся рабочей среды, поскольку оно подтверждает важность личного времени и благополучия.

В целом, новое трудовое законодательство Саудовской Аравии представляет собой кардинальный сдвиг в сфере занятости в КСА. Хотя на начальном этапе компании могут столкнуться с трудностями при адаптации к этим изменениям, долгосрочные преимущества более прозрачной, справедливой и благоприятной рабочей среды существенны. Для работников закон предусматривает расширенную защиту и права, способствуя формированию культуры уважения и расширения прав и возможностей. В конечном счете, эти реформы согласуются с более широкими целями программы "Видение-2030", направленной на содействие устойчивому экономическому росту и социальному развитию в королевстве.

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