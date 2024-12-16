Разрешения На Работу И Трудовое Законодательство

Трудоустройство иностранных сотрудников в Королевстве Саудовская Аравия требует соблюдения определенных юридических требований, включая получение разрешений на работу. Данный процесс необходим для получения номера "Икамы" (вида на жительство) для иностранных сотрудников и должен быть завершен в течение 90 дней с момента их прибытия в страну.

Чтобы начать процесс получения разрешения на работу, работодатели должны подать запрос через сервис "Разрешения на работу" на платформе "Qiwa". Эта онлайн-система упрощает процедуру подачи заявлений, обеспечивая соблюдение местного законодательства.

Первоначальные сборы за разрешение на работу:

Разрешения на работу выдаются бесплатно в течение первых трех месяцев. После этого периода за продление взимаются сборы в зависимости от количества иностранных сотрудников в учреждении:

Первый иностранный сотрудник: 800 саудовских риалов в год. Второй иностранный сотрудник: 700 саудовских риалов в год, если в учреждении работает хотя бы один саудовский сотрудник. 800 саудовских риалов в год, если в учреждении нет саудовских сотрудников.

Для трех и более иностранных сотрудников:

Если общее количество сотрудников (как саудовских, так и иностранных) составляет менее девяти, компании могут получить максимум четыре исключения, при этом каждое разрешение на работу стоит 100 саудовских риалов в год.

Для дополнительных иностранных сотрудников:

700 саудовских риалов в год, если в компании работает хотя бы один саудовский сотрудник.

800 саудовских риалов в год, если в компании нет саудовских сотрудников.

Срок действия разрешений на работу:

Разрешения на работу могут быть выданы на срок 3, 6, 9 или 12 месяцев. Для некоторых должностей могут быть установлены особые ограничения по срокам действия, которые необходимо соблюдать при продлении разрешения.

Выдача или продление разрешения на работу:

Для выдачи разрешения на работу иностранному сотруднику после получения им номера на границе (номера пограничного контроля) при въезде в королевство с постоянной рабочей визой, необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистровать свой бизнес-аккаунт на платформе "Qiwa". Выбрать сотрудника(ов), для которых нужно выдать разрешения. Выбрать срок действия (3, 6, 9 или 12 месяцев) в зависимости от профессии сотрудника и требований бизнеса. Проверить расчет сборов за запрашиваемые и просроченные разрешения на работу. Завершить оплату.

Освобождения от установленных сборов за разрешения на работу:

Некоторые учреждения могут претендовать на освобождение от сборов за разрешения на работу при соблюдении определенных условий:

Малые предприятия: если на предприятии работает девять или меньше сотрудников (включая как саудовских, так и иностранных сотрудников), и владелец зарегистрирован на полный рабочий день в Генеральной организации социального страхования (GOSI), он может получить освобождение от сборов для четырех иностранных сотрудников в течение одного финансового года. Необходимость найма саудовского сотрудника: на малом предприятии с менее чем десятью сотрудниками, если есть саудовский сотрудник на полный рабочий день (кроме владельца), зарегистрированный в GOSI, освобождение применяется к двум иностранным сотрудникам в год. Промышленные компании: промышленные компании, получившие разрешение Министерства промышленности на отсрочку уплаты пошлин, также могут получить право на освобождение от уплаты пошлин, при этом конкретное количество определяется Министерством.

Успешно разобраться в сложностях, связанных с разрешениями на работу и законами о труде в Саудовской Аравии, является чрезвычайно важным для компаний, нанимающих иностранных сотрудников. Благодаря хорошему пониманию процедур подачи заявлений, сборов и права на получение освобождения от уплаты пошлины, работодатели могут эффективно управлять своей рабочей силой, соблюдая при этом требования местного законодательства. Такие знания не только упрощают работу, но и улучшают условия труда как для работодателей, так и для сотрудников.

При найме иностранных сотрудников в Королевстве Саудовская Аравия компании должны руководствоваться специальными правовыми нормами, регулирующими привлечение иностранной рабочей силы. Основные положения главы 3 Закона о труде № M/51 от 2005 года (статьи 32-40)определяют необходимые требования и условия для найма иностранных сотрудников, обеспечивая соблюдение местных законов. Привлечение сотрудников к работе допускается только с разрешения Министерства труда и социального развития, которое обеспечивает защиту и эффективное управление рынком труда.

Чтобы легально работать в Саудовской Аравии, несаудовские сотрудники должны получить разрешение на работу в Министерстве. Для получения разрешения на работу требуется соблюдение следующих условий:

1. Сотрудник должен легально въехать в страну и иметь разрешение на работу.

2. Сотрудник должен обладать необходимой квалификацией для работы, при этом нет подходящего кандидата из Саудовской Аравии.

3. Сотрудник должен быть нанят работодателем, ответственным за его занятость.

Разрешение на работу является обязательным и для выполнения работы не может быть заменено никаким другим разрешением или лицензией, требуемой различными органами власти. В соответствии состатьей 36 Закона №M/51 от 2005 года, «Соответствующий министр определит профессии и занятия, запрещенные для несаудовских работников». Трудовые договоры с несаудовцами должны быть составлены в письменной форме и заключены на определенный срок. Если в договоре не указан срок действия, то продолжительность работы определяется разрешением на работу, которое истекает после окончания срока действия разрешения на работу. Работодателям запрещено назначать сотрудников на должности, не указанные в их разрешениях на работу, без соблюдения законных процедур смены профессии. Кроме того, сотрудники не могут работать у нескольких работодателей одновременно.

Таким образом, понимание порядка выдачи разрешений на работу и соблюдения законов о труде для иностранных сотрудников в Саудовской Аравии является обязательным для компаний, планирующих эффективно работать с местной рабочей силой. Ознакомление с законодательной базой, процессами подачи заявлений, соответствующими сборами и обязательствами по соблюдению норм позволяет работодателям эффективно управлять кадровыми ресурсами, выполняя при этом нормативные требования. Если уделять приоритетное внимание данным элементам, компании смогут создать продуктивную, благоприятную и соответствующую требованиям рабочую среду, которая будет способствовать достижению производственных целей, соблюдая при этом права сотрудников.

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