تصاريح العمل ونظام العمل للموظفين الأجانب في المملكة العربية السعودية

يتطلب توظيف عمال غير سعوديين في المملكة العربية السعودية الالتزام بمتطلبات نظام العمل، بما في ذلك الحصول على تصاريح عمل، حيث يُعد هذا الإجراء ضروريًا للحصول على رقم الإقامة (تصريح الإقامة) للموظفين الأجانب، ويجب استكماله في غضون 90 يومًا من وصولهم إلى البلاد.

لبدء عملية الحصول على تصريح العمل، يجب على أصحاب العمل تقديم طلب عبر خدمة تصاريح العمل على منصة "قوى"، حيث يعمل هذا النظام عبر الإنترنت على تبسيط إجراءات التقديم، مما يسهل الامتثال للوائح المحلية.

رسوم تصريح العمل المبدئي:

تصدر تصاريح العمل مجانًا للأشهر الثلاثة الأولى. وبعد هذه الفترة، تُفرض رسوم على التجديدات بناءً على عدد الموظفين غير السعوديين في المنشأة:

أول عامل غير سعودي: 800 ريال سعودي سنويًا. العامل الثاني غير السعودي: 700 ريال سعودي في السنة في حالة وجود موظف سعودي واحد على الأقل. 800 ريال سعودي سنويًا في حالة عدم وجود موظفين سعوديين.

لثلاثة موظفين غير سعوديين أو أكثر:

إذا كان العدد الإجمالي للموظفين (السعوديين وغير السعوديين) أقل من تسعة موظفين، فقد تستحق الشركات ما يصل إلى أربعة إعفاءات، وتبلغ تكلفة كل تصريح عمل 100 ريال سعودي سنويًا.

بالنسبة للعمال غير السعوديين الإضافيين:

700 ريال سعودي في السنة إذا كان هناك موظف سعودي واحد على الأقل.

800 ريال سعودي سنويًا في حالة عدم وجود موظفين سعوديين.

صلاحية تصاريح العمل:

يمكن إصدار تصاريح العمل لمدة 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا. قد يكون لبعض الأدوار الوظيفية قيود محددة على فترات الصلاحية التي يجب مراعاتها أثناء التجديدات.

إصدار تصريح العمل أو تجديده:

لإصدار تصريح عمل للموظف غير السعودي بعد حصوله على رقم الحدود عند دخوله المملكة بتأشيرة عمل دائمة، اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الأعمال الخاص بك على منصة "قوى". حدد الموظف (الموظفين) الذين ترغب في إصدار تصاريح لهم. اختر فترة الصلاحية (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) بناءً على مهنة الموظف ومتطلبات العمل. مراجعة حساب رسوم تصاريح العمل المطلوبة وأي تصاريح عمل منتهية الصلاحية. استكمل عملية الدفع.

الإعفاءات من رسوم تصريح العمل:

قد تكون بعض المنشآت مؤهلة للحصول على إعفاءات من رسوم تصاريح العمل بموجب شروط محددة:

المنشآت الصغيرة: إذا كانت المنشأة توظف تسعة أفراد أو أقل (بما في ذلك السعوديين وغير السعوديين) وكان المالك مسجلًا بدوام كامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيجوز لها الحصول على إعفاءات تصل إلى أربعة موظفين غير سعوديين لسنة مالية واحدة. متطلبات الموظفين السعوديين : في المنشأة الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن عشرة موظفين، إذا كان هناك موظف سعودي بدوام كامل (عدا المالك) مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يسري الإعفاء على اثنين من العاملين غير السعوديين في السنة. الشركات الصناعية : قد تكون الشركات الصناعية التي مُنح لها إعفاءات من الرسوم من قبل وزارة الصناعة مؤهلة أيضًا للحصول على إعفاءات، مع تقرير الوزارة للعدد المحدد.

إن النجاح في التعامل مع تفاصيل تصاريح العمل وأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية أمر حيوي للشركات التي تتطلع إلى تعيين موظفين أجانب. فمن خلال استيعاب إجراءات التقديم والرسوم والأهلية للحصول على الإعفاءات، يمكن لأصحاب العمل إدارة القوى العاملة لديهم بفعالية مع الامتثال للمتطلبات القانونية المحلية. ولا تعمل هذه المعطيات على تبسيط العمليات فحسب، بل تعزز أيضًا تجربة كل من أصحاب العمل والموظفين.

عند تعيين موظفين غير سعوديين في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركات الالتزام بالأطر القانونية المحددة التي تحكم العمالة الأجنبية. وتحدد الأحكام الرئيسية من الفصل الثالث من نظام العمل رقم م/51 لسنة 2005 (المواد من 32 إلى 40) المتطلبات والشروط اللازمة لتوظيف غير السعوديين، بما يضمن الامتثال للنظم المحلية. ولا يُسمح بالاستقدام للتوظيف إلا بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يساعد على حماية سوق العمل وإدارته بفعالية.

يجب على العمال غير السعوديين الحصول على تصريح عمل من الوزارة للعمل بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية، كما يجب استيفاء الشروط التالية للحصول على تصريح العمل:

يجب أن يكون العامل قد دخل البلد بشكل قانوني وأن يكون لديه تصريح بالعمل. يجب أن يكون العامل لديه المؤهلات اللازمة للوظيفة، مع عدم وجود متقدم للعمل سعودي مناسب. يجب أن يكون العامل متعاقدًا مع صاحب عمل مسؤول عن توظيفه.

تصريح العمل إلزامي ولا يمكن الاستعاضة عنه بأي تصريح أو ترخيص آخر تطلبه السلطات المختلفة لأداء العمل. وفقًاللمادة 36 من النظام رقم م/51 لسنة 2005، "يحدد الوزير المهن والحرف التي يحظر على العمال غير السعوديين ممارستها". يجب أن تكون عقود العمل لغير السعوديين مكتوبة ومحددة المدة. فإذا لم يحدد العقد مدة، فإن تصريح العمل هو الذي يحدد مدة العمل، وتنتهي صلاحيته عند انتهاء مدة تصريح العمل. ويحظر على أصحاب العمل تكليف العمال بأدوار غير تلك المحددة في تصاريح عملهم دون اتباع الإجراءات القانونية لتغيير المهنة. فضلًا على ذلك، لا يجوز توظيف العمال لدى أكثر من صاحب عمل في آنٍ واحد.

وختامًا، إن الإلمام بمسألة إصدار تصاريح العمل والامتثال لنظم العمل للموظفين الأجانب في المملكة العربية السعودية أمر ضروري للشركات التي تهدف إلى التعامل مع القوى العاملة المحلية بفعالية. فإن الإلمام بالإطار القانوني، وإجراءات تقديم الطلبات، والرسوم المرتبطة بها، والتزامات الامتثال تمكن أصحاب العمل من إدارة الموارد البشرية بكفاءة مع الوفاء بالمتطلبات التنظيمية. فمن خلال إيلاء الأولوية لهذه العناصر، يمكن للشركات تهيئة بيئة عمل منتجة ومتوافقة مع الأنظمة تدعم الأهداف التشغيلية مع مراعاة حقوق الموظفين ورفاهيتهم.

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