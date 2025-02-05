Обзор трудового законодательства Саудовской Аравии

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы занятости и положения трудового законодательства в Королевстве Саудовская Аравия, является Закон о труде, изданный в соответствии с королевским указом № M/51 от 23/08/1426 г.х. (26 сентября 2005 года). Этот закон служит основой практики трудоустройства и претерпел значительные изменения с учетом меняющихся потребностей в рабочей силе и экономических приоритетов. Поправки были внесены в соответствии со следующими королевскими указами:

Королевский указ № M/24 от 12/05/1434 г.х. (24 марта 2013 г.);

Королевский указ № M/46 от 05/06/1436 г.х. (25 марта 2015 года); и

•Королевский указ № M/134 от 27/11/1440 г.х. (30 июля 2019 г.).

В этой статье рассматриваются ключевые аспекты режима занятости в Саудовской Аравии, включая правила, касающиеся как иностранных, так и саудовских работников, процедуры увольнения и выплаты пособий при прекращении службы. Кроме того, в данной статье рассматриваются обоснования и последствия этих нормативных актов, дается подробный обзор их применения, что соответствует целям Саудовской Аравии “Видение 2030”, направленными на содействие диверсификации экономики и развитию трудовых ресурсов.

Иностранные кадры и работники из Саудовской Аравии

Полный свод правил для иностранных работников:

Строгие законодательные требования регулируют трудоустройство иностранных граждан, которые составляют значительную часть рабочей силы в Саудовской Аравии. Признавая их ключевую роль, правительство приняло меры для обеспечения соответствия их занятости национальной политике и трудовым стандартам. Работодатели должны обеспечить, чтобы их иностранные сотрудники:

Прибыли в страну на законных основаниях и имели разрешение на работу в соответствии с условиями, установленными Министерством людских ресурсов и социального развития (MHRSD).

Обладали квалификацией или навыками, необходимыми в королевстве, особенно в областях, где местных кадров недостаточно.

Имели действующий трудовой договор с работодателем, в котором указаны условия его найма.

Иностранные работники должны получить разрешение на работу и вид на жительство (Iqama) в течение 90 дней с момента их прибытия в королевство. Срок действия этих разрешений варьируется от 3 до 12 месяцев в зависимости от требований работодателя и характера работы. Эти меры направлены на создание регулируемой базы, способствующей соблюдению требований законодательства и подотчетности работодателей. Работодателям также рекомендуется обеспечить интеграцию иностранных сотрудников в безопасную и здоровую рабочую среду, что еще больше повысит общую производительность и моральный дух коллектива в соответствии с трудовым законодательством.

Правительственные нормативные акты также направлены на решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются иностранные работники, таких как обеспечение справедливого обращения, своевременная выплата заработной платы и доступ к механизмам рассмотрения жалоб. Работодатели, которые не соблюдают эти стандарты, подвергаются строгим санкциям, что отражает приверженность королевства соблюдению этических норм при приеме на работу.

Национальные квоты на трудоустройство в Саудовской Аравии

Для увеличения занятости на местном уровне в Саудовской Аравии установлены специальные квоты на наем граждан Саудовской Аравии. Эти квоты могут составлять до 75% рабочей силы, в зависимости от отрасли и вида деятельности компании. Программа «Nitaqat», стратегическая инициатива, реализуемая MHRSD, подразделяет предприятия на пять уровней: платиновый, высокозеленый, средне-зеленый, низкозеленый и красный. Эта классификация основана на проценте национализации и численности персонала.

Программа «Nitaqat» стимулирует предприятия отдавать предпочтение гражданам Саудовской Аравии, предлагая льготы и привилегии предприятиям, которые достигают более высоких уровней. Компании, входящие в красную категорию, сталкиваются с ограничениями на продление разрешений на работу для иностранных сотрудников, что подчеркивает приверженность правительства расширению участия Саудовской Аравии на рынке труда. Кроме того, программа включает положения, направленные на поддержку найма саудовских женщин и лиц из наименее представленных социальных групп, что способствует большему разнообразию и интеграции на рабочем месте.

Категории граждан Саудовской Аравии, влияющие на процент национализации

Процент национализации варьируется в зависимости от типа нанятого сотрудника в Саудовской Аравии. К основным категориям относятся:

Лица с особыми потребностями: один работник приравнивается к четырем; подобная категория не может превышать 10% от общего числа персонала.

Бывшие заключенные: один работник приравнивается к двум; подобная категория не может превышать 10% от общего числа персонала.

Работники, занятые неполный рабочий день, студенты: один работник приравнивается к 0,5 ; конкретные ограничения зависят от отрасли.

Такой дифференцированный подход обеспечивает инклюзивность и признает особый вклад различных слоев населения Саудовской Аравии в состав рабочей силы. Кроме того, программа включает механизмы мониторинга для обеспечения соблюдения и периодической корректировки квот в зависимости от потребностей рынка труда. Компании, которые преуспевают в привлечении кадров из Саудовской Аравии, часто получают общественное признание, создавая себе положительную деловую репутацию и побуждая другие организации следовать их примеру.

Здравоохранение и социальное страхование

Трудовое законодательство Саудовской Аравии обязывает работодателя регистрировать своих сотрудников без какой-либо дискриминации по признаку пола, национальности или возраста в Генеральной организации социального страхования (GOSI), что гарантирует также выплату компенсации в случае производственной травмы.( Статьи 1 и 4 Закона Саудовской Аравии о социальном страховании № 33 от 1421 г.х./1999 г.)

Работодатель также должен вносить 2% от общей заработной платы каждого работника (включая стоимость любых неденежных пособий) в фонд GOSI. (Статья 18 вышеупомянутого Закона Саудовской Аравии о социальном страховании)

Увольнение с работы

Расторжение срочных контрактов:

Срочные контракты обычно заканчиваются по истечении срока их действия. Однако при определенных условиях допускается досрочное расторжение. В статье 80 Закона о труде указаны конкретные основания для расторжения без уведомления или компенсации, в том числе:

Физическое насилие или неправомерные действия со стороны работника.

Прогулы, превышающие допустимые пределы, определенные в трудовом договоре.

Разглашение конфиденциальной информации или совершение действий, наносящих ущерб интересам работодателя.

Tрудовое законодательство Саудовской Аравии обязывает работодателей документировать и предоставлять доказательства подобных нарушений, обеспечивая процессуальную справедливость при принятии решений об увольнении. Эти положения направлены на обеспечение баланса между правами работодателя и защитой работников, способствуя созданию благоприятной обстановки на рабочем месте. Кроме того, работодателям рекомендуется внедрять надежные механизмы рассмотрения жалоб для разрешения споров и поддержания гармоничной атмосферы в коллективе.

Расторжение контрактов заключенных на неопределенный срок

Контракты на неопределенный срок обеспечивают большую гибкость, но требуют законных оснований для расторжения. Как работодатели, так и сотрудники могут расторгнуть подобные контракты при условии направления письменного уведомления. Сроки уведомления следующие:

60 дней для сотрудников, получающих ежемесячную оплату;

30 дней для сотрудников, получающих зарплату по другим графикам.

Непредоставление требуемого уведомления влечет за собой выплату компенсации, эквивалентной неиспользованному сроку уведомления. Это обеспечивает подотчетность и сводит к минимуму сбои, вызванные внезапными увольнениями в соответствии с трудовым законодательством. Работодателям также рекомендуется предоставлять консультации по вопросам карьеры или оказывать поддержку сотрудникам, покидающим свои должности, для укрепления и поддержания положительной деловой репутации.

Трудовое законодательство Саудовской Аравии требует от работодателей соблюдать правила, регулирующие увольнение, чтобы избежать возможных юридических споров. Правительство предоставляет работникам возможность добиваться возмещения ущерба в случае незаконного увольнения, гарантируя соблюдение прав всех сторон.

Премия в связи с окончанием службы

Сотрудники имеют право на получение премии в связи с окончанием службы при расторжении контракта, которая служит финансовым признанием их заслуг. Сумма премии рассчитывается следующим образом:

Половина месячной заработной платы за каждый из первых пяти лет работы.

Полная месячная заработная плата за каждый последующий год.

Увольняющиеся сотрудники также имеют право на получение премии, пропорциональной их сроку службы:

В размере одной трети, если они проработали 2-5 лет.

В размере двух третей, если они проработали 5-10 лет.

Полной премии, если они проработали более 10 лет.

Расчет включает все составляющие заработной платы работника, за исключением комиссионных и других колеблющихся элементов, прямо исключенных из контракта. Такая прозрачность расчетов подчеркивает приверженность королевства принципам обеспечения благосостояния работников и справедливой компенсации. Работодателям рекомендуется регулярно проводить аудит своих систем вознаграждения, чтобы обеспечить соответствие требованиям и своевременно устранять любые несоответствия.

Кроме того, работодателям рекомендуется четко информировать сотрудников об условиях выплаты вознаграждения при прекращении службы, способствуя прозрачности и доверию. Правительство периодически пересматривает эти положения, чтобы привести их в соответствие с экономическими условиями и потребностями работников.

Трудовое законодательство Саудовской Аравии представляет собой всеобъемлющую систему, призванную сбалансировать интересы работодателей и работников. Регулируя такие ключевые аспекты, как правила привлечения иностранных сотрудников, квоты на трудоустройство в Саудовской Аравии, медицинское обслуживание, социальное страхование и процедуры увольнения, закон способствует созданию благоприятной и справедливой рабочей среды. Работодателям рекомендуется соблюдать эти правила не только для того, чтобы избежать юридических последствий, но и для того, чтобы внести свой вклад в более широкое видение королевством экономической диверсификации и социального развития.

С помощью таких инициатив, как программа «Nitaqat» и обязательное социальное страхование, Саудовская Аравия подчеркивает свою приверженность созданию надежного и устойчивого рынка труда. Эти усилия соответствуют целям программы Vision 2030, позиционирующей королевство как мирового лидера в области трудовых практик и развития трудовых ресурсов. Кроме того, стремление правительства к постоянному совершенствованию гарантирует, что трудовое законодательство будет развиваться в соответствии с будущими вызовами и возможностями, повышая устойчивость и адаптивность рабочей силы.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.