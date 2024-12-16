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16 December 2024

Промышленные Лицензии В Саудовской Аравии

Hamad in association with Youssry Saleh & Partners

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Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
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Королевство Саудовская Аравия обладает значительными инвестиционными возможн
Saudi Arabia Strategy
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Королевство Саудовская Аравия обладает значительными инвестиционными возможностями, которые позволяют ему стремиться к светлому будущему. Одним из ключевых направлений инвестиций, представляющих большой интерес для королевства, является промышленный сектор. Промышленность в Саудовской Аравии считается одним из столпов, на которых держится национальная экономика. Кроме того, Саудовская Аравия продолжает работать в соответствии с программой «Видение-2030», уделяя особое внимание национальной стратегии в области промышленности и улучшению законодательства и правил, связанных с промышленным сектором.

Основные аспекты промышленного сектора Саудовской Аравии

Промышленный сектор Королевства является одним из наиболее значимых и устойчивых благодаря своей конкурентоспособности. Он включает три основные составляющие:

  • Промышленные предприятия: Учреждения, занимающиеся преобразованием сырья в готовую или полуготовую продукцию с использованием механических или научно-технических процессов.
  • Промышленная продукция: Готовые изделия или полуфабрикаты, производимые в рамках промышленных проектов.
  • Владельцы проектов: Физические или юридические лица, уполномоченные управлять промышленными проектами, включая менеджеров, членов совета или агентов.

Типы промышленных лицензий в Саудовской Аравии

Для удовлетворения различных потребностей в производстве Королевство предлагает следующие типы лицензий:

  • Лицензия на тяжёлую промышленность: Для крупномасштабных производств, требующих значительных капиталовложений и инфраструктуры.
  • Лицензия на лёгкую промышленность: Для производств меньшего масштаба с минимальными затратами на капитал и пространство.
  • Лицензия на перерабатывающую промышленность: Для отраслей, занимающихся преобразованием сырья в готовую продукцию.

Требования к подаче заявки на промышленную лицензию

Для успешного получения промышленной лицензии заявителям необходимо подготовить следующие документы:

  1. Коммерческая регистрация: Заверенная копия коммерческой регистрации акционера, удостоверенная посольством Саудовской Аравии.
  2. Финансовая отчётность: Заверенные отчёты иностранной компании за предыдущий финансовый год, удостоверенные посольством Саудовской Аравии.
  3. Удостоверение личности граждан GCC: Если партнёр является гражданином GCC и не зарегистрирован в системе "ABSHER", требуется копия его удостоверения личности.

Правила и ограничения получения лицензии

Заявители должны учитывать следующие требования:

  • Если один из партнёров ранее получал лицензию от Министерства инвестиций, это необходимо указать при подаче заявки.
  • Владельцы премиум-резиденции освобождены от предоставления некоторых документов.
  • Партнёры, имеющие саудовское удостоверение личности, премиум-резиденцию или коммерческую регистрацию, должны включить эти данные в заявку.
  • Необходимы дополнительные разрешения от Министерства промышленности и минеральных ресурсов и Главного управления по метеорологии и охране окружающей среды для соблюдения промышленных и экологических стандартов.

Установленные сборы и сроки оплаты

При подаче заявки на получение промышленной лицензии заявители должны учитывать следующие расходы:

  • Плата за лицензию: 2 000 саудовских риалов в год (срок действия до пяти лет).
  • Подписка в Министерстве инвестиций: 10 000 риалов за первый год и 60 000 риалов за последующие годы.
  • Срок оплаты: Сборы должны быть оплачены в течение 60 дней с момента выставления счёта, чтобы избежать аннулирования.

Преимущества получения промышленной лицензии в Саудовской Аравии

Понимание требований к документам, правилам и сборам позволяет инвесторам эффективно ориентироваться в процессе получения лицензии. Получение промышленной лицензии предоставляет компаниям:

  • Выход на рынок в процветающем промышленном секторе.
  • Соответствие экономическим целям программы «Видение-2030».
  • Возможности для устойчивого роста и инноваций в конкурентной среде.

Следуя указанным шагам и обеспечивая соответствие местным регламентам, владельцы промышленных проектов и инвесторы могут воспользоваться всеми преимуществами промышленного сектора Саудовской Аравии.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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