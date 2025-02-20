Услуги для саудовского рынка защиты персональных данных

Как команда специалистов по защите персональных данных, мы предлагаем полный набор услуг, призванных помочь предприятиям Саудовской Аравии соблюдать Закон о защите персональных данных (PDPL) и соответствовать лучшим мировым стандартам. Наш опыт гарантирует, что организации не только соблюдают нормативные требования, но и создают надежные системы защиты персональных данных для повышения доверия заинтересованных сторон.

Оценка соответствия требованиям PDPL и их внедрение

Анализ пробелов: мы проводим тщательный анализ существующих методов защиты данных в соответствии с требованиями PDPL для выявления пробелов и сфер, требующих улучшения.

Дорожная карта соответствия: мы разрабатываем подробный план действий по устранению выявленных пробелов, включая сроки и необходимые ресурсы.

Разработка политики: мы разрабатываем и внедряем политику конфиденциальности данных, включая хранение данных, уведомление о нарушениях и управление правами субъектов данных.

Услуги специалиста по защите данных (DPO)

Внешний специалист по защите данных: мы выступаем в качестве внешнего специалиста по защите данных, предоставляя экспертные рекомендации и надзор для обеспечения постоянного соблюдения PDPL.

Обучение DPO: мы обучаем внутренний персонал выполнению функций DPO, гарантируя, что они обладают необходимыми знаниями и навыками для эффективного выполнения своих обязанностей.

Управление утечкой данных и реагирование на нее

Планирование реагирования на инциденты: мы разрабатываем и внедряем планы реагирования на утечку данных, чтобы обеспечить быстрые и эффективные действия в случае их утечки.

Уведомление о нарушении: мы помогаем в выполнении требования PDPL о 72 часовом уведомлении о нарушении, включая отправку отчетов в SDAIA и информирование затронутых субъектов данных.

Управление правами субъектов данных

Обработка запросов: мы разрабатываем процессы для управления запросами субъектов данных, такими как доступ, исправление и удаление персональных данных.

Автоматизированные решения: мы внедряем инструменты и системы для оптимизации обработки запросов субъектов данных, обеспечивая соблюдение сроков реагирования PDPL.

Решения для трансграничной передачи данных

Оценка передачи данных: мы оцениваем правовую основу для трансграничной передачи данных и обеспечиваем наличие соответствующих гарантий.

Соответствие стандартам SDAIA: мы помогаем в соблюдении стандартов SDAIA для трансграничной передачи данных, включая получение необходимых разрешений и реализацию договорных гарантий.

Оценка воздействия на конфиденциальность (PIA)

Проведение PIA: мы проводим оценку воздействия на конфиденциальность при обработке данных с высокой степенью риска для выявления и снижения потенциальных рисков для конфиденциальности.

Документация и отчетность: мы тщательно документируем PIA, включая результаты оценки рисков и меры по их снижению.

Обучение сотрудников: мы разрабатываем и проводим учебные программы для ознакомления сотрудников с принципами защиты данных, требованиями PDPL и их ролью в обеспечении конфиденциальности данных.

Семинары для руководителей: мы проводим семинары для высшего руководства, чтобы подчеркнуть важность конфиденциальности данных и соблюдения нормативных требований.

Аудиты защиты данных

Внутренние аудиты: мы регулярно проводим аудиты методов защиты данных, чтобы обеспечить постоянное соответствие требованиям и выявить области, требующие улучшения.

Сторонние аудиты: мы проводим аудиты сторонних поставщиков услуг, чтобы убедиться, что они соблюдают PDPL и стандарты защиты данных организации.

Технологические решения и управление поставщиками

Технологии защиты данных: мы рекомендуем и внедряем технологические решения для шифрования, анонимизации и безопасного хранения данных.

Управление рисками поставщиков: мы оцениваем риски защиты данных, связанные со сторонними поставщиками, и управляем ими, включая анализ контрактов и постоянный мониторинг.

Взаимодействие с регулирующими органами и обновления информации

Обновления нормативных актов: мы постоянно информируем клиентов об изменениях и обновлениях PDPL и других соответствующих нормативных актов по защите данных.

Взаимодействие с органами власти: мы выступаем в качестве связующего звена с SDAIA и другими регулирующими органами для содействия соблюдению требований и решения любых нормативных запросов или проблем.

Подробный анализ Закона Саудовской Аравии о защит персональных данных в сравнении с GDPR

Ключевые положения PDPL

1. Сфера применения

PDPL применяется к любой обработке персональных данных предприятиями или государственными организациями на территории Саудовской Аравии, включая обработку данных резидентов Саудовской Аравии юридическими лицами за пределами королевства.

2. Права субъекта данных

Право на информацию: субъекты данных имеют право на получение информации о сборе и обработке их персональных данных, включая цель и правовые основания для обработки.

Право на доступ: физические лица могут запросить доступ к своим персональным данным и получить их копии.

Право на исправление: субъекты данных могут запросить исправления в своих персональных данных, если они неточны.

Право на удаление: физические лица могут запросить удаление своих данных, когда в них больше нет необходимости для целей, для которых они были собраны.

3. Согласие

Для обработки персональных данных, особенно конфиденциальных, требуется явное согласие. Согласие должно быть дано свободно, конкретно, осознанно и недвусмысленно. Субъекты данных должны иметь возможность отозвать свое согласие в любое время.

4. Уведомление об утечке данных

Контролеры обязаны уведомить Саудовское управление по обработке данных и искусственному интеллекту (SDAIA) в течение 72 часов с момента получения информации об утечке данных. Они также должны без неоправданной задержки проинформировать затронутых субъектов данных, если утечка представляет угрозу для их данных или прав.

5. Сотрудник по защите данных (DPO)

Некоторые организации, особенно те, которые занимаются крупномасштабной обработкой конфиденциальных данных или систематическим мониторингом, должны назначить сотрудника по защите данных для обеспечения соблюдения PDPL.

6. Трансграничная передача данных

Передача персональных данных за пределы Саудовской Аравии разрешена при соблюдении определенных условий, таких как обеспечение того, чтобы страна-получатель гарантировала надлежащие стандарты защиты данных. Данное положение направлено на обеспечение целостности и защиты персональных данных, передаваемых за границу.

Сравнение с GDPR

1. Правовая основа для обработки

Оба закона требуют наличия правовой основы для обработки данных, такой как согласие или законный интерес. Однако PDPL содержит больше ограничений в отношении обработки конфиденциальных данных в рамках законных интересов, что запрещено без явного согласия.

2. Права субъектов данных

Обе платформы предоставляют надежные права субъектам данных, включая права на доступ, исправление и удаление. Однако срок ответа на запросы субъектов данных в соответствии с PDPL составляет 30 дней и может быть продлен еще на 30 дней, что может быть более строгим по сравнению с максимальным трехмесячным периодом, предусмотренным GDPR.

3. Уведомление о нарушении конфиденциальности данных

Требования к уведомлению аналогичны, но PDPL требует немедленного уведомления регулирующего органа и затронутых лиц, что потенциально отражает более строгий подход, чем требование GDPR о 72-часовом сроке.

4. Трансграничная передача данных

Подход PDPL к трансграничной передаче данных включает в себя «белый список» стран, которые соответствуют стандартам защиты данных Саудовской Аравии, аналогичный решениям о соответствии требованиям GDPR, но, возможно, более консервативный в применении.

5. Оценка воздействия на конфиденциальность

Оба закона требуют проведения оценки воздействия при обработке данных с высоким уровнем риска, но в PDPL описаны конкретные сценарии, когда эти оценки необходимы.

Вывод

Таким образом, PDPL Саудовской Аравии тесно связан с международными стандартами, такими как GDPR, но включает в себя особые положения, адаптированные к нормативно-правовой базе страны. Организации должны уделять пристальное внимание срокам соблюдения и конкретным требованиям PDPL, чтобы избежать возможных штрафных санкций и обеспечить защиту персональных данных.

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