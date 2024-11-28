إدارة سلسلة القيمة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)

أصبحت الاستدامة في المشهد المؤسسي اليوم أمرًا محوريًا بشكل متزايد في تأثير الشركة

أصبحت الاستدامة في المشهد المؤسسي اليوم أمرًا محوريًا بشكل متزايد في تأثير الشركة ونجاحها. يؤكد المعياران الأول والثاني من المعايير الدولية للتقرير المالي على أهمية فهم وإدارة سلسلة القيمة لتعزيز الشفافية والمساءلة والأداء المستدام.

فهم سلسلة القيمة وفقًا للمعيارين الأول والثاني من المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)

المعيار الأول من المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS S1): المتطلبات العامة لإفصاحات الاستدامة

يفرض المعيار الأول من المعايير الدولية للتقرير المالي على الشركات تقديم إفصاحات مفصلة حول مختلف العوامل الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويوسّع هذا المعيار تعريف القيمة ليشمل ليس فقط النتائج المالية، بل أيضًا الآثار المتعلقة بالاستدامة الناتجة عن عمليات الشركة عبر كامل سلسلة القيمة الخاصة بها. ويشجع ذلك المؤسسات على الإفصاح عن كيفية مساهمة أنشطتها في خلق القيمة أو الانتقاص منها لكل من المؤسسة وأصحاب المصلحة لديها.

المعيار الثاني من المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS S2): الإفصاحات المتعلقة بالمناخ

بالمقابل، يركز المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS S2) على المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ. تُقيم القيمة هنا من خلال منظور التداعيات المالية لهذه العوامل المتعلقة بالمناخ عبر سلسلة القيمة. فيجب على الشركات الإفصاح عن كيفية تأثير التغير المناخي على عملياتها من خلال تقييم كلٍ من المخاطر المادية (مثل الظواهر المناخية الشديدة) والمخاطر الانتقالية (مثل التغيرات التنظيمية). والهدف هو تزويد أصحاب المصلحة برؤية شفافة حول كيفية تأثير العناصر المتعلقة بالمناخ على توليد القيمة في الشركة.

خطوات تطبيق مفاهيم سلسلة القيمة

لتطبيق مبادئ إدارة سلسلة القيمة بفعالية وفقًا لما هو موضح في المعيارين الدوليين للتقرير المالي (IFRS S1) و(IFRS S2)، يمكن للشركات اتباع الخطوات الرئيسية التالية:

وضع خريطة سلسلة القيمة: ابدأ بوضع خريطة شاملة لسلسلة القيمة في الشركة، مع تحديد جميع المراحل المعنية، بدءً من الموردين في المراحل الأولية وصولاً إلى العملاء في المراحل النهائية.

تحديد العوامل الرئيسية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والعوامل المناخية: بعد وضع الخريطة، حدد العوامل المهمة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والعوامل المتعلقة بالمناخ التي تؤثر على كل مرحلة، حيث يتطلب ذلك تقييمًا للآثار البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ. كذلك، مشاركة أصحاب المصلحة يمكن أن تساعد في تحديد أولويات القضايا الأكثر أهمية.

تقييم خلق القيمة وتآكلها: قيم الأثر الذي تحدثه عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وعوامل المناخ على القيمة في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، مع تحليل الإسهامات الإيجابية والتداعيات السلبية. كذلك، قياس تلك الآثار يمكن أن يوضح القيمة الإجمالية التي تخلقها الشركة.

دمج النتائج في التقارير: استخدام الرؤى المكتسبة من تقييم سلسلة القيمة لإعداد تقارير الاستدامة. ينبغي على الشركات الكشف عن كيفية تأثير عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وعوامل المناخ على سلسلة القيمة الخاصة بها، وتحديد استراتيجيات لتخفيف المخاطر وتعزيز القيمة، حيث تعزز الشفافية ثقة أصحاب المصلحة وتبرهن على المساءلة.

الاعتبارات الرئيسية للاندماج

عند دمج إدارة سلسلة القيمة في إعداد تقارير الاستدامة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي، ينبغي على الشركات أن تضع الاعتبارات التالية في الحسبان:

مشاركة أصحاب المصلحة: من الضروري إشراك أصحاب المصلحة لفهم مخاوفهم وتوقعاتهم فيما يتعلق بتأثيرات سلسلة القيمة، حيث يمكن أن يسفر التعاون مع الموردين والعملاء والموظفين والمجتمعات عن رؤى متنوعة، مما يساعد على تحديد القضايا الجوهرية وتشكيل استراتيجيات الاستدامة المؤثرة.

جمع البيانات وتحليلها: البيانات الدقيقة حول أنشطة سلسلة القيمة أمر بالغ الأهمية للتقرير الفعال. فينبغي على الشركات إنشاء أنظمة وإجراءات قوية لجمع بيانات شاملة حول عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعوامل المناخ، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين دقة وكفاءة البيانات.

إدارة المخاطر: إن الإدارة الاستباقية للمخاطر على طول سلسلة القيمة أمر ضروري لتحقيق خلق القيمة المستدامة. tينبغي على الشركات وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر التي تتناول المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمناخ، وإجراء تحليلات سيناريوهات لتوقع الآثار المستقبلية، وصياغة خطط طوارئ للتخفيف من الآثار السلبية.

وفي الختام

تسلط العلاقة بين معايير الاستدامة في المعايير الدولية للتقرير المالي وإدارة سلسلة القيمة الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه فهم سلسلة القيمة في إعداد تقارير الاستدامة للشركات. فمن خلال استيعاب مفهوم القيمة على النحو الموضح في المعيارين الأول والثاني من المعايير الدولية للتقرير المالي، يمكن للشركات تحسين الشفافية والمساءلة وأداء الاستدامة، حيث إن مشاركة أصحاب المصلحة بفعالية تمكّن الشركات من التعامل مع تعقيدات إعداد تقارير الاستدامة وتحقيق نتائج إيجابية عبر سلاسل القيمة الخاصة بها.

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