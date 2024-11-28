Управление Цепочкой Создания Стоимости В Соответствии Со Стандартами МСФО

В современном корпоративном мире устойчивое развитие становится все более важным фактором влияния и успеха компании. В Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) S1 и S2 подчеркивается важность понимания цепочки создания стоимости и управления ею для обеспечения прозрачности, подотчетности и устойчивой деятельности.

Понимание цепочки создания стоимости в соответствии с МСФОS1 иS2" МСФОS1:

Общие требования к раскрытию информации об устойчивом развитии МСФО (IFRS): S1 обязывает компании раскрывать подробную информацию о различных экологических, социальных и управленческих факторах. Стандарт расширяет определение стоимости, включая в него не только финансовые результаты, но и связанные с устойчивостью последствия деятельности компании по всей ее цепочке создания стоимости. Это побуждает компании раскрывать информацию о том, как их деятельность способствует созданию ценностого продукта как для организации, так и для ее заинтересованных сторон.

МСФО (IFRS) S2 предполагает раскрытие информации, связанной с изменением климата. В отличие от этого, МСФО (IFRS) S2 уделяет особое внимание рискам и возможностям, связанным с изменением климата. Здесь стоимость оценивается через призму финансовых последствий факторов, связанных с изменением климата, для всей цепочки создания стоимости. Компании должны отчитываться о том, как изменение климата влияет на их деятельность, оценивая как физические риски (например, экстремальные погодные условия), так и риски переходного периода (например, изменения в законодательстве). Цель состоит в том, чтобы предоставить заинтересованным сторонам прозрачное представление о том, как элементы, связанные с климатом, влияют на создание стоимости компании.

Шагипо внедрению концепции цепочки создания стоимости

Чтобы эффективно применять принципы управления цепочкой создания стоимости, изложенные в МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IFRS) 2, компаниям необходимо выполнить следующие ключевые шаги:

Составить схему цепочки создания стоимости: начните с тщательного составления схемы цепочки создания стоимости компании, определив все ее этапы, от поставщиков до потребителей.

Определить ключевые ESG и климатические факторы: после составления карты определите ключевые ESG и связанные с климатом факторы, влияющие на каждый этап. Это требует оценки экологических и социальных последствий, а также рисков и возможностей, связанных с климатом. Привлечение заинтересованных сторон может помочь определить приоритетность наиболее важных вопросов.

Оценить создание и снижение стоимости: проанализировать, как ESG и климатические факторы влияют на стоимость на каждом этапе цепочки создания стоимости, отследив как положительный вклад, так и отрицательные последствия. Количественная оценка этих воздействий может прояснить общую стоимость, создаваемую компанией.

Интегрировать полученные результаты в отчетность: используйте информацию, полученную в результате оценки цепочки создания стоимости, для составления отчетности в области устойчивого развития. Компании должны раскрывать, как ESG и климатические факторы влияют на их цепочку создания стоимости, и излагать стратегии по снижению рисков и увеличению стоимости. Прозрачность укрепляет доверие заинтересованных сторон и демонстрирует подотчетность.

Ключевые соображения для интеграции

При включении управления цепочками создания стоимости в отчетность по устойчивому развитию по МСФО компаниям следует учитывать следующие соображения:

Взаимодействие с заинтересованными сторонами: важно привлечь заинтересованные стороны к пониманию их проблем и ожиданий в отношении влияния на цепочку создания стоимости. Сотрудничество с поставщиками, клиентами, сотрудниками и сообществами может дать разнообразную информацию, помогая выявлять существенные проблемы и разрабатывать эффективные стратегии устойчивого развития.

Сбор и анализ данных: точные данные о деятельности в цепочке создания стоимости имеют решающее значение для эффективной отчетности. Компаниям следует создать надежные системы и процессы сбора данных для сбора всеобъемлющей информации об ESG и климатических факторах, используя технологии для повышения точности и эффективности данных.

Управление рисками: активное управление рисками по всей цепочке создания стоимости имеет важное значение для устойчивого создания стоимости. Компаниям следует разработать стратегии управления рисками, учитывающие ESG и риски, связанные с климатом, проводить анализ сценариев для прогнозирования будущих воздействий и разрабатывать планы действий в чрезвычайных ситуациях для смягчения неблагоприятных последствий.

Связь между стандартами устойчивого развития по МСФО и управлением цепочками создания стоимости подчеркивает важную роль, которую понимание цепочки создания стоимости играет в корпоративной отчетности по устойчивому развитию. Понимая концепцию ценности, изложенную в разделах 1 и 2 МСФО, компании могут повысить свою прозрачность, подотчетность и показатели устойчивого развития. Эффективное вовлечение заинтересованных сторон позволяет компаниям ориентироваться в сложностях отчетности по устойчивому развитию и добиваться положительных результатов во всех своих производственно-сбытовых цепочках.