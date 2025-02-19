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19 February 2025

السماح بأن يكون الشريك المتضامن من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية

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Eyad Reda

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Eyad Reda Law Firm (“ERLF”) is a well-established, renowned and respected law firm, offering a seamless combination of Saudi law and specialist sector expertise across different practice areas.

ERLF is established according to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with a great reputation and respect in the professional sector for a journey that extends twenty years. ERLF adopts a clear vision and a direct message, dedicating to it its goals along with activating and maintaining the values ​​on which it is based.

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السماح بأن يكون الشريك المتضامن من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية
Saudi Arabia Corporate/Commercial Law
Eyad Reda Law Firm LLP

تتصف شركة التضامن بأنها من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، وقد نص نظام الشركات السابق على انقضاء شركات التضامن بوفاة أحد الشركاء كأصل، وتكون مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة كما لم يكن يسمح النظام بأن يكون الشريك المتضامن من ذوي الصفة الاعتبارية، وكل هذه المواصفات جعلت الشخصية الشركاء دور بالغ الأهمية في شركات التضامن.

إلى أن جاءت تحديثات نظام الشركات الجديد التي أجازت أن يكون الشريك المتضامن من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، وهو ما يعد نقلة نوعية وأثر إيجابي كبير في شركات التضامن، كما لم يعد وفاة أحد الشركاء أصلا لانقضاء شركة التضامن، إلا في حال نص عقد التأسيس على ذلك

تناقش هذه السلسة أبرز التحديثات الصادرة في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ والذي. دخل حيز النفاذ في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ. أي بعد حوالي ست سنوات فقط من تاريخ صدور

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Eyad Reda Law Firm LLP
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