ما هي أنواع الشركات في السعودية في نظام الشركات الجديد؟

يعد اختيار النوع المناسب من الشركات أحد أهم الخطوات لتأسيس عملك في السعودية، حيث يوفر النظام السعودي العديد من الخيارات التي تلبي احتياجات وتطلعات رواد الأعمال والمستثمرين. سواء كنت ترغب في تأسيس شركة مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، أو حتى شركة غير ربحية، فإن معرفة تفاصيل كل نوع ومتطلباته القانونية سيساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.

في هذا المقال، سنستعرض أنواع الشركات في السعودية وأبرز المعلومات التي تحتاجها لتأسيس شركتك بنجاح.

أولاً: الشركة المساهمة:

تأسيس الشركة المساهمة في السعودية هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر طبيعي أو إعتباري ، ويكون رأس مالها مُقسماً إلي أسهم قابلة للتداول ، وتتحمل الشركة وحدها المسئولية عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها ، وتقتصر مسئولية المساهم علي أداء قيمة الأسهم التي أُكتتب فيها .

إشتراطات رأس مال الشركة المساهمة:

- يجب ألا يقل رأس مال الشركة المُصدر عن 500000 ريال سعودي ، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع (125000 ريال سعودي) .

- رأس المال المُصدر لشركة المساهمة يُمثل الأسهم المُكتتب بها ، ويجوز أن يُحدد نظام الشركة الأساسي رأس مال مُصرحاً به، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المُصدر في حدود رأس المال المُصرح به ، ويكون رأس المال المًصدر تم دفعه بالكامل .

المستندات والبيانات المطلوبة للتأسيس الشركة المساهمة في السعودية:

- يجب أن يُرفق بالنظام الأساسي عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي :

أسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم . بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة . إقرار المؤسسين بالإكتتاب بكل أسهم الشركة المُصدرة وقيمة المدفوع منها . شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المُصدر لدي أحد البنوك المُرخص لها بالمملكة . قرار المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة موضحاً به أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وتواريخ الميلاد وتعيين أول مراجع حسابات إذا تطلب ذلك بموجب أحكام النظام إذا لم يتم تعيينهم في نظام الشركة الأساسي . إقرار المؤسسين بالإلتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة . تقرير يُعده مُقيم مُعتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة علي المقابل المُحدد لها .

اقرأ ايضًا: الجمعيات العامة والخاصة للشركات المساهمة في النظام السعودي

تعرف على إنتخاب مجلس إدارة الشركات المساهمة في النظام السعودي وصلاحياته

ثانياً: شركة المساهمة المُبسطة:

من ضمن أنواع الشركات في السعودية الشركة المساهمة المُبسطة التي تتفق في بعض أحكامها مع الشركة المساهمة، وللمساهمين في الشركة المساهمة المبسطة تنظيم هيكلة الشركة وطريقة العمل بها وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، ويحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة المساهمة وفقاً للأحكام التي تسري علي شركة المساهمة المُبسطة، ويكون للمساهمين تحديد من يتولي تلك الإختصاصات بالنظام الأساسي للشركة ، يمارس رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة المساهمة المُبسطة جميع الإختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُساهمة ويحلون محلهم .

ويتم تحديد رأس مال الشركات المساهمة المبُسطة المُصدر والمدفوع منه بالنظام الأساسي للشركة ، ويجوز النص فيه علي أن يكون للشركة رأس مال مُصرح به ، ولكن لا يسري متطلب الحد الأدني لرأس المال المقرر للشركة المساهمة علي الشركة المساهمة المُبسطة.

المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة المُبسطة في السعودية:

1- يحتوي النظام الأساسي للشركة علي البيانات الآتية (إسم الشركة – المركز الرئيسي للشركة – غرض الشركة – رأس المال المُصرح به والمُصدر والمدفوع منه – عدد الأسهم وأنواعها وفئاتها إن وجدت والقيمة الإسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة – مدة الشركة – إدارة الشركة والأحكام الخاصة بذلك – التنازل عن الأسهم – إجتماعات المساهمين والنصاب القانوني لصحة الإنعقاد – قرارات المساهمين والنصاب اللازم لصدورها – تاريخ بدء وإنتهاء السنة المالية للشركة – أي أحكام أو شروط أو بيانات أخري يتفق عليها المؤسسين أو المساهمين بضمها للنظام الأساسي للشركة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام النظام).

2- يتم تقديم طلب تأسيس الشركة مرفقاً به المستندات الأتية ( أسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم – بيان الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة – إقرار المؤسسين بالإكتتاب بكل أسهم الشركة وقيمة المدفوع منها – شهادة بإيداع المبلغ المدفوع من رأس المال المصدر لدي إحدي البنوك المُرخص لها بالمملكة العربية السعودية – قرار المؤسسين بتعيين رئيس الشركة أو المدير أو مجلس الإدارة ويكون مُتضمناً أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وتواريخ ميلادهم – إقرار المؤسسين بالإلتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة – بيان أو تقرير مُعد من مُقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة علي المقابل المحدد لها) .

ثالثاً: الشركات ذات المسئولية المحدودة:

تأسيس شركات ذات المسؤولية المحدودة يعرف بإنه من اهم أنواع الشركات في السعودية، وهي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية ، وتُعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها . وتكون الشركة وحدها مسئولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها ، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسئولاً عن هذه الديون والإلتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال .

المستندات والبيانات المطلوبة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ، تتمثل في :

يشتمل عقد التأسيس علي البيانات الآتية ( أسماء الشركاء وبياناتهم – إسم الشركة – المركز الرئيسي للشركة – غرض الشركة – رأس مال الشركة وتوزيعه بين الشركاء – إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص – مدة الشركة إن وجدت – إدارة الشركة – التنازل عن الحصص – وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة للشركاء – قرارات الشركاء – كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء – تاريخ بداية السنة المالية وإنتهائها – إنقضاء الشركة – أي أحكام أو شروط أو بيانات أخري يتفق الشركاء علي تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام ) . يُرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة ، المستندات التالية :

إقرار المؤسسين بالإلتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة .

بيان أو تقرير يتم إعداده من مُقيم مُعتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت ، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة علي المقابل المحدد لها .

رابعاً : شركة التضامن :

من ضمن أنواع الشركات في السعودية هي شركة التضامن التي يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية يكونون فيها مسئولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر .

ويتم إدارتها من قِبل الشركاء فيها أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري لو كان شريكاً، ويجوز تعيين مدير أو أكثر من الشركاء أو الغير وتحديد إختصاصاته ، ويكون له تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ، وكل ذلك في حدود الأعمال التي تخص نشاط الشركة، ولا يجوز للشريك الغير مدير التدخل في إدارة الشركة ، ويُحظر علي المدير وكذلك الشريك ممارسة نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بترخيص من جميع الشركاء يُجدد سنوياً

يُحظر علي المدير مباشرة الأعمال التي لا تتضمن غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة ، ويسري الحظر علي الآعمال الآتية :

- إنشاء فروع الشركة أو إغلاقها، التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المُعتادة ، كفالة الشركة للغير ، التصالح علي حقوق الشركة ، بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة ، بيع محل الشركة التجاري أو رهنه ، الإقتراض نيابة عن الشركة.

- كما يُحظر عليه التعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بترخيص من جميع الشركاء يصدر في كل حالة علي حده ،وللشركاء تفويض مدير أو أكثر في إصدار الترخيص لأي من مديري الشركة في حال تعددهم .

- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو خروجه أو إنسحابه أو بالحجر عليه أو بدء تصفية الشركة وفقاً لنظام الإفلاس ، ما لم ينص عقد التأسيس علي خلاف ذلك ، حيث تستمر الشركة بين باقي الشركاء ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويتم تقييم حصته وفقاً لتقرير من مُقيم مُعتمد في حال عدم النص في عقد التأسيس علي طريقة التقييم .

- وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو خروجه أو إنسحابه أو بالحجر عليه أو بدء تصفية الشركة وفقاً لنظام الإفلاس ، ولم يتبقي سوي شريك واحد في الشركة فيتم منحه مهلة 90 يوماً لتصحيح وضع الشركة سواء بدخول شريك آخر أو تحويل الشركة إلي شكل أخر من أشكال الشركات الموجودة بالنظام السعودي ، وإلا تنقضي الشركة بقوة النظام بمضي تلك المدة .

خامساً : شركة التوصية البسيطة :

هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء ، فريق يضم شريكاً طبيعي أو إعتباري ويكون مسئولاً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها ، وفريق يضم شريكأ طبيعي أو إعتباري موصياً ولا يكون مسئولاً عن ديون الشركة وإلتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة .

- ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر ، حيث يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة لأحكام الشركاء في شركة التضامن ، وتنطبق أحكام شركة التضامن علي شركة التوصية البسيطة فيما لم يرد به نص خاص .

لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل ، وإن تدخل فيكون مسئولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها التي ترتبت علي عمله ، ولكن يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفقاً لما ينص عليه عقد التأسيس .

ولا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء الموصين أو الحجر عليه أو إعساره أو إنسحابه أو بدء التصفية وفقاً لنظام الإفلاس ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة علي ذلك .

اقرأ ايضًا: كيف يمكن تحويل الشكل القانوني للشركات داخل المملكة العربية السعودية

سادساً : الشركات غير الربحية في النظام السعودي :

تنقسم الشركات غير الربحية في النظام السعودي إلي نوعين : الشركات غير الربحية العامة والشركات غير الربحية الخاصة.

الشركات غير الربحية العامة :

هي شركة تتخذ شكل الشركة المساهمة ولا يجوز لها إتخاذ أي شكل قانوني أخر ، والربح الناتج عنها يُنفق في المصارف والمجالات غير الربحية العامة والتي تهدف لخدمة المجتمع ، وتُحدد وزارة التجارة السعودية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات ، ويكون لها نظام أساسي .

الشركات غير الربحية الخاصة :

هي شركة تتخذ شكل الشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو ذات المسئولية المحدودة ولا يجوز لها إتخاذ أي شكل قانوني أخر ، والربح الناتج عنها يُنفق في المصارف والمجالات غير الربحية ، ويكون لها نظام أساسي أو عقد تأسيس.

لا يكون قرار التعديل علي النظام الأساسي للشركة غير الربحية العامة فيما يتعلق بالتصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة ، إلا بعد الحصول علي موافقة الوزارة .

ويشترط عند تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في النظام الأساسي علي المصارف والمجالات غير الربحية العامة ، ويشترط أيضاً عند تأسيس الشركة غير الربحية الخاصة النص في النظام الأساسي أو عقد التأسيس علي المصارف والمجالات غير الربحية الخاصة.

ولقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام السعودي في نص المادة 70 تلك المصارف والمجالات غير الربحية العامة ، وهي كالتالي :

(الأنشطة الدينية – التعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها – الشئون الصحية والنفسية والتمريض وعلاج المرضي وخدماتها – برامج رعاية الأسرة والطفولة – دعم برامج التأهيل المهني والصحي والإجتماعي والنفسي والعلمي – الآداب والثقافة والفنون والمواهب والهوايات وأنشطتها – التراث والسياحة والترفيه وأنشطتها – دعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها – الأنشطة الرياضية – تقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع – دعم ورعاية برامج المواطنة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية – دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع – برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها – دعم الدخل وصيانته – أنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الإصطناعي – حماية البيئة والحياة الفطرية – دعم برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك – إنشاء أو تشغيل أو صيانة المستشفيات والمراكز الطبية – دعم وتمكين الإستثمار الإجتماعي والأعمال التطوعية – أي مصارف ومجالات غير ربحية عامة أخري تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي) .

يجوز للشركة غير الربحية الحصول علي العوائد النقدية أو العينية مقابل أي عمل أو منتج أو خدمة لها ، ولها أن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق الأرباح التي تُنفق في المصارف والمجالات المنصوص عليها بعقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي .

سابعاً : الشركات القابضة والتابعة في النظام السعودي :

هي شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسئولية محدودة ، تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة لتصبح تابعة لها .

وتُعد الشركة تابعة لشركة قابضة إذا توافرت الحالات المنصوص عليها في النظام السعودي ، وتتمثل في :

إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تمتلك حصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها. إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها علي تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس . إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تُسيطر بمفردها علي أغلبية حقوق التصويت ، وذلك بناءً علي إتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين . إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة .

الشروط اللازمة لملكية الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة :

لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ، ويُعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلي الشركة التابعة . إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصاً أو أسهماً في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها ، فيجب مراعاة الآتي :

ألا يكون للشركة التابعة الحق في إتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة .

أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال 12 شهر من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة ، وللجهة المختصة زيادة تلك المدة .

ولا يسري ذلك علي الأشخاص المرخص لهم بناءً علي أحكام نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية له ، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم ، وللجهة المختصة تحديد حالات أخري .

اقرأ ايضأ: الشركة القابضة والشركة التابعة في النظام السعودي

ثامناً : الشركة المهنية في النظام السعودي :

اخر نوع من أنواع الشركات في السعودية هي الشركة المهنية وهي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر ، أو منهم مع غيرهم ، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن .

- تتخذ الشركة المهنية أحد الأشكال القانونية وفقاً للنظام السعودي وهي :

(شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة – شركة المساهمة – شركة المساهمة المبسطة – الشركة ذات المسئولية المحدودة)

وتسري عليها أحكام تلك الشركات ، ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أياً كان الشكل القانوني صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة .

ويجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلي شكل آخر من الأشكال القانونية للشركات .

كيفية تأسيس الشركة المهنية في النظام السعودي :

يتم تأسيس الشركة المهنية وفقاً لإجراءات التأسيس المقررة للشكل القانوني المُتخذ للشركة ، ولا يجوز للشركاء أو المساهمين حل الشركة المهنية إلا بعد إخطار جميع المتعاملين معها كتابةً حسب الإجراءات المُحددة باللوائح التنفيذية . تزاول الشركة المهنية المهنة الحرة النشاط عن طريق الشركاء أو المساهمين المُرخص لهم ، ومع ذلك يجوز الإستعانة بأشخاص من الغير مُرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها ، بشرط الخضوع لإشراف الشركة ومسئوليتها وإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظاماً بالإشراف علي ممارسة تلك المهن . علي الشركة المهنية الإلتزام بأحكام النظام واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفقاً لإختصاصها . للجهة المعنية الإطلاع علي سجلات الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها كل في نطاق إختصاصه ، للتحقق من إلتزامها بأحكام النظام ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها ، وعلي الشركة المهنية الإلتزام بتقديم ما يطلب منها .

لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة المهنة الحرة إلا عن طريق الشركة ، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد ، ومع ذلك يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء علي ذلك كتابةً أو حصل علي موافقة الجمعية العامة حسب الأحوال ، وإذا أخل الشريك أو المساهم بذلك فيكون كل ما يحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخري حقاً للشركة.

في ختام هذا المقال، إذا كنت تخطط لتأسيس شركتك في السعودية، فإن مؤسسة السعدني وخليفة لخدمات تأسيس الشركات مستعدة لمساعدتك بكل ما تحتاجه. بخبرة في الإجراءات والقوانين، نوفر لك الدعم اللازم لتأسيس شركتك بسهولة وبشكل قانوني. تواصل معنا الآن وابدأ خطوتك الأولى نحو النجاح من خلال:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.