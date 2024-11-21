ARTICLE
21 November 2024

Закон О Контроле За Финансовыми Компаниями

Hamad in association with Youssry Saleh & Partners

Contributor

Hamad in association with Youssry Saleh & Partners logo
Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
Explore Firm Details
Королевский указ № M/51, также известный как Закон о контроле за финансовыми компаниям
Saudi Arabia Corporate/Commercial Law
Person photo placeholder
Authors

Королевский указ № M/51, также известный как Закон о контроле за финансовыми компаниями, принятый 3 июля 2012 года, обеспечивает всеобъемлющую основу для регулирования финансовых компаний в Саудовской Аравии. Этот закон направлен на обеспечение стабильности и целостности финансовой системы, одновременно способствуя соблюдению законов шариата и защите прав потребителей. В этой статье рассматриваются ключевые положения закона, подчеркивающие его влияние на финансовую отрасль.

Закон начинается с определения ключевых терминов в статье 1, включая "Финансовую компанию", определяемую как "Акционерное общество, имеющее лицензию на осуществление финансовой деятельности", и "Финансы", что означает "Предоставление кредита по контракту для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Законом". Эти определения закладывают основу для понимания сфера применения закона.

Ключевым принципом закона является обязательное лицензирование финансовых компаний. В статье 4 прямо говорится: "Никакая финансовая деятельность, предусмотренная настоящим Законом, не может осуществляться без получения лицензии". Это требование подчеркивает полномочия Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA) по надзору за финансовым сектором. Кроме того, в статье 5 закона подробно описан процесс лицензирования, охватывающий все, от требований к заявке и периода рассмотрения SAMA до условий публичного размещения акций. В статье подчеркивается важность "конкурентоспособности и целостности отрасли, а также качества услуг" в процессе принятия решений SAMA.

Допустимые виды деятельности финансовых компаний четко определены в статье 10. Закон разрешает финансовым компаниям заниматься различными видами деятельности, включая, среди прочего, "Финансирование недвижимости", "Потребительское финансирование" и "Микрофинансирование". Это также позволяет осуществлять "любую другую финансовую деятельность, одобренную SAMA", обеспечивая гибкость для будущих изменений в финансовом секторе. В статье 11 также перечислены запрещенные виды деятельности, такие как торговля валютой, золотом и недвижимостью, что позволяет финансовым компаниям сосредоточиться на своем основном бизнесе. Закон также касается потенциальных конфликтов интересов и управления рисками.

В статье 12 излагаются ограничения на финансирование связанных сторон и устанавливаются гарантии от чрезмерного воздействия на отдельных заемщиков. В статье, в частности, говорится, что финансовая компания "...не должна финансировать одну компанию или группу компаний со связанными владельцами сверх процента, установленного Регламентом". Это положение направлено на снижение рисков и содействие здоровой диверсификации инвестиций. Кроме того, статья 13 предусматривает создание резервов на случай непредвиденных операционных убытков, что еще больше повышает финансовую устойчивость этих компаний.

Надзорная роль SAMA в соответствии с этим законом имеет первостепенное значение. Статья 21 наделяет SAMA полномочиями "осуществлять надзор за деятельностью финансовых компаний и осуществлять свои полномочия в соответствии с положениями настоящего Закона и его подзаконных актов". Этот надзор включает установление ограничений на финансовые предложения, регулирование конкретных кредитных операций и обеспечение соблюдения мер по защите прав потребителей, как подробно описано в статье 22.

Наконец, закон устанавливает рамки для рассмотрения нарушений и разрешения споров. Статья 29 уполномочивает SAMA принимать различные меры против компаний-нарушителей, начиная от предупреждений и планов корректирующих действий и заканчивая штрафами и приостановлением действия лицензии. Статья 31 определяет компетентный суд в качестве органа для разрешения споров, возникающих в связи с применением закона.

Закон о контроле за финансовыми компаниями представляет собой важный шаг в регулировании финансового сектора в Саудовской Аравии. Устанавливая четкие руководящие принципы лицензирования, операций и надзора, закон направлен на создание стабильной, конкурентоспособной и соответствующей шариату финансовой отрасли, защищая при этом интересы потребителей и инвесторов. Эта всеобъемлющая правовая база обеспечивает прочную основу для дальнейшего роста и развития финансового сектора в королевстве.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Hamad Law Firm
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More