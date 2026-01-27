الإطار القانوني لتحصيل الديون في السعودية | فهم حقوقك القانونية مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة

أرست المملكة العربية السعودية نظامًا قانونيًا حديثًا ومنظمًا ومساندًا لحقوق الدائ

أرست المملكة العربية السعودية نظامًا قانونيًا حديثًا ومنظمًا ومساندًا لحقوق الدائنين في مجال تحصيل الديون التجارية والمالية، في انعكاس للإصلاحات التشريعية المتسارعة التي شهدتها خلال السنوات الماضية. وسواءً كنت شركة محلية، أو مؤسسة مالية، أو مستثمرًا دوليًا ، فإن الإحاطة بإطار استرداد الديون في المملكة تمكّن أصحاب المصلحة من مباشرة حقوقهم وإنفاذها بثقة وامتثال تام.

نتخصص في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة في تحصيل الديون وإنفاذها بموجب القانون السعودي، ونمثل عملاءنا أمام المحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ في الرياض وجدة والدمام. يساعد محامونا ثنائيو اللغة عملاءنا على فهم كيفية استخدام الأدوات القانونية الحديثة في المملكة العربية السعودية – بما في ذلك قانون المعاملات المدنية، وقانون المحاكم التجارية، وبوابة ناجز الإلكترونية – لاسترداد مستحقاتهم بسرعة ودقة والتزام كامل بالقانون.

1. الأساس القانوني لتحصيل الديون في المملكة العربية السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية عدة قوانين رائدة تُشكل الركيزة الأساسية لإطارها الحديث لتحصيل الديون، منها:

1. قانون المعاملات المدنية (2023)

يُقنن هذا القانون القواعد المنظمة للعقود والالتزامات والتعويضات وعلاقات الدائن والمدين. ويُحدد مبادئ أساسية منها:

تنفيذ العقود بحسن نية.

التزام المدينين بتنفيذ ما عليهم بدقة.

سبل الانتصاف القانونية في حالة عدم التنفيذ أو التأخير في السداد.

يُعدّ هذا القانون حجر الزاوية لجميع دعاوى الديون التجارية والمدنية.

٢. قانون المحاكم التجارية

يُنشئ هذا القانون محاكم متخصصة للنظر في جميع المنازعات التجارية، بما في ذلك دعاوى السداد، والإخلال بالعقود، والتسويات المالية. وقد أصبحت المحاكم التجارية في الرياض وجدة وغيرها من المدن رقمية بالكامل، وتعمل عبر بوابة ناجز، مما يضمن الشفافية وسرعة البتّ في القضايا.

3. قانون التنفيذ (2012)

يُعدّ هذا القانون بمثابة الأداة الأقوى للدائنين، إذ يُتيح إنفاذ الأحكام والعقود والشيكات والسندات الإذنية. كما يُخوّل محاكم التنفيذ تجميد الحسابات المصرفية، وحجز الممتلكات، بل وحتى فرض حظر السفر إلى حين سداد الديون.

4. قانون التحكيم (2012) واتفاقية نيويورك (1958)

فيما يتعلق بالديون الناشئة عن قرارات التحكيم؛ سواء كانت محلية أو أجنبية, تعترف المحاكم السعودية بها وتنفذها مباشرة، شريطة استيفاء المتطلبات الإجرائية.

٢. السبل القانونية لتحصيل الديون

يُتيح القانون السعودي عدة طرق لتحصيل الديون، وذلك بحسب طبيعة المطالبة والأدلة الداعمة لها.

أمر أداء:

آلية سريعة لتحصيل الديون غير المتنازع عليها والمدعومة بأدلة كتابية، مثل الفواتير أو إيصالات التسليم أو السندات الإذنية.

يُقدّم الطلب عبر بوابة ناجز.

يصدر الحكم عادةً خلال ٣٠-٤٥ يومًا.

رسوم محكمة رمزية، ولا تُعقد جلسات استماع شفهية إلا عند الضرورة.

الدعوى التجارية

تُستخدم في قضايا الديون المعقدة أو المتنازع عليها، حيث يطعن المدين في الالتزام أو المبلغ.

تنظر فيها المحكمة التجارية.

قد تتضمن تقارير خبراء أو شهادات شهود.

متوسط المدة: من ٣ إلى ٦ أشهر.

إجراءات التنفيذ

بمجرد حصول الدائن على حكم قضائي أو أمر أداء أو قرار تحكيم، يحق له التقدم بطلب للتنفيذ بموجب قانون التنفيذ. وتختص محكمة التنفيذ بما يلي:

تجميد الحسابات المصرفية للمدين.

الحجز على الأصول المنقولة وغير المنقولة.

منع التسجيلات التجارية أو تعليق التراخيص.

فرض حظر سفر على المدينين لحين سداد الدين.

3. حقوق والتزامات الدائنين

يتمتع الدائنون بموجب القانون السعودي بحماية قوية، ولكن عليهم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.

أهم حقوق الدائنين:

تقديم الإشعارات والمطالبات القانونية إلكترونيًا عبر منصة ناجز.

طلب أوامر أداء مستعجلة للديون غير المتنازع عليها.

تنفيذ الأحكام القضائية محليًا ودوليًا.

استرداد أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي في كثير من الحالات.

التزامات الدائنين:

تقديم وثائق كاملة وموثقة (باللغة العربية أو ترجمات معتمدة).

الالتزام بالمواعيد الإجرائية التي تحددها المحاكم.

اتخاذ إجراءات التحصيل بحسن نية وتجنب أي ضغوط غير قانونية.

بمساعدة محامٍ مختص، يمكن ممارسة هذه الحقوق بفعالية وتجنب العقبات الإجرائية التي قد تؤخر أو تُضعف جهود التحصيل.

٤. الدائنون الأجانب – إنفاذ الحقوق في المملكة

إن التزام المملكة العربية السعودية بالمعاهدات الدولية وتحديث بنيتها القضائية يجعلها بيئةً آمنةً للدائنين الأجانب.

في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة، نساعد الشركات الأجنبية في:

الاعتراف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها وفقًا لمبادئ المعاملة بالمثل.

إنفاذ قرارات التحكيم بموجب اتفاقية نيويورك.

ترجمة وتوثيق العقود أو الأدلة الأجنبية لتقديمها إلى المحكمة.

التعامل مع القضايا العابرة للحدود التي تشمل مدينين أو أصولًا سعودية.

يُسهّل فريقنا ثنائي اللغة فهم الوثائق الدولية ومواءمتها مع المتطلبات القانونية السعودية، مما يضمن حماية الدائنين الأجانب ليكونوا على قدم المساواة أمام القانون مثل المواطنين.

٥. مثال عملي – استرداد دولي عبر محكمة التنفيذ

كانت شركة لوجستية أوروبية مدينة لمستورد سعودي بمبلغ ٤٫٢ مليون ريال سعودي بموجب عقد شحن.

نهجنا:

توثيق وترجمة جميع وثائق العقد والفواتير. تقديم طلب أمر دفع عبر منصة نجيز. الحصول على حكم قضائي خلال خمسة أسابيع. رفع دعوى تنفيذ - قامت المحكمة بتجميد حسابات المدين المصرفية. سداد المدين المبلغ كاملاً خلال أسبوعين.

النتيجة: استرداد كامل للمبلغ خلال شهرين، بما في ذلك استرداد جزء من أتعاب المحاماة.

٦. نظرة عامة على التكلفة والمدة

نوفر في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة خيارات واضحة برسوم ثابتة، مما يضمن معرفة عملائنا التامة بما يمكن توقعه، سواء من حيث التكلفة أو المدة الزمنية.

٧. التدابير القانونية الوقائية للشركات

لتجنب حالات التخلف عن السداد مستقبلاً، ينبغي على الشركات دمج الضمانات القانونية الوقائية في عقودها.

سندات إذنية، أو ضمانات، أو شيكات مؤجلة الدفع كضمانات قابلة للتنفيذ.

بنود جزائية للدفعات المتأخرة.

بنود تحكيم أو اختصاص قضائي تحدد المحاكم السعودية.

إجراءات العناية الواجبة على العملاء قبل توقيع العقود الرئيسية.

يقدم مكتبنا بانتظام المساعدة للعملاء في إعادة هيكلة وثائقهم التجارية لضمان قابليتها للتنفيذ مستقبلاً ومطابقتها للقانون السعودي.

٨. لماذا تختارون مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة لقضايا الديون في المملكة العربية السعودية؟

سجل حافل بتحصيل مبالغ بملايين الريالات.

فريق ثنائي اللغة – إعداد الملفات القانونية وتقارير العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.

تغطية شاملة في جميع أنحاء المملكة – الرياض، جدة، الدمام، والمنطقة الشرقية.

كفاءة رقمية عالية – تتم جميع المعاملات عبر منصة ناجز لتحديثات فورية.

أسعار شفافة وسرية تامة.

لا نقدم لكم مجرد آراء قانونية، بل حلولاً عملية تُفضي إلى تحصيل الديون فعلياً بنجاح.

9. خاتمة – كن على دراية بحقوقك، واسترد أموالك بنجاح

يُعزز الإطار القانوني لتحصيل الديون في المملكة العربية السعودية حقوق الدائنين أكثر من أي وقت مضى. لكن النجاح يعتمد على فهم حقوقك، واختيار الاستراتيجية القانونية المناسبة، وتنفيذ كل خطوة بدقة وفقًا للقانون السعودي.

تتمثل مهمتنا الواضحة في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية في مساعدة عملائنا على استرداد أموالهم بكفاءة وأخلاقية وفعالية، مع الحفاظ على علاقاتهم التجارية وتوازنهم المالي.

إذا كانت شركتك تواجه تأخيرات في الدفع، أو فواتير غير مدفوعة، أو تحديات في التحصيل عبر الحدود، تواصل اليوم مع مكتبنا في الرياض للحصول على استشارة سرية؛ حيث سيتولى مختصونا متابعة وشرح جميع مراحل تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية، بدءًا من قيد المطالبة وحتى إجراءات التنفيذ، مع ضمان الامتثال النظامي وحماية حقوقك واسترداد أموالك.

