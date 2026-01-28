المساعدة القانونية في قضايا الديون بالسعودية | للأفراد والشركات مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة

متأخرة أو قروض شخصية، كما تطال الشركات التي تواجه ذممًا مدينة متأخرة أو أطرافًا متعثر&

قد تؤثر مشاكل الديون على أي شخص, فقد تطال مشكلات الديون الأفراد الذين يواجهون رواتب متأخرة أو قروض شخصية، كما تطال الشركات التي تواجه ذممًا مدينة متأخرة أو أطرافًا متعثرة في السداد. وفي المملكة العربية السعودية، يعتمد التعامل الفعّال مع هذه القضايا على الجمع بين الإصرار والمعرفة الدقيقة بالأنظمة السارية والإجراءات القضائية. وفي حال غياب الدعم القانوني المناسب، قد تتفاقم مشكلة ديون بسيطة لتتحول إلى نزاعات مطوّلة ومرهقة من حيث التكلفة.

نقدم مساعدة قانونية احترافية في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا الديون في المملكة العربية السعودية، لمساعدة الأفراد والشركات على حل النزاعات المالية، واسترداد المدفوعات، واستعادة الاستقرار المالي. سواء كنت دائنًا تسعى لاسترداد أموالك أو مدينًا بحاجة إلى الحماية ودعم في التفاوض، فإن محامينا السعوديين المرخصين يقدمون حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، مع إعطاء الأولوية للعدالة والامتثال والكفاءة.

1. فهم المساعدة القانونية في قضايا الديون في السياق السعودي

يوفر النظام القانوني في المملكة العربية السعودية آليات منظمة لحل النزاعات المالية مع ضمان العدالة لكل من الدائنين والمدينين.

تشمل اللوائح الرئيسية ما يلي:

قانون التنفيذ (مرسوم سلطاني رقم م/٥٣ لسنة ٢٠١٢، معدل لسنة ٢٠٢٥) – ينظم تنفيذ الأحكام والشيكات والالتزامات المالية.

قانون المحاكم التجارية (مرسوم سلطاني رقم م/٩٣ لسنة ٢٠١٩) – يختص بالنزاعات المتعلقة بالديون التجارية والتعاقدية.

قانون المعاملات المدنية (مرسوم سلطاني رقم م/١٩١ لسنة ٢٠٢٣) – يحدد الحقوق والالتزامات في المعاملات الشخصية والتجارية.

قانون الأوراق التجارية – يشمل الشيكات والسندات الإذنية والكمبيالات.

باختصار: يحمي القانون السعودي كلاً من الدائنين والمدينين، ولكن فهم هذه القواعد يتطلب خبرة قانونية، لا سيما في ضمان اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح قبل التنفيذ.

٢. خدماتنا للمساعدة القانونية للدائنين

نهدف إلى استرداد الديون المستحقة بسرعة وبشكل قانونيبالنسبة للدائنين، دون الإضرار بالعلاقات التجارية أو الشخصية القيّمة.

أ. التحصيل والتسوية الودية

نبدأ بالتفاوض والتواصل المنظمين:

صياغة خطابات المطالبة الرسمية (باللغتين العربية والإنجليزية).

التواصل مع المدينين باحترافية للتوصل إلى تسويات ودية.

إعداد اتفاقيات تسوية أو جداول سداد ملزمة قانونًا.

تسجيل التسويات إلكترونيًا عبر منصة ناجز Najiz.sa لضمان صحتها القانونية.

مثال: استرد مقاول من الرياض كامل المبلغ الذي كان يدين به أحد عملائه (1,2 مليون ريال سعودي)، خلال ثلاثة أسابيع من إرسالنا إشعارًا قانونيًا وتوصلنا إلى تسوية.

ب. التقاضي والتمثيل أمام المحاكم

في حال فشل التسوية، نحيل القضية إلى المحكمة المختصة:

تقديم طلبات أوامر الأداء لتحصيل الديون الواضحة والموثقة.

رفع الدعاوى التجارية أو المدنية أمام المحكمة التجارية.

الحصول على أوامر الحجز التحفظي لحماية الأصول.

المطالبة بالتعويضات وتكاليف التقاضي عن التأخير أو التقصير.

مثال: مثلنا صاحب مشروع صغير كان مستحقًا له مبلغ 500,000 ريال سعودي كرسوم خدمات. وفي غضون ثمانية أسابيع، أصدرت المحكمة التجارية حكمًا لصالحه، شمل التعويض عن التكاليف القانونية.

ج. دعم التنفيذ والإنفاذ

بمجرد صدور الحكم أو التوصل إلى تسوية، يمتد دعمنا القانوني ليشمل التنفيذ الكامل، وذلك من خلال:

تقديم طلبات التنفيذ إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.

تجميد الحسابات المصرفية للمدين، أو ممتلكاته العقارية، أو مركباته.

فرض حظر السفر أو تحديد مواعيد نهائية للدفع.

إجراء مزادات إلكترونية عند الضرورة لاسترداد القيمة.

ملاحظة: تُنهي محكمة التنفيذ الآن معظم إجراءات التنفيذ الإلكترونية في غضون 30-45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

3. المساعدة القانونية للمدينين – التمثيل العادل والحماية

نقدم للأفراد أو الشركات التي تواجه ديوناً، دعماً قانونياً سرياً وغير متحيز لمساعدتهم على إعادة هيكلة ديونهم أو التفاوض بشأنها أو الدفاع عن حقوقهم.

أ. التفاوض على الديون وإعادة هيكلتها

مراجعة الالتزامات المالية وخيارات السداد.

التفاوض مع الدائنين لتخفيض أو تمديد آجال السداد.

صياغة اتفاقيات التسوية أو إعادة الهيكلة.

منع محاولات التحصيل العدوانية أو غير القانونية.

مثال: ساعدنا رائد أعمال فردي في إعادة التفاوض على ديون متعددة للموردين بقيمة إجمالية قدرها 800,000 ريال سعودي، ووضعناها في خطة سداد ميسرة لمدة ستة أشهر، مما جنّبه اللجوء إلى التقاضي تمامًا.

ب. الدفاع في دعاوى الديون

إذا رفع الدائن دعوى، نضمن حماية حقوقك بالكامل من خلال:

مراجعة مستندات الدعوى وتقييم صحتها القانونية.

الطعن في الدعاوى غير القانونية أو المبالغ فيها.

رفع دعاوى مضادة لخرق العقد أو سوء النية.

ضمان عدالة الإجراءات وحماية الأصول.

ملاحظة: يحق للمدينين الطعن في أي دعوى دين تفتقر إلى مستندات أو توقيع أو أساس قانوني صحيح.

ج. الإفلاس وإعادة التأهيل المالي

في الحالات الاستثنائية، نوفر الدعم للأفراد والشركات من خلال تطبيق إطار قانون الإفلاس السعودي للحصول على الحماية وإعادة تنظيم أوضاعهم المالية.

تقديم طلبات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة المالية.

تمثيل العملاء أمام هيئة الإفلاس.

التفاوض على خطط السداد تحت إشراف المحكمة.

مثال: تمكنت شركة مقرها الرياض من تجنب التصفية بعد أن نجح محامونا في الحصول على خطة إعادة هيكلة معتمدة من المحكمة، مما ساهم في الحفاظ على 80% من موظفيها وعملياتها.

٤. كيف تُفيدك خدماتنا القانونية

سواء كنت دائنًا أو مدينًا، فإن العمل مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة يضمن لك ما يلي:

الامتثال الكامل للقانون السعودي.

سرعة الإجراءات عبر المنصات الرقمية لوزارة العدل.

تواصل شفاف وتحديثات دورية عن سير العمل.

تمثيل قانوني أخلاقي يحترم السرية والسمعة.

توثيق ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) لضمان الدقة والتنفيذ.

دراسة حالة: استعانت بنا شركة لوجستية أجنبية، مدينة لموزع سعودي، لتحصيل المبلغ والتفاوض بشأنه. قدمنا طلبًا لأمر الأداء، وحصلنا على حكم لصالحها، وتفاوضنا على خطة سداد منظمة، مما مكّننا من استرداد المبلغ بالكامل خلال أربعة أشهر.

٥. استشارات قانونية وقائية لتحقيق الاستقرار المالي

لا تقتصر خدماتنا القانونية على إدارة الأزمات فحسب، بل نساعد عملاءنا على تجنب مشاكل الديون قبل وقوعها، وذلك من خلال:

صياغة عقود واضحة وقابلة للتنفيذ تتضمن بنودًا للدفع والجزاءات.

تقديم المشورة بشأن الضمانات والشيكات المؤجلة وأدوات الضمان.

وضع سياسات لمراقبة الائتمان ومعايير توثيق داخلية.

إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركاء أو العملاء الجدد قبل التعاقد.

نصيحة: احرص دائمًا على طلب عقود ثنائية اللغة وموثقة رسميًا للمعاملات عبر الحدود، فهذا يُسهّل عملية التنفيذ ويتجنب النزاعات.

٦. لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

محامون سعوديون مرخصون: مخولون بتمثيل العملاء أمام جميع المحاكم وهيئات التنفيذ.

تغطية شاملة على مستوى المملكة: مكاتب وخدمات رقمية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

سجل حافل بالنجاح: سجل مرتفع في تحصيل الأموال والتسويات الناجحة.

رسوم واضحة: نماذج ثابتة أو قائمة على النجاح، بدون أي رسوم خفية.

نطاق دولي: خبرة في تحصيل الأموال عبر الحدود وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

مثال: ساعدنا شركة تجزئة متعددة الجنسيات في تحصيل ٦ ملايين ريال سعودي من شريك محلي من خلال التقاضي والتفاوض معًا، وتم إنجاز كل ذلك في غضون خمسة أشهر.

خاتمة

قد تكون مشاكل الديون مرهقة ومُربكة، ولكن مع الشريك القانوني المناسب، يُمكن حلّها بكفاءة ووفقًا للقانون. سواءً كنتَ مدينًا بمبلغ من المال أو تُعاني من صعوبة في السداد، فإنّ المساعدة القانونية الاحترافية تضمن لك الحماية والوضوح والثقة في كل مرحلة.

نجمع في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بين الخبرة والكفاءة الرقمية والفهم العميق للأنظمة السعودية لتقديم مساعدة قانونية فعّالة في مجال الديون للأفراد والشركات على حدّ سواء.

تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة سرية، ودع محامينا الخبراء يُرشدونك نحو الحل الأمثل لاستعادة حقوقك، وحماية أصولك، وتحقيق التوازن المالي.

