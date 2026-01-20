تأسيس الشركات في السعودية | دعم قانوني شامل 2026 | مؤسسة السعدني ومشاركوه

يُعدّ تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية من أكثر المشاريع الواعدة التي يُمكن للمستثمر القيام بها في عام 2025. ومع رؤية 2030 التي تُحفّز التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، تُصبح المملكة واحدة من أسرع وجهات الأعمال نموًا في العالم. ولكن على الرغم من اتساع نطاق الفرص، قد يكون الإطار القانوني مُعقّدًا، وهنا تكمن أهمية الدعم القانوني الشامل.

نعمل في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة على مساعدة المستثمرين ورواد الأعمال والشركات على تأسيس وتنمية أعمالهم في المملكة العربية السعودية من خلال عملية قانونية استراتيجية واضحة ومتوافقة مع القوانين.

لماذا يُعدّ الدعم القانوني أساسيًا لتأسيس الأعمال؟

لقد سهّلت المملكة العربية السعودية عملية تأسيس الأعمال أكثر من أي وقت مضى، إلا أن "التسهيل" لا يعني "البساطة". فكل نشاط تجاري يخضع لأنظمة محددة من قِبل وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، وجهات أخرى مثل الهيئة السعودية للصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية.

بدون استشارة قانونية متخصصة، يُعرّض المستثمرون أنفسهم للمخاطر التالية:

اختيار الهيكل القانوني غير المناسب.

التأخير أو الرفض بسبب نقص المستندات.

عدم الالتزام بمتطلبات الملكية الأجنبية أو التوطين.

تجاوز المواعيد النهائية للتجديدات، أو التسجيل الضريبي، أو تقديم المستندات التنظيمية.

إن الاستعانة بمكتب محاماة متخصص لا يضمن لك إطلاق مشروعك بشكل قانوني فقط، بل أيضاً الحفاظ على الامتثال وحماية مصالحك على المدى الطويل.

خدماتنا القانونية الشاملة لتأسيس الشركات في السعودية

نقدم خدمات قانونية متكاملة تغطي جميع مراحل رحلتكم التجارية، بدءًا من التخطيط قبل التأسيس وحتى الامتثال بعد التسجيل.

١. الاستشارات القانونية وهيكلة الأعمال

نبدأ بفهم دقيق لأهدافكم، وقطاع أعمالكم، وطبيعة عملياتكم المزمعة. ثم نحدد الهيكل القانوني الأنسب لكم.

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) – الخيار الأمثل لمعظم المستثمرين.

فرع لشركة أجنبية – للعلامات التجارية العالمية الراسخة التي تتوسع في المملكة العربية السعودية.

شركة مساهمة (ش.م) – للشركات الكبرى أو الاكتتابات العامة.

المقر الإقليمي (م) – للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى تنسيق عملياتها الإقليمية.

كما نقدم الاستشارات بشأن متطلبات رأس المال، ونسب الملكية، وفئات التراخيص، لضمان امتثالكم للوائح الاستثمار الصادرة عن هيئة الاستثمار بالسعودية.

٢. الموافقات التنظيمية والتراخيص

يُعدّ الترخيص من أهم الخطوات وأكثرها تنظيمًا. نتولى ما يلي:

طلبات ترخيص الاستثمار من وزارة الاستثمار للمستثمرين الأجانب.

التسجيل التجاري من خلال وزارة التجارة.

التراخيص القطاعية (الصناعية، والاستشارية، والعقارية، والسياحية، وغيرها).

الموافقات البلدية وموافقات التخطيط العمراني عند الاقتضاء.

يقوم فريقنا بإعداد وتقديم ومتابعة جميع الوثائق اللازمة لضمان الحصول على الموافقات في أسرع وقت ممكن.

٣. صياغة الوثائق وتصديقها باللغة العربية

يجب أن تتوافق جميع وثائق الشركات مع المعايير القانونية العربية وقواعد التوثيق السعودية. نقوم بإعداد وترجمة ما يلي:

النظام الأساسي واتفاقيات المساهمين.

التوكيلات الرسمية وقرارات مجلس الإدارة.

شهادات الشركة الأم والبيانات المالية المدققة (إن وجدت).

وثائق الامتثال لفتح الحسابات البنكية وتقديم الإقرارات الضريبية.

نتولى إجراءات التوثيق والتصديق لدى السفارة لضمان صحة الوثائق قانونيًا داخل المملكة.

٤. إعداد الضرائب والعمالة والامتثال

لا يقتصر الإعداد الناجح على التسجيل فحسب، بل يتطلب التزامًا مستمرًا. نتولى دعملكم في المجالات التالية:

تسجيل الزكاة والضريبة لدى الهيئة العامة للزكاة والضرائب (بما في ذلك إعداد ضريبة القيمة المضافة).

تسجيل التأمينات الاجتماعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين السعوديين والأجانب.

استراتيجية توطين مصممة خصيصًا لقطاعكم وحجم شركتكم.

عقود عمل وسياسات موارد بشرية متوافقة مع قانون العمل السعودي.

نماذج حوكمة الشركات لاجتماعات مجلس الإدارة والتزامات إعداد التقارير.

يضمن ذلك تشغيل شركتكم بكامل طاقتها وحمايتها قانونيًا منذ اليوم الأول.

٥. الدعم القانوني والتجاري المستمر

تتجاوز علاقتنا بعملائنا مرحلة التأسيس، فنحن شريككم القانوني على المدى الطويل، ونقدم لكم المساعدة في:

صياغة العقود والتفاوض بشأنها مع الموردين أو الشركاء المحليين.

تعديل النظام الأساسي ونقل الملكية.

تجديد التراخيص السنوية وتنسيق عمليات التدقيق.

التمثيل القانوني أمام الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية.

تسوية المنازعات، والتحكيم، أو التقاضي عند الحاجة.

بفضل فريقنا ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) ومكاتبنا في كل من المملكة العربية السعودية ومصر، نقدم دعمًا متكاملًا في مختلف الولايات القضائية.

مثال عملي: كيف نبسط الإجراءات

دراسة حالة: سعت شركة هندسية أوروبية إلى تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الرياض

قام فريقنا القانوني بما يلي:

إجراء دراسة جدوى قانونية للتأكد من استيفاء شروط الملكية الأجنبية الكاملة بموجب قانون الاستثمار في الرياض. الحصول على جميع وثائق الشركة الأم المصدقة وترجمتها إلى اللغة العربية. تقديم طلب رخصة الاستثمار عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الاستثمار والحصول على الموافقة في أقل من ثلاثة أسابيع. تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمساعدة في فتح حساب بنكي. صياغة عقود العمل وخطة التوطين بما يتوافق مع لوائح العمل المحلية.

النتيجة: بدأت الشركة عملياتها في غضون 45 يومًا – مرخصة بالكامل، ومتوافقة مع القوانين، وجاهزة لتنفيذ العقود الحكومية.

لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة لتأسيس شركتك في السعودية؟

تغطية قانونية شاملة: من تأسيس الشركة إلى الضرائب والعمل وتسوية المنازعات، نتولى جميع الإجراءات داخليًا.

خبرة واسعة في مختلف الأنظمة القانونية: تشمل خبرتنا القانون السعودي والمصري والدولي، مما يجعلها الخيار الأمثل للمستثمرين الإقليميين.

شفافية في الرسوم والإجراءات: ستحصل على عرض أسعار مكتوب وجدول زمني لكل مرحلة، دون أي مفاجآت.

سرعة ودقة: بفضل علاقاتنا المتينة مع الجهات التنظيمية، نُسرّع الموافقات ونُقلّل التأخيرات.

رؤية استراتيجية: لا نكتفي بتسجيل شركتك، بل نساعدك في هيكلتها بما يضمن قابليتها للتوسع، واستقطاب الاستثمارات، والامتثال للأنظمة.

أهم المعلومات القانونية للمستثمرين الجدد

الملكية الأجنبية: تسمح معظم القطاعات بالملكية الكاملة، ولكن قد تتطلب القطاعات الحساسة (مثل الدفاع والإعلام والتأمين) موافقات خاصة.

الحد الأدنى لرأس المال: يختلف باختلاف نوع الترخيص، وغالبًا ما يكون 500,000 ريال سعودي للشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لأجانب، مع العلم أن بعض الأنشطة قد تتطلب استثمارًا أكبر.

التوطين: توظيف المواطنين السعوديين إلزامي في معظم القطاعات؛ وتختلف النسب المطلوبة باختلاف النشاط.

ضريبة الشركات: عادةً 20% للمساهمين الأجانب (بالإضافة إلى الزكاة للشركاء السعوديين/الخليجيين).

الالتزام بقانون العمل: يجب أن تتوافق العقود وحقوق الإنهاء ومكافآت نهاية الخدمة مع أحكام قانون العمل السعودي.

تساعدك معرفة هذه التفاصيل مبكرًا على اتخاذ قرارات استراتيجية وتجنب المخاطر الخفية.

ختامًا

احجز استشارتك الآن

يُعدّ تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية من أكثر الاستثمارات ربحيةً في مسيرتك المهنية، ولكنه يتطلب دقةً قانونيةً وخبرةً محليةً والتزامًا مستمرًا بالقوانين. نقدم في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا شاملًا ومتكاملًا مصممًا خصيصًا لأهداف أعمالك.

سواء كنت شركة ناشئة، أو شركة متعددة الجنسيات، أو مستثمرًا أجنبيًا، سيُرشدك خبراؤنا القانونيون ثنائيو اللغة من الفكرة إلى التنفيذ، لضمان تأسيس شركتك بسرعة وأمان وجاهزيتها للمستقبل.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.