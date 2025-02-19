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19 February 2025

تفعيل دور الشركات غير الربحية

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Eyad Reda

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Eyad Reda Law Firm (“ERLF”) is a well-established, renowned and respected law firm, offering a seamless combination of Saudi law and specialist sector expertise across different practice areas.

ERLF is established according to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with a great reputation and respect in the professional sector for a journey that extends twenty years. ERLF adopts a clear vision and a direct message, dedicating to it its goals along with activating and maintaining the values ​​on which it is based.

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تفعيل دور الشركات غير الربحية
Saudi Arabia Corporate/Commercial Law
Eyad Reda Law Firm LLP

أضاف المنظم السعودي "الشركات غير الربحية" كشكل من أشكال الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة ولا يكون الغرض منها تحقيق الربح، مما يساعد في تحقيق منجزات اجتماعية للعامة، وبناء عدد من الصور الواقعية لشركات يكون الشركاء بها صكوك وقفية.

كما أجاز نظام الشركات الجديد للشركات الغير ربحية الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وممارسة أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات الغير ربحية، ودفع مكافآت أو أي مزايا أخرى للعاملين في الشركة، كما يمكنها إصدار شهادات عضوية بفئات مختلف غير قابلة للتداول.

وقد قسم المنظم السعودي الشركات الغير ربحية الى نوعين الشركات الغير ربحية العامة، والشركات الغير ربحية الخاصة، أما الشركات الغير ربحية العامة فهي الشركات التي تتخذ شكل شركة المساهمة، ولا تهدف إلى تحقيق ربح يعود على الشركاء والمساهمين فيها، وتهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه، ولها الحق يقبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها واستثمارها.

أما الشركات غير الربحية الخاصة فهي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة، ولا تهدف إلى تحقيق ربح يعود على الشركاء والمساهمين فيها ولا تنحصر أغراضها على المقررة في مشروع النظام، ويجوز أن تشمل أي أغراض أخرى غير ربحية.

تناقش هذه السلسة أبرز التحديثات الصادرة في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ والذي. دخل حيز النفاذ في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ. أي بعد حوالي ست سنوات فقط من تاريخ صدور النظام السابق في عام ١٤٣٧هـ

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Eyad Reda Law Firm LLP
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