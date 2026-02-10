التحكيم الدولي في السعودية | دليل التقديم الكامل مع مؤسسة السعدني

- within Immigration, Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
- in Middle East
برزت المملكة العربية السعودية سريعًا كإحدى أكثر الدول ملاءمةً للتحكيم في الشرق الأوسط، حيث توفر إطارًا عصريًا وشفافًا وفعالًا لحل النزاعات التجارية والاستثمارية. سواء كنت شركة محلية تتعامل مع شركاء أجانب أو مستثمرًا دوليًا يعمل في المملكة، فإن معرفة كيفية التقدم بطلب للتحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية أمرٌ ضروري لحماية حقوقك وضمان حل نزاعك بفعالية.
نمثل في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة عملاء محليين ودوليين في قضايا التحكيم المعقدة، ونرشدهم خلال كل خطوة، بدءًا من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ قرار التحكيم. فيما يلي نظرة عامة عملية خطوة بخطوة، حول كيفية عمل التحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية بموجب القوانين والقواعد المؤسسية الحالية.
فهم التحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية
يتيح التحكيم الدولي للأطراف من مختلف الاختصاصات القضائية حل النزاعات خارج المحاكم الوطنية، من خلال عملية محايدة وقابلة للتنفيذ. ويمنح قانون التحكيم السعودي (المرسوم الملكي رقم م/٣٤ لسنة ٢٠١٢)، المستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي، الشركات حرية كاملة في تصميم عملية التحكيم وفقًا لاحتياجاتها، بما في ذلك اختيار المؤسسة واللغة والقانون الواجب التطبيق.
لماذا تختار التحكيم في المملكة العربية السعودية؟
- الحياد: يضمن المحكمون المستقلون قرارات عادلة.
- السرية: جميع الإجراءات والقرارات سرية.
- قابلية التنفيذ: تُنفذ المملكة العربية السعودية قرارات التحكيم بموجب اتفاقية نيويورك (1958).
- السرعة: تُحل معظم القضايا في غضون أشهر بدلاً من سنوات.
- المرونة: يمكن للأطراف اختيار القواعد الإجرائية ومكان التحكيم.
يوفر المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهو المؤسسة التحكيمية الرئيسية في المملكة، منصة عالمية المستوى للقضايا الدولية، ويدعم الإجراءات باللغتين العربية والإنجليزية.
دليل خطوة بخطوة لتقديم طلب التحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية
الخطوة الأولى: التأكد من وجود اتفاقية تحكيم
قبل البدء بإجراءات التحكيم، تأكد من أن عقدك يتضمن بند تحكيم ساري المفعول أو اتفاقية تحكيم منفصلة موقعة من كلا الطرفين.
يجب أن ينص البند بوضوح على ما يلي:
- نية الطرفين اللجوء إلى التحكيم في أي نزاع.
- مقر التحكيم – على سبيل المثال: الرياض.
- جهة التحكيم (مثل: مركز السعودية للتحكيم التجاري، أو غرفة التجارة الدولية، أو مركز لندن للتحكيم الدولي).
- القانون الواجب التطبيق ولغة الإجراءات.
في حال عدم وجود بند تحكيم، يجوز للطرفين الاتفاق على التحكيم بتوقيع اتفاقية إحالة بعد نشوء النزاع.
الخطوة الثانية: اختيار مؤسسة التحكيم وقواعدها
يمكن للأطراف الاختيار من بين عدة مؤسسات معترف بها، منها:
- المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) – يُفضّل استخدامه في المنازعات التي تخضع للقانون السعودي.
- غرفة التجارة الدولية (ICC) – تُستخدم على نطاق واسع في العقود العالمية.
- محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) – شائعة الاستخدام في الاتفاقيات الخاضعة للقانون الإنجليزي.
- التحكيم المخصص وفقًا لقواعد الأونسيترال – يتيح أقصى قدر من المرونة.
لكل مؤسسة إجراءات تقديم طلبات ورسوم خاصة بها، لذا من المهم مراجعتها قبل التقديم.
الخطوة الثالثة: إعداد وتقديم إشعار التحكيم
يبدأ التحكيم رسميًا عندما يقدم المدعي إشعار التحكيم إلى المؤسسة المختارة (مثل: المركز السعودي للتحكيم التجاري). يجب أن يتضمن هذا المستند ما يلي:
- بيانات كاملة عن كلا الطرفين.
- بند التحكيم أو الاتفاقية.
- وصف للنزاع والوقائع الرئيسية.
- التعويض المطلوب.
- العدد المقترح للمحكمين ومؤهلاتهم.
- لغة وقانون الإجراءات.
يُتيح المركز السعودي للتحكيم التجاري إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر منصته الإلكترونية، مما يضمن عملية تقديم سريعة وآمنة.
الخطوة الرابعة: دفع رسوم التسجيل والإدارة
بمجرد تقديم إشعار التحكيم، ستطلب المؤسسة دفع الرسوم الأولية، والتي تغطي عادةً ما يلي:
- رسوم التسجيل وإدارة القضية.
- التكاليف الأولية للمحكمين.
- المصاريف الإدارية.
نُساعد في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة عملاءنا على حساب جميع التكاليف ذات الصلة مسبقًا، ونضمن الالتزام بجداول رسوم المؤسسة لتجنب أي تأخيرات إجرائية.
الخطوة الخامسة: تعيين هيئة التحكيم
تتألف هيئة التحكيم عادةً من محكم واحد أو ثلاثة محكمين، وذلك بحسب العقد ومدى تعقيد القضية.
- يجوز لكل طرف تعيين محكم واحد.
- ثم يتم اختيار رئيس محايد (المحكم الرئيسي) بشكل مشترك أو تعيينه من قبل المؤسسة.
يجب أن تكون هيئة التحكيم نزيهة ومستقلة ومؤهلة في كل من القانون الدولي وموضوع النزاع.
الخطوة السادسة: الاجتماع التمهيدي والجدول الزمني الإجرائي
بعد تشكيل هيئة التحكيم، يُعقد اجتماع تمهيدي لتحديد الجدول الزمني الإجرائي، والذي يشمل ما يلي:
- المواعيد النهائية لتقديم البيانات والأدلة.
- قواعد تقديم المستندات وشهادات الشهود.
- مواعيد وأماكن جلسات الاستماع (حضوريًا أو عبر الإنترنت).
يضمن هذا الاجتماع اتفاق الطرفين على خطة عمل واضحة للتحكيم.
الخطوة السابعة: تبادل البيانات والأدلة
يقدم كلا الطرفين صحائف الدعوى وأدلتهما كتابيًا:
- صحيفة الدعوى: يعرض المدعي فيه الوقائع والحجج القانونية والوثائق الداعمة.
- مذكرة الدفاع: يرد فيها المدعى عليه، وقد يتضمن ذلك دعاوى مضادة.
- قد تُقدم مذكرات نقض وتقارير خبراء لاحقًا، وذلك بحسب تعقيد القضية.
في هذه المرحلة، تساعد مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة عملاءها على تقديم أقوى حججهم من خلال تقديم مذكرات موثقة جيدًا، وشهادات خبراء، وإدارة استراتيجية للإجراءات.
الخطوة الثامنة: جلسات الاستماع وشهادة الشهود
تُعقد جلسات الاستماع بشكل سري، وقد تُعقد حضورياً في الرياض أو عبر الإنترنت. يعرض كل طرف قضيته من خلال:
- المرافعات الشفوية.
- استجواب الشهود.
- تقارير الخبراء.
غالباً ما تُعقد جلسات الاستماع في المحاكم السعودية بلغتين (العربية والإنجليزية)، وذلك بحسب اتفاقية التحكيم.
الخطوة التاسعة: المرافعات الختامية والمداولة
بعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى المرافعات، تسمح هيئة التحكيم للأطراف بتقديم مذكرات موجزة بعد الجلسة تلخص مواقفهم. ثم تتداول الهيئة سرًا قبل إصدار قرارها.
الخطوة العاشرة: إصدار قرار التحكيم
يجب أن يتضمن قرار التحكيم النهائي ما يلي:
- أن يكون مكتوبًا وموقعًا من المحكمين.
- أن يتضمن أسباب القرار، والاستنتاجات، والتعويضات الممنوحة.
- تحديد توزيع التكاليف والفوائد، إن وجدت.
تتمتع قرارات التحكيم الصادرة في المملكة العربية السعودية بنفس القوة القانونية للأحكام القضائية بعد اعتمادها من محكمة التنفيذ.
الخطوة الحادية عشر: تنفيذ قرار التحكيم
لتنفيذ قرار التحكيم، يتقدم الطرف الفائز بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ السعودية.
وتتحقق المحكمة مما يلي:
- صحة اتفاقية التحكيم.
- عدم تعارض قرار التحكيم مع النظام العام السعودي أو مبادئ الشريعة الإسلامية.
وبمجرد الموافقة، تصدر المحكمة أمر تنفيذ، يسمح باتخاذ إجراءات تنفيذية كتحصيل المدفوعات أو الحجز على الأصول.
مثال: إدارة قضية تحكيم دولي في الرياض
واجهت شركة مقاولات متعددة الجنسيات نزاعًا بقيمة 70 مليون ريال سعودي مع شريكها السعودي في مشروع مشترك، بسبب التأخيرات وتجاوزات التكاليف.
- قدمت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة إشعارًا بالتحكيم وفقًا لقواعد مركز الرياض للتحكيم التجاري.
- اخترنا هيئة تحكيم ثنائية اللغة تضم خبراء في الهندسة والقانون.
- اختُتم التحكيم في غضون 10 أشهر، وحصل موكلنا على تعويض كامل واسترداد التكاليف.
- نفذت محكمة التنفيذ في الرياض قرار التحكيم بنجاح خلال 45 يومًا.
النتيجة: تسوية فعّالة وسرية وقابلة للتنفيذ، حافظت على استثمار العميل وسمعته.
لماذا تختارون مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة في قضايا التحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية؟
١. تمثيل قانوني مرخص في السعودية
نحن مخولون بتمثيل عملائنا أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري، والمحاكم السعودية، وهيئات إنفاذ القانون.
٢. خبرة قانونية مزدوجة
محامونا مدربون على كلٍ من القانون المدني والقانون العام، مما يُمكّننا من التعامل مع النزاعات المعقدة والعابرة للحدود.
٣. فريق قانوني ثنائي اللغة
تُدار جميع الإجراءات باللغتين العربية والإنجليزية، لضمان الدقة والامتثال.
٤. هيكل رسوم واضح
نقدم أسعارًا ثابتة أو على مراحل، مما يمنح العملاء وضوحًا ماليًا كاملًا.
٥. سجل حافل بالإنجازات
لقد مثلنا بنجاح عملاء في نزاعات دولية في قطاعات البناء والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا.
رؤى قانونية لعام 2026
- قواعد مركز التحكيم الدولي لعام ٢٠٢٣: تتضمن إجراءات مُعجّلة، وتحكيمًا طارئًا، وإدارة القضايا عبر الإنترنت.
- توسيع مراكز التحكيم: يعمل مركز التحكيم الدولي حاليًا في الرياض، وجدة، والدمام، ونيوم.
- قانون الوساطة (٢٠٢٤): يُعزز إنفاذ التسويات التي تتم عن طريق الوساطة والتفاوض لحل النزاعات.
- تمويل الطرف الثالث: يتوفر بشكل متزايد لتمويل تكاليف التحكيم.
- التحكيم الرقمي: أصبحت الجلسات الافتراضية وتقديم الملفات إلكترونيًا ممارسة معتادة.
ملاحظات ختامية
احجز استشارتك الآن
يُعدّ تقديم طلب التحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية عملية منظمة، لكن النجاح فيها يعتمد على الخبرة والإعداد والمعرفة القانونية المحلية. لذا نتولى في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية التوجيه الاستراتيجي والخبرة الإجرائية اللازمة لضمان نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ في النزاعات الدولية.
تواصل معنا اليوم للتشاور مع قسم التحكيم السعودي لدينا, ودعنا نرشدك خلال كافة مراحل عملية التحكيم – من تقديم الطلب إلى التنفيذ – بوضوح وثقة واحترافية.
