تعرف علي تكلفة خدمات التحكيم في السعودية | مكتب السعدني ومشاركوه للمحاماة

عندما تنشأ نزاعات تجارية في المملكة العربية السعودية، يُشكّل التحكيم خيارًا رئيسيًا لتسوية النزاعات التجارية سواء للشركات المحلية أو الدولية؛ ومع التحوّلات المتسارعة في البيئة التجارية وانسجامها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يوفر التحكيم آليةً مرنة وسرّية وفعّالة لتسوية الخلافات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية.
إلا أن تكلفة التحكيم تُعدّ من أكثر الشواغل شيوعًا لدى أصحاب الأعمال – كم تبلغ تكلفتها الحقيقية، وما هي العوامل المؤثرة فيها، وكيفية وضع استراتيجية قانونية ذكية تُوازن بين الفعالية والكفاءة المالية.
نؤمن في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بأن الشفافية في التكاليف القانونية هي مفتاح التخطيط الاستراتيجي. سنرشدكم في هذه المقالة إلى الهيكل النموذجي لتكاليف التحكيم في المملكة العربية السعودية، ونشارككم رؤى مهنية حول كيفية إدارتها وتقليلها.
لماذا يُعدّ التحكيم الخيار المُفضّل في المملكة العربية السعودية؟
أجرت المملكة العربية السعودية إصلاحاتٍ جوهرية لمواءمة نظام التحكيم لديها مع أفضل الممارسات الدولية. وقد ساهم قانون التحكيم السعودي (المرسوم الملكي رقم م/34 لسنة 2012) وقانون تنفيذه (المرسوم الملكي رقم م/53 لسنة 2013) في تحديث الإجراءات، بما يضمن العدالة والحياد وقابلية تنفيذ الأحكام.
وتُفضّل الشركات اليوم التحكيم لعدة أسباب:
- الحياد: يحق للأطراف اختيار محكمين مستقلين.
- السرية: تبقى النزاعات الحساسة سرية.
- المرونة: يمكن تكييف الإجراءات لتناسب احتياجات كل قضية.
- قابلية التنفيذ: الأحكام قابلة للتنفيذ المباشر بموجب القانون السعودي ومعترف بها دوليًا بموجب اتفاقية نيويورك (1958).
لكن مع هذه المزايا، تبرز الحاجة إلى فهم الجانب المالي لضمان فعالية استراتيجيتك القانونية وكفاءتها من حيث التكلفة.
فهم بنود تكلفة التحكيم
تشمل التكلفة الإجمالية للتحكيم في المملكة العربية السعودية عادةً خمس فئات رئيسية:
1. رسوم مؤسسة التحكيم
إذا تم إجراء التحكيم وفقًا لقواعد مؤسسة معينة، مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري، تُحسب الرسوم بناءً على المبلغ المتنازع عليه، وتشمل ما يلي:
- الرسوم الإدارية (تتراوح بين 5% و10% من إجمالي تكاليف التحكيم).
- تكاليف قاعة الجلسات والمرافق (للجلسات الحضورية).
2. أتعاب المحكمين
يتقاضى المحكمون أتعابهم إما بالساعة أو كنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه. وبموجب قواعد مركز السعودية للتحكيم التجاري، يُحدد المركز أتعاب المحكمين بناءً على:
- قيمة النزاع ومدى تعقيده.
- عدد المحكمين (عادةً محكم واحد أو ثلاثة).
- مدة الجلسات وتقديم المرافعات.
في النزاعات متوسطة القيمة (مثلاً، من 2 إلى 10 ملايين ريال سعودي)، قد تتراوح أتعاب المحكمين الإجمالية بين 50,000 و250,000 ريال سعودي.
٣. تكاليف التمثيل القانوني
يشمل ذلك أتعاب مكتب المحاماة، والتي تعتمد على:
- مدى تعقيد القضية.
- مرحلة الإجراءات (المرافعات، الجلسات، التنفيذ).
- خبرة المحامين المعنيين ومكانتهم.
نقدم في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة هياكل رسوم مُخصصة لقضايا التحكيم، تشمل:
- باقات رسوم ثابتة لتخطيط ميزانية مُسبق.
- فوترة مرحلية (مثلاً، لكل جلسة أو مرحلة).
- أسعار ساعة محددة لضمان الشفافية والتحكم.
يُقدّر عملاؤنا معرفة التزاماتهم القانونية بدقة قبل بدء الإجراءات، وهو عنصر أساسي في التخطيط القانوني السليم.
٤. تكاليف الخبراء والترجمة
يتعين ترجمة جميع الوثائق الأجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجمين معتمدين، وهي خطوة أساسية لقبولها أمام هيئات التحكيم ومحاكم التنفيذ السعودية.
٥. تكاليف التنفيذ والتكاليف الإضافية
بمجرد صدور قرار التحكيم، يجب الاعتراف به وتنفيذه من قبل محاكم التنفيذ السعودية. وعلى الرغم من أن هذه العملية عادةً ما تكون بسيطة، إلا أنها قد تشمل ما يلي:
- تكاليف الترجمة والتصديق.
- رسوم تقديم الطلب.
- التمثيل القانوني في إجراءات التنفيذ.
هذه التكاليف متواضعة نسبيًا، ولكن ينبغي إدراجها ضمن ميزانية التحكيم الإجمالية.
كيفية التخطيط الاستراتيجي لميزانية التحكيم
للتحكم بفعالية في تكاليف التحكيم، ينبغي على الشركات ما يلي:
1. اختيار المحكمة والقواعد المناسبة
يؤثر اختيار مؤسسة التحكيم المناسبة (مثل محكمة التحكيم الدولية أو غرفة التجارة الدولية) ومقر التحكيم (الرياض، دبي، أو القاهرة) على الرسوم الإدارية، وقابلية التنفيذ، وفعالية التكلفة.
٢. صياغة بنود تحكيم واضحة
غالباً ما تؤدي بنود التحكيم المبهمة إلى نزاعات تمهيدية تزيد التكاليف بشكل كبير. يساعد محامونا العملاء على صياغة بنود دقيقة وقابلة للتنفيذ لتجنب التحديات الإجرائية.
٣. الاستعانة بمستشار قانوني مبكراً
تتيح لنا المشاركة المبكرة تقييم المخاطر، وتصميم استراتيجيتك القانونية، وإعداد الأدلة بكفاءة، مما يقلل التكاليف الإجمالية بشكل ملحوظ.
٤. دراسة فرص التسوية
يُتيح التحكيم للأطراف إمكانية التسوية في أي مرحلة. ويمكن للتفاوض الاستراتيجي أو الوساطة قبل الجلسات النهائية توفير الوقت والتكاليف.
٥. اختيار اتفاقية أتعاب واضحة
نُولي أهمية قصوى لشفافية التكاليف؛ ويتلقى عملاؤنا عرضًا واضحًا للأتعاب يُفصّل كافة النفقات المتوقعة قبل بدء التحكيم.
لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة للتحكيم في المملكة العربية السعودية؟
١. محكمون سعوديون ودوليون مرخصون
يضم فريقنا محامين ثنائيي اللغة ومحكمين معتمدين مرخص لهم بالمثول أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) ومؤسسات عالمية أخرى.
٢. تمثيل شامل
نتولى جميع الإجراءات، بدءًا من المفاوضات التمهيدية قبل النزاع وتقديم الدعاوى، وصولًا إلى جلسات الاستماع، وإنفاذ الأحكام، واسترداد الأصول.
٣. خبرة دولية
نمثل عملاء من مصر، والمملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وندير النزاعات المعقدة الخاضعة للقانون السعودي والقواعد الدولية (غرفة التجارة الدولية، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومركز لندن للتحكيم الدولي).
4. شفافية التكاليف والتركيز الاستراتيجي
نساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات مدروسة، مع الموازنة بين القوة القانونية والحكمة المالية.
رؤى قانونية لعام 2026
- قواعد مركز التحكيم السعودي لعام ٢٠٢٣: تم تحديثها لتسهيل جلسات الاستماع الرقمية وإدارة القضايا.
- الرياض مركز عالمي للتحكيم: يعزز مجمع التحكيم السعودي الجديد مصداقية المؤسسة.
- الاعتراف بالأحكام الأجنبية: أصبحت محاكم التنفيذ السعودية تعترف بالأحكام الدولية بشكل أسرع بموجب الإصلاحات القضائية الأخيرة.
- التمويل من طرف ثالث: يكتسب زخماً، لا سيما في المنازعات التجارية والإنشائية الكبيرة.
ملاحظات ختامية
احجز استشارتك الآن
يُوفر التحكيم في المملكة العربية السعودية العدالة والسرعة وقابلية التنفيذ، لكن النجاح يعتمد على إدارة التكاليف بفعالية والاستعانة بمشورة قانونية خبيرة.
نجمع في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بين الدقة القانونية والشفافية في التسعير لمساعدة عملائنا على التخطيط بذكاء، والدفاع عن حقوقهم بفعالية، وحماية مصالحهم المالية طوال إجراءات التحكيم.
