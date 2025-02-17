Monthly Newsletter Issue 51| 2024 (Arabic)

أهم المستجدات القانونية:

بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة

تضمنت اللائحة عدداً من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة:

سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443هـ.

سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444هـ.

إلغاء قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444هـ.

تاريخ سريان اللائحة منتصف رجب 1446 هـ

المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي

اعتمدت وزارة العدل بالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي السعودي المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز باعتبارها سندات تنفيذية. ويحقق هذا المسار أحد أهم الضمانات بحصول المتقاضين أمام المركز على حقوقهم عبر تقديمهم طلب تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز لدى المحكمة المختصة بطريقة سلسة وميسرة؛ بما ينسجم مع أحكام نظام التنفيذ، كما يسهم ذلك في إنفاذ حكم التحكيم الصادر في المنازعات الرياضية أو المنازعات ذات الصلة بالرياضة كعقود الاستثمار الرياضي والرعاية والدعاية والإعلان ونحوها.

صدور السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري

أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري حيث تتضمن السياسة مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري.

تعديل أحكام لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية

قررت وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية تعديل المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، والمتعلقة بساعات العمل، والإجازات، والعطلات الرسمية ،والبدلات.

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المصافحة الذهبية لموظفي الجهات الحكومية

استحدثت وزارة الموارد البشرية برنامج "المصافحة الذهبية" للإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة إلكترونيًا. يشمل البرنامج تقديم حوافز مالية للموظفين المستقيلين، مع تحديد معايير عمرية وسنوات خدمة، وتكون الأولوية للمؤهلات الأدنى.

تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، وتضمن التعديل الخدمات التي تتطلب حصول مقدمها على تراخيص، والإجراءات، والعقوبات، وجدول المخالفات.

يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

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تعديل نظام المرور

قرر مجلس الوزراء تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، واشتملت التعديلات على:

إلغاء المادة (الحادية والسبعين) المتعلقة بالإلغاء غرامة التأخير عن تجديد رخصة القيادة ورخص السير. تعديل جدول المخالفات رقم (2) الملحق بالنظام ‏-المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/‏12‏/1439هـ‏- بإضافة فقرة رقمها (16) بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".

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نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الذي يتضمن 22 مادة. ومن أبرز ما جاء في النظام، المادة 15 التي تفرض عقوبات على من يقوم بتصدير مادة بترولية مسعرة أو مادة تحتوي على مادة بترولية مسعرة إلى خارج المملكة دون ترخيص، أو من يشرع في ذلك. وتشمل العقوبات ما يلي:

السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال أو ضعف قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى. مصادرة المواد المضبوطة.

يُعمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

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الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتي احتوت على 7 مخالفات تستوجب العقوبات، منها:

ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص. عدم الالتزام بالسياسات وآليات الحكومة، والأطر، والمعايير، والضوابط. إعاقة المفتشين بأي شكل من الأشكال.

كما يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها من هذه الممكنات أما المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

يُعمل بهذه الممكنات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

للاطلاع على الممكنات النظامية

إصدار عدد من الضوابط والأدلة خلال شهر يناير، ومنها:

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