Арбитражное урегулирование коммерческих споров в Саудовской Аравии.

В Королевстве Саудовская Аравия (КСА) все большее внимание уделяется арбитражу как предпочтительному способу разрешения коммерческих споров. Данная тенденция во многом обусловлена вступлением в силу в 2012 году закона Саудовской Аравии об арбитраже, который основан на типовом законе ЮНСИТРАЛ и направлен на создание современной и эффективной системы для арбитражного разбирательства.

На сегодняшний день Саудовский центр коммерческого арбитража (SCCA) - один из ключевых арбитражных учреждений в Королевстве. Этот центр был создан в 2016 году и является отдельной некоммерческой организацией, которая стремится содействовать применению арбитража и других альтернативных методов разрешения споров в стране.

Обновленные в 2020 году арбитражные правила Саудовского центра коммерческого арбитража представляют собой полный набор процедур для ведения арбитражных разбирательств. Данные правила регулируют основные аспекты арбитражного процесса, в том числе назначение арбитров, проведение слушаний, вынесение решений и исполнение судебных решений.

Кроме того, в правилах Саудовского центра коммерческого арбитража содержатся положения, учитывающие особый культурно-правовой контекст Саудовской Аравии. Например, в соответствии с правилами требуется, чтобы председатель суда и все арбитры обладали высшим образованием в области шариата или юридических наук.Это соответствует требованиям Закона об арбитраже Саудовской Аравии, согласно которым арбитры должны обладать необходимой квалификацией для применения законов шариата.

Помимо Саудовского центра коммерческого арбитража (SCCA), в Саудовской Аравии существуют и другие арбитражные учреждения, созданные для обслуживания конкретных секторов или регионов. К ним относятся Коммерческий арбитражный центр Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCCAC) и Арбитражный центр Торгово-промышленной палаты Джедды (JCCIA).

GCCAC, созданный в 1993 году, занимается рассмотрением споров, возникающих в связи с коммерческими сделками в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). JCCIA, в свою очередь,был создан в 2016 году для рассмотрения коммерческих споров в регионе Джедды.

В целом развитие данных арбитражных учреждений в сочетании с принятием Закона об арбитраже Саудовской Аравии способствовало растущей популярности арбитража как средства разрешения коммерческих споров в Королевстве Саудовской Аравии. Поскольку Саудовская Аравия продолжает привлекать иностранные инвестиции и диверсифицировать свою экономику, роль этих учреждений в предоставлении эффективных услуг по разрешению споров, вероятно, начинает приобретать все большее значение.

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