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23 October 2024

Механизмы Разрешения Споров В Связи Со Сделками С Недвижимостью

Hamad Law Firm in association with Youssry Saleh & Partners

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Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
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В динамичном мире недвижимости споры могут возникать даже при самых тщательно спл
Saudi Arabia Litigation, Mediation & Arbitration
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В динамичном мире недвижимости споры могут возникать даже при самых тщательно спланированных сделках. Понимание правовых основ и механизмов разрешения споров в разных юрисдикциях очень важно для эффективного преодоления этих трудностей. В данной статье указываются основные механизмы разрешения споров в сфере недвижимости в Саудовской Аравии и Великобритании.

В Королевстве Саудовская Аравия основной правовой базой, регулирующей споры, связанные с недвижимостью, является Закон о судопроизводстве на основе шариата (Королевский указ № M/21, 1435 года по хиджре). Это всеобъемлющее законодательство описывает судебную систему и процессы разрешения споров, применимые к различным гражданским и коммерческим делам, включая сделки с недвижимостью.

Статья № 9 Закона о судопроизводстве на основе шариата предусматривает, что суды шариата обладают юрисдикцией в отношении «всех споров и претензий, связанных с недвижимостью, будь то право собственности, узуфрукт, аренда или любые другие права на недвижимость».

Шариатские суды следуют структурированному процессу разрешения споров, как указано в законе. Этот процесс обычно включает следующие этапы:

  1. Подача иска в соответствии со статьей 55: пострадавшая сторона должна подать исковое заявление в компетентный шариатский суд с подробным описанием спора и желаемой компенсации.
  2. Слушание и рассмотрение доказательств в соответствии со статьями 79-91: суд заслушивает аргументы обеих сторон и изучает соответствующие доказательства, включая документы, показания свидетелей и заключения экспертов.
  3. Принятие решения и апелляция в соответствии со статьями 189-202: шариатский суд принимает решение, которое может быть обжаловано в суде более высокой инстанции в течение указанного срока.

Шариатские суды в Саудовской Аравии известны своей приверженностью исламским принципам и толкованию законов шариата, которые составляют основу процесса принятия решений по спорам, связанным с недвижимостью.

Великобритания: правила гражданского судопроизводства и альтернативное разрешение споров.

В Великобритании основной правовой базой для разрешения споров, связанных с недвижимостью, являются Правила гражданского судопроизводства (ПГС), которые регулируют ведение гражданского судопроизводства в Англии и Уэльсе.

В соответствии с ПГС, споры, связанные с недвижимостью могут разрешаться следующими способами:

  1. Судебное разбирательство (часть 55 - Имущественные споры): стороны могут инициировать судебные разбирательства для разрешения спора, следуя процедурам, изложенным в части 55 ПГС.
  2. Альтернативное разрешение споров (часть 1 - Главная цель): ПГС поощряет использование альтернативных методов разрешения споров (ADR), таких как посредничество и арбитраж, для содействия эффективному и экономически выгодному разрешению споров.
  3. Досудебные протоколы (практическое руководство, досудебное поведение и протоколы): В ПГС изложены конкретные досудебные протоколы, которым стороны должны следовать до начала судебного разбирательства, что способствует скорейшему общению и изучению возможных вариантов урегулирования.

Правовая система Соединенного Королевства использует более гибкий и разнообразный подход к разрешению споров, связанных с недвижимостью, сочетая традиционное судебное разбирательство с альтернативными механизмами разрешения споров. Этот подход направлен на предоставление сторонам широкого спектра возможностей для поиска наиболее подходящего решения с учетом их конкретных обстоятельств.

Правовые основы и механизмы разрешения споров в Саудовской Аравии и Великобритании демонстрируют различные подходы к урегулированию конфликтов, связанных с недвижимостью. В то время как система Саудовской Аравии в основном основана на шариатских судах и толковании исламских принципов, Великобритания предлагает более широкий спектр вариантов, включая как судебное разбирательство, так и альтернативные способы разрешения споров. Понимание нюансов этих юрисдикций крайне важно для специалистов в области недвижимости и сторон, участвующих в трансграничных сделках, для эффективного разрешения споров.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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