في ظل التطور الاقتصادي واليقظة الاستثمارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية،

في ظل التطور الاقتصادي واليقظة الاستثمارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ورغبة منها في تعزيز الاستثمار الأجنبي واستقطاب صناديق الاستثمار بالمملكة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الدول الأوروبية والعربية في التحول الرقمي وزيادة الاقتصاد ودعم كافة القطاعات، أتاحت الهيئة الملكية للدول العالمية إمكانية فتح مكاتب تمثيل لها بالمملكة للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة منها. لذا، تم تقنين هذا الوضع بالسماح لتلك الدول بفتح مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية وتقديم الاستشارات لهم بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.

ما هي مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية؟

هي المكاتب التي تمثل حكومات دول عالمية ويتم منح الترخيص للمكاتب الاقتصادية والفنية التابعة لتلك الدول التي ترغب في الحصول على الترخيص بالمملكة العربية السعودية.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص الاستشاري لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية؟

قرار من الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو المعنية التي ترغب بفتح مكتب اتصال اقتصادي وفني في المملكة، على أن يكون القرار موجهاً لوزارة الاستثمار. تقديم خطاب من وزارة الخارجية موجهاً لوزارة الاستثمار بطلب الحصول على ترخيص مكتب الاتصال الاقتصادي والفني، على أن يتضمن خطة عمل تفصيلية عن الأنشطة والخدمات المطلوب تقديمها بالمملكة.

الضوابط المحددة للحصول على الترخيص الاستشاري لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية

يجوز للمكتب دراسة الأسواق وإعداد تقارير عنها للمؤسسات المعنية في الدولة الراغبة في الحصول على الترخيص، على أن يقدم المكتب لوزارة الاستثمار ملخصاً سنوياً عن نشاطه. يُحظر على المكتب تنفيذ أية عقود أو القيام بنشاط تجاري أو استثماري في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر. 3- يحق لوزارة الاستثمار إلغاء الترخيص أو عدم تجديده متى رأت أن دور المكتب يخرج عن الغرض المرخص له.

المقابل المالي للحصول على الترخيص الاستشاري لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية

المقابل المالي لإصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات. مدة سداد المقابل المالي للخدمة 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة تعتبر الخدمة ملغاة ويجب التقدم لها مرة أخرى.

ويتم التقديم على الترخيص من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الاستثمار، ويُصدر الترخيص خلال يومي عمل.

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