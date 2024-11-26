Обзор Судебной Практики Верховного Суда РК По Возврату Суммы Превышения НДС

Мы подготовили данный обзор на основе нашей недавней практики, где наша команда пр

Мы подготовили данный обзор на основе нашей недавней практики, где наша команда представляла интересы клиента в споре с территориальным налоговым органом по вопросу возврата суммы превышения НДС.

Фабула дела

Компания, занимающаяся международными перевозками, заявила к возврату сумму превышения НДС, сформированную при покупке дизельного топлива у крупной казахстанской автозаправочной компании.

Территориальный налоговый орган по результатам проверки частично подтвердил возврат НДС. Основная часть суммы была отклонена из-за выявленных нарушений у поставщиков второго и более уровней, зафиксированных в аналитическом отчете «Пирамида». Нарушения включали блокировку доступа к информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) и признание поставщиков неблагонадежными. Однако эти нарушения не были связаны с приобретенным дизельным топливом.

Не согласившись с отказом, компания оспорила решение налогового органа сначала в Министерстве финансов РК, а затем в судах.

Ознакомиться с полным обзором можно здесь.

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