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26 November 2024

Обзор Судебной Практики Верховного Суда РК По Возврату Суммы Превышения НДС

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GRATA International

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Мы подготовили данный обзор на основе нашей недавней практики, где наша команда пр
Kazakhstan Tax
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Authors

Мы подготовили данный обзор на основе нашей недавней практики, где наша команда представляла интересы клиента в споре с территориальным налоговым органом по вопросу возврата суммы превышения НДС.

Фабула дела

Компания, занимающаяся международными перевозками, заявила к возврату сумму превышения НДС, сформированную при покупке дизельного топлива у крупной казахстанской автозаправочной компании.

Территориальный налоговый орган по результатам проверки частично подтвердил возврат НДС. Основная часть суммы была отклонена из-за выявленных нарушений у поставщиков второго и более уровней, зафиксированных в аналитическом отчете «Пирамида». Нарушения включали блокировку доступа к информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) и признание поставщиков неблагонадежными. Однако эти нарушения не были связаны с приобретенным дизельным топливом.

Не согласившись с отказом, компания оспорила решение налогового органа сначала в Министерстве финансов РК, а затем в судах.

Ознакомиться с полным обзором можно здесь.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Assel Ilyassova
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