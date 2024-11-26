Обзор Планируемых Изменений В Правила Возврата Суммы Превышения НДС

Юридическая Фирма GRATA представляет Вашему вниманию обзор основных изменений и дополнений на проект приказа Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 391 «Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость, а также критериев степени риска» (далее – «Правила»).

Предлагаемая правка рекомендована Аудиторской палатой Республики Казахстан по результатам аудиторского заключения о государственном аудите налогового и таможенного администрирования от 6 июня 2024 года.

По мнению Аудиторской палаты, существующие Правила допускают игнорирование нарушений налогового законодательства со стороны поставщиков, которые не исполнили налоговые обязательства по НДС вследствие продления сроков представления налоговой отчетности по НДС и уменьшения налоговых обязательств по НДС путем подачи дополнительной налоговой отчетности. Эти обстоятельства создают риск необоснованного возврата НДС из бюджета.

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