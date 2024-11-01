Налоговые последствия банкротства в Казахстане

1) Какие налоги подлежат уплате в ходе процедуры банкротства?

В ходе процедуры банкротства налогоплательщика могут возникнуть налоговые обязательства по уплате корпоративного подоходного налога (далее – «КПН») и налога на добавленную стоимость (далее – «НДС») в случае реализации активов банкрота. Так, согласно статье 228 Налогового кодекса РК, доходом от реализации активов, не подлежащих амортизации, является положительная разница между стоимостью реализации и приобретения такого актива. Согласно статье 234 Налогового кодекса, при реализации амортизируемых активов доходом признается положительная разница между стоимостью реализации и стоимостным балансом группы таких активов.

Вышеуказанная разница подлежит включению в совокупный годовой доход налогоплательщика и облагается КПН по ставке 20%.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 372 Налогового кодекса, реализация активов является облагаемым оборотом по НДС, в связи с чем в стоимость активов включается НДС в размере 12%.

2) Какая судьба непогашенных налоговых обязательств в ходе процедур банкротства?

Налоговые обязательства подлежат включению в состав требований кредиторов, которые подлежат удовлетворению за счет имущества должника. Непогашенные налоговые обязательства частично или полностью могут быть покрыты за счет выручки от продажи активов банкрота. Кроме того, в ходе процедуры банкротства банкротный управляющий проводит процедуру проверки на преднамеренное банкротство. Если в результате проверки выявляются признаки преднамеренного банкротства, ответственность за налоговые обязательства может быть возложена на руководителя ТОО, в том числе с возможностью взыскания налоговой задолженности с его личных средств.

В случае отсутствия признаков преднамеренного банкротства, а также при недостаточности имущества должника для покрытия налоговых обязательств, налоговая задолженность подлежит списанию по результатам завершении процедуры банкротства.

3) Несут ли учредители (акционеры) банкротящегося предприятия субсидиарную ответственность по налоговым долгам?

Да, несут. Субсидиарная ответственность учредителей ТОО наступает в случае установления факта преднамеренного банкротства.

4) Какие налоговые последствия возникают при реализации имущества банкрота?

Ответ указан выше в пункте 1 таблицы.

5) Какие налоговые риски возникают у покупателей имущества банкрота?

Возможные налоговые риски могут возникнуть еще до начала процедуры банкротства. В рамках процедуры банкротства банкротным управляющим проверяются сделки, заключенные в течение последних трёх лет до признания налогоплательщика банкротом. Если будет установлено, что имущество было реализовано по цене ниже рыночной, банкротный управляющий вправе обратиться в суд с требованием признания сделки недействительной. В таком случае покупатель может быть обязан вернуть приобретённое имущество.

При приобретении имущества во время проведения процедуры банкротства налоговые риски минимальны, так как сделки находятся под контролем банкротного управляющего. В таких условиях риск признания сделки недействительной или возникновения дополнительных налоговых обязательств для покупателя отсутствует.

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