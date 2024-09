Yleinen Alv-kanta Nousee – Tarkista Voimassa Olevat Sopimukset Ja Hinnoittelu

Arvonlisäveron yleinen verokanta nousee 25,5 %:iin 1.9.2024 alkaen. Asialla voi kuitenkin olla vaikutusta jo tätä ennen tehtyihin sopimuksiin, joten kuhunkin sopimukseen soveltuva alv-kanta ja sitä kautta lopullinen hinta on syytä tarkistaa viipymättä.

Koska lähtökohtaisesti arvonlisäverotuksessa tavaran/palvelun toimitusaika ratkaisee sovellettavan verokannan, uusi korotettu verokanta soveltuu jo ennen 1.9.2024 tehtyihin sopimuksiin ja tarjouksiin, mikäli tilatun tavaran luovutus tai palvelun suoritus tapahtuu vasta 31.8.2024 jälkeen. Jos kuitenkin ostaja on maksanut tilauksensa ennakkoon, verovelvollisuus syntyy, kun ennakkomaksu kertyy myyjälle, jolloin soveltuva alv-kanta ratkeaa sen mukaan. Ottaen huomioon sen, että ennakkomaksuun soveltuva alv-kanta ratkeaa nimenomaan sen mukaan, milloin (ennen vai jälkeen 1.9.2024) myyjä on vastaanottanut ennakkomaksun, voi siirtymävaiheessa olla järkevää luopua ennakkolaskuista kokonaan, jotta mahdollisilta epäselviltä tilanteilta vältyttäisiin. Oma lukunsa ovat myös esimerkiksi osamaksut, alennukset, palautukset, reklamaatiot sekä jatkuvaluonteiset sopimukset, kuten vuokrasopimukset. Näiden kaikkien suhteen tulee tarkistaa, mitä verokantaa laskuun sovelletaan.

Hinnankorotusmahdollisuus riippuu sopimuksen sisällöstä

Se, voidaanko alv-kannan korotus myyjän toimesta sisällyttää suoraan hintoihin, riippuu siitä, mitä tavaran/palvelun ostajan ja myyjän välillä on sovittu ja minkälaisiin hinnan muutoksiin sopimus ja siihen sovellettavat yleiset ehdot, kuten esimerkiksi rakennusalalla käytössä olevat YSE 1998 -ehdot mahdollistavat. Yritysten välisissä sopimuksissa hinta ilmoitetaan lähes aina ilman arvonlisäveroa, joka sisältää oletuksen, että hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tilanne on toinen kuluttajakaupassa, sillä kuluttajansuojalaki määrää, että tuotteen/palvelun hinta tulee ilmoittaa sisältäen arvonlisäveron, jolloin hintaa ei lähtökohtaisesti voi kesken sopimuksen muuttaa, vaikka alv-kanta muuttuisi. Mikäli myyjä ei voi sisällyttää alv-kannan muutosta tuotteen hintaan, jää muutos myyjän vahingoksi ja on pois sen perimästä katteesta. Mikäli tilanne on epäselvä ja myyjän ja ostajan välinen sopimus mahdollistaa erilaisia tulkintavaihtoehtoja sille, voidaanko hintaa korottaa alv-kannan muutoksen seurauksena, luvassa on todennäköisesti riitatilanteita, joita viime kädessä ratkotaan tuomioistuimessa.

Varaudu muutoksiin tarvittavilla päivityksillä

Muutos siis vaatii yrityksiltä voimassa olevien sopimusten läpikäyntiä sekä tarvittaessa sopimuspohjien ja hinnoittelun päivittämistä. Tämän ohessa päivityksiä tulee tehdä yrityksen käyttämiin ohjelmistoihin, kirjanpitoon ja laskutukseen, jotta varmistetaan, että uusi verokanta päivittyy kaikkien tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Muutos tarjoaa myös niin myyjien kuin ostajienkin näkökulmasta suunnittelumahdollisuuksia, joiden ansiosta verorasitusta voi pyrkiä pienentämään ainakin vielä hetken aikaa. On myös hyvä huomata OmaVero-ilmoitusta tehdessä, että veron suorittamisvelvollisuus ei määritä sitä, mille verokaudelle arvonlisävero ilmoitetaan, jolloin yritys voi joutua ajallisen kohdistamisen säännösten vuoksi ilmoittamaan 24 %:n myyntiä esimerkiksi syyskuulle tai 25,5 %:n myyntiä elokuulle. Autamme mielellämme selvittämään myynnin oikean verokannan kussakin tilanteessa sekä varautumaan jo nurkan takana odottaviin muutoksiin.

