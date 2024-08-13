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13 August 2024

Обзор: Изменение Законодательства По Вопросам Уплаты НДС Методом Зачета При Импорте Товаров

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GRATA International

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Опубликован проект Приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ исполняюще
Kazakhstan Tax
Photo of Kamila Urazalina
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Опубликован проект Приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2018 года № 67 «Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета и правил его формирования".

В связи с планируемым проведением комплексных работ по вводу новых энергомощностей и осуществлением модернизации существующих электрических станций, предлагается расширить перечень товаров, на который действует льгота по уплате НДС методом зачета при импорте товаров.

Льготу по НДС для на новые виды товаров в перечне смогут применять компании, импортирующие оборудование в рамках инвестиционного контракта для реализации проектов по строительству, модернизации, расширению и реконструкции объектов электроэнергетической отрасли.

В настоящий момент проект приказа находится на онлайн-обсуждении до 15 августа 2024 года.

С предлагаемыми к внесению в перечень товарами можно ознакомиться в нашем материале.

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Authors
Photo of Kamila Urazalina
Kamila Urazalina
Photo of Assel Ilyassova
Assel Ilyassova
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