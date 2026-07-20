Налогообложение электронных услуг в России

В соответствии с определением, предусмотренным в пункте 1 статьи 174.2 Налогового кодекса...

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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

В соответствии с определением, предусмотренным в пункте 1 статьи 174.2 Налогового кодекса Российской Федерации, услугами в электронной форме для целей налогообложения признаются услуги, оказываемые через информационно-телекоммуникационную сеть (в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет") автоматизированно с использованием информационных технологий. К таким услугам относятся, в частности, предоставление прав на использование программ и баз данных через сеть "Интернет", оказание рекламных услуг в сети "Интернет", хранение и обработка информации. Статья 174.2 НК РФ содержит перечень операций, которые не относятся к услугам в электронной форме, например, консультационные услуги по электронной почте или реализация программ на материальных носителях.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

При оказании электронных услуг в адрес юридических лиц иностранные организации не производят исчисление и уплату НДС при оказании услуг в электронной форме, местом реализации которых признается территория Российской Федерации. В данном случае НДС подлежит исчислению и уплате налоговым агентом - покупателем в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 161 Кодекса, за исключением реализации услуг через российского посредника, который исполняет обязанности налогового агента в соответствии с пунктом 10 статьи 174.2 Кодекса.

При оказании электронных услуг в адрес физических лиц в уполномоченном налоговом органе подлежат постановке на учет:

1) иностранные организации, оказывающие физическим лицам на территории РФ услуги в электронной форме

2) иностранные организации из ЕАЭС в связи с реализацией физическим лицам товаров на территории РФ посредством принадлежащих им электронных торговых площадок (иностранные продавцы и иностранные посредники);

3) иностранные организации - налоговые агенты по НДФЛ, указанные в п. 1.1 ст. 226 НК РФ (иностранные налоговые агенты).

Поскольку иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме, иностранные продавцы, иностранные посредники и иностранные налоговые агенты ведут деятельность в РФ дистанционно, заявления о постановке их на учет формируются и направляются ими в уполномоченный налоговый орган через сервис "НДС-офис интернет-компаний" на сайте ФНС России.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 148 Кодекса местом реализации услуг в электронной форме, поименованных в пункте 1 статьи 174.2 Кодекса, признается территория Российской Федерации, в случае если покупатель таких услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Согласно статье 164 Налогового кодекса Российской Федерации к услугам российских лиц, оказываемых на территории РФ, в электронной форме применяется ставка НДС в размере 22%.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Законодательством РФ не предусмотрены пороговые значения по объему выручки или другим количественным критериям, которые бы определяли обязанность постановки на налоговый учет иностранных или российских поставщиков услуг в электронной форме. Обязанность постановки на учет определяется наличием определенных условий, характера деятельности и структурой отношений между поставщиком и покупателем.

Иностранные организации, оказывающие физическим лицам услуги в электронной форме, иностранные организации -посредники, осуществляющие расчеты с физическими лицами при оказании услуг в электронной форме, иностранные организации из ЕАЭС в связи с реализацией физическим лицам товаров на территории РФ посредством принадлежащих им электронных торговых площадок (организации указаны в пп.1 и 2 п.1 ст. 174.3 НК РФ) должны подать заявление о постановке на налоговый учет не позднее 30 дней со дня начала оказания соответствующих услуг. Для российских организаций и ИП , оказывающих услуги в электронной форме, пороговые значения для постановки на налоговый учет также не предусмотрены. Российские поставщики услуг подлежат постановке на учет в общем порядке, как и другие налогоплательщики. Обязательность учета определяется не объемом доходов, а фактом осуществления деятельности, подлежащей налогообложению.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Если поставщиком электронных услуг является иностранная организация, а покупателем российская, то российская организация обычно выступает налоговым агентом по НДС и налогу на прибыль, соответственно российская организация подает налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль (ст. 174.2, 306, 309 НК РФ).

Если поставщиком электронных услуг является иностранная организация, а покупателем российское физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, то иностранная компания встает на учет в российских налоговых органах и самостоятельно исчисляет, уплачивает налоги и подает декларации по НДС и налогу на прибыль (ст. 174.2, 306, 309 НК РФ).

Российские организации – поставщики электронных услуг подают декларации в соответствии с налоговым режимом, который применяет организация.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы облагаются НДС в зависимости от того, кто оказывает услугу - российская или иностранная организация, кто является покупателем - физическое или юридическое лицо, выступает ли платформа посредником или самостоятельным продавцом, признается ли услуга - услугой в электронной форме по ст. 174.2 НК РФ.

Российские организации и ИП, оказывающие электронные услуги через маркетплейсы, платят налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения. Для иностранных организаций действует специальный режим по ст. 174.2 НК РФ.

Если платформа выступает как посредник - НДС платит поставщик услуги, маркетплейс начисляет НДС только на собственную комиссию. Если платформа признана фактическим продавцом - НДС возникает у платформы.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Российским законодательством предусмотрена налоговая и административная ответственность за непредставление или несвоевременное предоставление налоговой отчетности.

Налоговая ответственность – штраф в размере 5% от неуплаченной (не перечисленной) в срок суммы налога по декларации за каждый полный и неполный месяц просрочки. При этом штраф не может быть меньше 1 000 руб. и больше 30% от не уплаченного в срок налога по декларации (п. 1 ст. 119 НК РФ);

Административная ответственность - предупреждения или штрафа от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ) на должностное лицо (директор, главный бухгалтер или иное должностное лицо).

Помимо штрафов налоговый орган может заблокировать счета в банке, счет цифрового рубля и переводы электронных денег, если декларация с пропуском срока на ее подачу более чем на 20 рабочих дней (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК РФ).

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