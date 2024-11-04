Налоговые Последствия Банкротства В России

1) Какие налоги подлежат уплате в ходе процедуры банкротства?

В ходе процедуры банкротства в России на уплату налогов влияет стадия и тип банкротства, а также правовой статус должника (юридическое или физическое лицо). Компания платит налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог и др в рамках текущей деятельности в ходе банкротства.

Но, например, освобождается от уплаты НДС при реализации имущества компании в целях удовлетворения требований кредиторов (пп.15 п.2 ст.146 НК РФ).

2) Какая судьба непогашенных налоговых обязательств в ходе процедур банкротства?

Когда юридическое лицо признается банкротом, и процедура завершается, возможны следующие исходы для непогашенных налоговых обязательств:

Прекращение обязательств: Юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), и его долговые обязательства, в том числе перед налоговыми органами, перестают существовать.

Ответственность контролирующих лиц: Если налоговая задолженность возникла по вине контролирующих лиц (например, директора, учредителя или других лиц, участвующих в управлении компанией), налоговые органы могут попытаться привлечь их к субсидиарной ответственности. В таком случае они могут быть обязаны погасить долги компании за счет своего личного имущества.

3) Несут ли учредители (акционеры) банкротящегося предприятия субсидиарную ответственность по налоговым долгам?

Да, учредители (акционеры) предприятия могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по налоговым долгам при совокупности обстоятельств:

компания привлечена к налоговой ответственности за неуплату или неполную уплату суммы налога;

сумма доначисленного налога составляет более 50% от общего реестра требований кредиторов.

4) Какие налоговые последствия возникают при реализации имущества банкрота?

При реализации имущества банкрота возникает ряд налоговых последствий как для самой компании-должника, так и для ее кредиторов и покупателей имущества.

В первую очередь, это НДС и налог на прибыль при реализации имущества компании-банкрота.

В определенных случаях, может возникнуть и обязанность по уплате НДФЛ, вытекающего из приобретения банкротного имущества.

5) Какие налоговые риски возникают у покупателей имущества банкрота?

Риски могут быть разнообразными и их оценка зависит от конкретной ситуации.

Например, это риски обжалования сделок, по которым приобреталось такое имущество. И следовательно невозможность возврата ранее уплаченных налогов, вытекающих из такого имущества или сделок с ним.

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