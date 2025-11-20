Правила охраны труда и техники безопасности в России

Article Insights

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

Работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку (ч.3 ст. 214 Трудового кодекса РФ).

В силу ст. 218 Трудового кодекса РФ при обеспечении функционирования системы управления охраной труда работодателем должны проводиться системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков.

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

Да, работодатель обязан бесплатно предоставлять работникам средства индивидуальной защиты, если профессиональные риски не могут быть устранены другими мерами. Эта обязанность прямо закреплена в ст. 221 Трудового кодекса РФ.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Нет, работодатель не вправе возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты — это обязанность работодателя за счет собственных средств. Работодатель должен бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными, опасными условиями труда или в особых температурных условиях.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

В соответствии со статьями 227 - 230 Трудового кодекса РФ работодатель обязан вести расследование и учет всех несчастных случаев, произошедших с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (например, обучающимися, проходящими производственную практику). Расследованию и учету подлежат как несчастные случаи, произошедшие непосредственно на рабочем месте, так и иные, связанные с осуществлением трудовой деятельности, например, при следовании к месту выполнения работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем.

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

Система управления охраной труда и оценка профессиональных рисков, которую проводит работодатель, может определить вероятность чрезвычайной ситуации как низкую. Однако, обязанность разрабатывать планы эвакуации людей при чрезвычайной ситуации установлена федеральным законодательством и не зависит от субъективной оценки работодателя вероятности чрезвычайной ситуации.

Требование о наличии плана эвакуации установлено законодательно и обязательно для объектов, где на каждом этаже имеется 10 или более рабочих мест, а также для объектов с массовым пребыванием людей, независимо от оценки вероятности чрезвычайной ситуации.

Статья 84 Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 7 "Правил противопожарного режима в РФ" прямо предписывают:

На объектах с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Нет, не вправе.

Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями, имеющие право на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н).

Для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые) медицинские осмотры, медицинские осмотры в течение рабочего дня (смены), а также медицинские осмотры перед выполнением отдельных видов работ.

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводит работодатель.

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Да, обязан направить извещение по установленной форме в течение суток (ст. 228.1 ТК РФ).

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

В целях самозащиты трудовых прав, согласно ст. 379 Трудового кодекса РФ, работник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, известив работодателя или непосредственного руководителя в письменной форме. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым договором и законодательством. При возникновении опасности работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время ее устранения. В случае, если предоставление другой работы работнику по объективным причинам невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем.

