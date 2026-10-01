Права На Служебные Произведения И Служебные Изобретения В России

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

Согласно статье 1295 ГК РФ, в отношении служебного произведения личные неимущественные права — авторство и право на имя — всегда принадлежат работнику и являются неотчуждаемыми, тогда как исключительное право, то есть право использования и распоряжения произведением, по умолчанию принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

В свою очередь, применительно к служебному изобретению, полезной модели или промышленному образцу статья 1370 ГК РФ устанавливает, что право авторства сохраняется за работником и является неотчуждаемым, а право на получение патента и исключительное право по умолчанию принадлежат работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Согласно российскому законодательству, решающим критерием для квалификации произведения или изобретения как служебного является его создание в пределах трудовых обязанностей работника, а не просто в рабочее время или с использованием оборудования работодателя. На практике суды оценивают следующие факторы:

закреплена ли обязанность создавать подобные объекты в трудовом договоре или должностной инструкции, либо было ли работнику дано конкретное письменное служебное задание от работодателя;

соответствует ли созданный объект профилю профессиональной деятельности работника и сфере деятельности работодателя;

использовались ли при создании рабочее время, ресурсы или материалы работодателя (подтверждающий фактор, но не решающий сам по себе).

Если же произведение или изобретение создано по собственной инициативе работника, вне рамок его должностных обязанностей или в свободное время, без задания работодателя, оно не признается служебным, и права на него принадлежат работнику.

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

По общему правилу работодателю автоматически переходит только исключительное право на служебное произведение, если трудовым или гражданско-правовым договором не установлено иное.

Работодателю также принадлежит право на обнародование служебного произведения, если договором с работником не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1295 ГК РФ).

Такие личные неимущественные права как право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на вознаграждение за служебное произведение и право следования не могут быть отчуждены работодателю.

На служебное изобретение к работодателю переходит исключительное право и право на получение патента, право авторства остается сохраняется за работником.

Отдельного письменного оформления обычно требуют случаи, когда стороны хотят изменить этот режим: закрепить исключительное право за автором, передать его работодателю по договору, предоставить лицензию, а также определить размер, условия и порядок выплаты вознаграждения, если они не урегулированы законом.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

Да, работодатель обязан выплатить работнику вознаграждение, если в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет использование произведения, передаст исключительное право другому лицу или примет решение о сохранении служебного произведения в тайне и сообщит об этом автору. Если размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем не определены договором между ним и работником, в случае спора они определяются судом (п. 2 ст. 1295 ГК).

За служебное изобретение работодатель обязан выплачивать автору вознаграждение в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 1370 ГК РФ, в том числе когда работодатель получает патент, сохраняет сведения в тайне и уведомляет об этом работника, передает право на получение патента другому лицу либо не получает патент по зависящим от него причинам. Если между работником и работодателем не заключено отдельное соглашение о размере и порядке выплат нет, применяются Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.05.2026 № 654, действующие с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Документами, подтверждающими создание произведения или изобретения в пределах трудовых обязанностей работника являются трудовой договор, должностная инструкция; также оформляются служебное задание и акт приема-передачи произведения.

Трудовой договор с работником должен прямо предусматривать что в трудовые функции работника входит создание результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, в трудовом договоре как правило указываются:

порядок, размер и условия выплаты вознаграждения работника за использование служебного произведения/служебного изобретения;

порядок уведомления работником работодателя о создании служебного произведения/служебного изобретения.

Также в трудовой договор может быть включено согласие автора на использование служебного произведения без указания имени автора и на внесение работодателем любых изменений и дополнений в произведение.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

Российское законодательство исходит из того, что служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяется не принадлежностью работодателя к международной группе компаний, а наличием трудовых отношений между работником и конкретным работодателем.

Если работник состоит в трудовых отношениях с российским юридическим лицом (например, дочерней компанией международного холдинга), именно это юридическое лицо признается работодателем для целей статей 1295 и 1370 ГК РФ (как указано в ответе 1 выше). Сам факт существования иностранной материнской компании либо иных аффилированных лиц не означает автоматического возникновения у них исключительных прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности.

После возникновения исключительного права у работодателя оно может быть передано другой компании группы, в том числе иностранной. Такая передача осуществляется уже не автоматически, а на основании гражданско-правовой сделки:

договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ); или

лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ).

Корпоративная принадлежность компаний сама по себе не необходимость оформления перехода прав на служебные произведения и служебные изобретения. Так, Суд по интеллектуальным правам РФ указал в решении от 15.10.2025 по делу № СИП-1237/2024, что оформление патентов непосредственно на иностранную компанию без соблюдения процедуры, установленной ст. 1370 и 1373 ГК РФ, является неправомерным.

Наибольшие сложности возникают при трансграничной занятости работников. В подобных ситуациях необходимо разграничивать два самостоятельных вопроса.

Во-первых, определяется право, регулирующее трудовые отношения. Обычно применяется либо право, выбранное сторонами трудового договора, либо право государства, в котором работник обычно выполняет трудовую функцию, с учетом действия императивных норм соответствующей юрисдикции.

Во-вторых, определяется право, регулирующее возникновение и защиту интеллектуальных прав.

В международном частном праве традиционно применяется принцип lex loci protectionis — право страны, для которой испрашивается правовая охрана результата интеллектуальной деятельности. В результате возможно возникновение коллизий: один и тот же объект может признаваться служебным по российскому праву, но регулироваться иначе в государстве, где испрашивается патент или осуществляется защита авторских прав. Различия могут касаться критериев признания результата служебным, порядка перехода прав работодателю, сроков уведомления работодателя и иных требований национального законодательства.

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

В случае спора о правах на служебное произведение/служебное произведение, при отсутствии в трудовом договоре соответствующих положений, работодателю необходимо будет доказать другими документами и прочими доказательствами, что создание данного произведения входило в пределы трудовых обязанностей работника, а техническое решение создано в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, п. 104, п.129).

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

Произведение созданное работником не может быть признано служебным только на том основании, что работник использовал для создания произведения материалы работодателя.

В случае спора о правах на произведение, если суд установит, что работник создал произведение не в рамках своих трудовых обязанностей, такое произведение будет считаться служебным – исключительное право на него принадлежит работнику, а работодатель может использовать произведение только на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020 №№ С01-44/2019, А40-256611/2017).

Изобретение, созданное работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, как установлено п. 5 ст. 1370 ГК РФ, не является служебным и право на получение патента и исключительное право на такое изобретение принадлежат работнику. Работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такого изобретения.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

Увольнение автора не прекращает уже возникшее у работодателя исключительное право на надлежаще оформленное служебное произведение или служебное изобретение. Однако если при создании не было доказано выполнение трудовых обязанностей либо задания, бывший работник может оспорить служебный характер результата.

Работодателю целесообразно провести аудит при увольнении работника:

сопоставить трудовой договор, должностную инструкцию и служебные задания с каждым созданным результатом интеллектуальной деятельности;

установить, какой объект создан, кем, в какие даты, в рамках какого проекта и в какой объективной форме;

зафиксировать передачу репозиториев, исходных файлов, документации, макетов, данных экспериментов, лабораторных журналов, ключей доступа и учетных записей;

оформить акт передачи результатов, материальных носителей и доступов с детальным описанием каждого объекта;

сохранить доказательства создания: историю коммитов, таск-трекер, корпоративную переписку, версии файлов, метаданные, отчеты, акты приема-передачи.

В отношении служебных изобретений до увольнения работника или незамедлительно после него работодателю необходимо:

зарегистрировать все уведомления работника о технических решениях, полученные до увольнения;

принять по каждому объекту документированное решение: патентовать, передать право на получение патента либо сохранить сведения в тайне;

письменно уведомить работника о принятом решении, если выбран режим коммерческой тайны;

выплатить авторское вознаграждение в случаях, установленных п. 4 ст. 1370 ГК РФ и Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 № 184.

После увольнения работодателю следует прекратить доступ бывшего работника к корпоративным IT системам, провести инвентаризацию скачиваний и внешних передач, сохранить цифровые доказательства и направить мотивированную претензию при выявлении использования служебного произведения или изобретения.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

Использование систем искусственного интеллекта не изменяет непосредственно правила статей 1295 и 1370 ГК РФ, однако существенно влияет на возможность применения этих норм, поскольку ставит вопрос о наличии самого объекта интеллектуальной собственности и его автора. Служебный режим распространяется только на результаты, которые являются объектами интеллектуальных прав.

Для произведений необходим творческий труд автора (ст. 1257, 1259 ГК РФ). Для изобретений автором также может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создано техническое решение (ст. 1347 ГК РФ).

Согласно п. 80 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 для охраноспособности произведения необходим творческий, а не технический характер деятельности. Данная логика по аналогии применима к результатам, созданным преимущественно средствами ИИ: если вклад работника ограничивается формулированием запроса (промпта) без последующей творческой переработки результата, вопрос о наличии объекта авторского права и, соответственно, о применимости ст. 1295 ГК РФ, становится спорным.

Если искусственный интеллект используется лишь как вспомогательный инструмент, а работник самостоятельно формулирует творческую задачу, осуществляет существенный отбор вариантов, перерабатывает полученный результат, принимает творческие решения, то произведение может признаваться созданным творческим трудом работника. То есть использование генеративного ИИ само по себе не препятствует возникновению служебного произведения.

Если ИИ используется при проведении исследований, моделировании технических решений либо анализе данных, но окончательное техническое решение является результатом творческой деятельности работника, авторство сохраняется за человеком, а служебный режим продолжает действовать. Если же техническое решение фактически сформировано автоматически без творческого вклада человека, возникает риск отказа в признании авторства и, соответственно, сложности с получением патентной охраны, поскольку действующее российское законодательство не признает искусственный интеллект субъектом права.

Практическая особенность применения ИИ заключается в усложнении доказывания для работодателя. Поэтому все большее значение приобретают внутренние корпоративные процедуры: фиксация промптов, истории редактирования, промежуточных версий, журналов изменений, служебных заданий и иных материалов, позволяющих установить объем человеческого творческого вклада.

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