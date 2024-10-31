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31 October 2024

Реструктуризация Бизнеса И Сделки Слияний И Поглощений В России

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Возможна реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе создан
Russian Federation Corporate/Commercial Law
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1) В каких формах может быть осуществлена реорганизация юридического лица?

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена в формах:

  • слияния;
  • присоединения;
  • разделения;
  • выделения;
  • преобразования;
  • c одновременным сочетанием различных перечисленных форм.

Возможна реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной формы в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

2) Каковы процедуры разделения или слияния компании?

Как разделении, так и слиянии, решение о реорганизации должно быть принято общим собранием участников/акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации. В случае разделения общее собрание утверждает разделительный баланс, а общее собрание каждого вновь создаваемого общества, утверждает его устав и избирает органы общества. В случае слияния, общее каждого общества, участвующего в слиянии, утверждает договор о слиянии, устава нового общества и передаточный акт. После принятия решения о слиянии или разделении, необходимо направить уведомление об этом регистрирующий орган, а также уведомить кредиторов. Реорганизация считается завершенной с момента государственной регистрации юридических лиц, созданных в результате реорганизации.

3) Как выделить отдельный вид деятельности в самостоятельную компанию?

Общее собрание участников/акционеров общества должно принять решение о реорганизации в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении передаточного акта. Общее собрание участников/акционеров выделяемого общества утверждает его устав и избирает органы управления общества.

Также необходимо направить уведомление о принятии решения о выделении в регистрирующий орган, а затем уведомить об этом кредиторов.

4) Возможно ли осуществить реорганизацию компании в случае банкротства?

В случае, если в отношении организации – должника введена процедура наблюдения, согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" органы управления должника не вправе принимать решения о реорганизации должника.

При введении процедуры финансового оздоровления организация - должник не вправе без согласия собрания/комитета кредиторов и лица или лиц, предоставивших обеспечение его обязательств, принимать решение о своей реорганизации.

5) Согласия каких государственных органов необходимо получить для сделок слияний - поглощений?

Согласно ст. 27 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", необходимо получить предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы, в частности, на слияние коммерческих организаций и присоединение одной или нескольких коммерческих к иной коммерческой организации, если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) превышает 7 миллиардов рублей или суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, предшествующий году реорганизации, превышает 10 миллиардов рублей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.09.2022 N 618, требуется разрешение Правительственной комиссии на добровольную реорганизацию общества с ограниченной ответственностью если в такой реорганизации участвуют иностранные лица, связанные с недружественными для Российской Федерации иностранными государствами, или лица, которые находятся под контролем таких иностранных лиц.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Yana Dianova
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