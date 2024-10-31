Реструктуризация Бизнеса И Сделки Слияний И Поглощений В России

1) В каких формах может быть осуществлена реорганизация юридического лица?

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена в формах:

слияния;

присоединения;

разделения;

выделения;

преобразования;

c одновременным сочетанием различных перечисленных форм.

Возможна реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной формы в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

2) Каковы процедуры разделения или слияния компании?

Как разделении, так и слиянии, решение о реорганизации должно быть принято общим собранием участников/акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации. В случае разделения общее собрание утверждает разделительный баланс, а общее собрание каждого вновь создаваемого общества, утверждает его устав и избирает органы общества. В случае слияния, общее каждого общества, участвующего в слиянии, утверждает договор о слиянии, устава нового общества и передаточный акт. После принятия решения о слиянии или разделении, необходимо направить уведомление об этом регистрирующий орган, а также уведомить кредиторов. Реорганизация считается завершенной с момента государственной регистрации юридических лиц, созданных в результате реорганизации.

3) Как выделить отдельный вид деятельности в самостоятельную компанию?

Общее собрание участников/акционеров общества должно принять решение о реорганизации в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении передаточного акта. Общее собрание участников/акционеров выделяемого общества утверждает его устав и избирает органы управления общества.

Также необходимо направить уведомление о принятии решения о выделении в регистрирующий орган, а затем уведомить об этом кредиторов.

4) Возможно ли осуществить реорганизацию компании в случае банкротства?

В случае, если в отношении организации – должника введена процедура наблюдения, согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" органы управления должника не вправе принимать решения о реорганизации должника.

При введении процедуры финансового оздоровления организация - должник не вправе без согласия собрания/комитета кредиторов и лица или лиц, предоставивших обеспечение его обязательств, принимать решение о своей реорганизации.

5) Согласия каких государственных органов необходимо получить для сделок слияний - поглощений?

Согласно ст. 27 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", необходимо получить предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы, в частности, на слияние коммерческих организаций и присоединение одной или нескольких коммерческих к иной коммерческой организации, если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) превышает 7 миллиардов рублей или суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, предшествующий году реорганизации, превышает 10 миллиардов рублей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.09.2022 N 618, требуется разрешение Правительственной комиссии на добровольную реорганизацию общества с ограниченной ответственностью если в такой реорганизации участвуют иностранные лица, связанные с недружественными для Российской Федерации иностранными государствами, или лица, которые находятся под контролем таких иностранных лиц.

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