На сегодняшний день наличие лицензии необходимо для выполнения проектных и строи

1. На какие виды проектных и строительных работ требуется лицензия в вашей стране?

На сегодняшний день наличие лицензии необходимо для выполнения проектных и строительных работ по сохранению объектов культурного наследия. Лицензии, предоставляющие право заниматься строительной деятельностью, подразделяются на следующие разновидности:

проектная – позволяет разрабатывать строительные проекты;

строительная – предоставляет право заниматься строительством домов и сооружений;

инженерная – предполагает осуществлять инженерные исследования и разрабатывать новые решения.

В остальных случаях, таких как:

деятельность по проектированию зданий и сооружений: составление проектной документации для реконструкции, капитального ремонта, строительства и технического переустройства;

строительно-монтажные работы: общестроительные, специальные, пуско-наладочные, монтажные, санитарно-технические,

Российское законодательство содержит положения, указывающие на необходимость вступления в соответствующую саморегулируемую организацию (СРО) без наличия лицензии, если объектом работ не выступает объект культурного наследия.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование или строительство?

Возможность осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами устанавливается положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, если указанный вопрос не урегулирован федеральными законами. К примеру, в Постановлении Правительства РФ от 28.01.2022 № 67, предусматривающем порядок лицензирования деятельности по сохранению объектов культурного наследия, указано на возможность осуществления соответствующей деятельности, в том числе, и иностранными юридическими лицами.

Как уже указывалось ранее, в остальных случаях, иностранное юридическое лицо обязано иметь членство в саморегулируемой организации (СРО):

для СРО в сфере инженерных изысканий или проектирования - подрядчиком могут быть только юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 55.6 ГрК РФ);

для СРО в сфере строительства - подрядчиком могут быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, кроме иностранных юридических лиц, которые могут не иметь регистрации в соответствующем субъекте (ч. 3 ст. 55.6 ГрК РФ).

Следует отметить, что для вступления в СРО иностранному юридическому лицу необходимо либо получить аккредитацию филиала, либо зарегистрировать на территории РФ дочернюю компанию.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

Иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования не будут иметь юридической силы и не будут являться основанием для допуска иностранной компании к осуществлению строительных или проектных работ.

Российское законодательство в сфере лицензирования отдельных видов работ регулирует отношения, возникающие между органами исполнительной власти РФ и юридическими лицами/ индивидуальными предпринимателями. Соответственно, лицензирование отдельных работ в РФ осуществляется под особым контролем органов государственной власти РФ, в установленном российским законодательством порядке.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Иностранная строительная компания может осуществлять предпринимательскую деятельность в России:

через постоянное представительство/филиал (ст. 55 ГК РФ);

без постоянного представительства;

через дочернюю компанию-резидента (создание ООО на территории РФ либо приобретение доли в уже зарегистрированном ООО на территории РФ)

Указанные варианты организации выхода на российский рынок предполагают разные алгоритмы обложения налогом на прибыль, ЕСН, НДС и налогом на недвижимость.

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам на выполнение проектных и изыскательских работ, в том числе, когда одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

Договоры строительного подряда и договоры на выполнение проектных и изыскательских работ не содержат специальных требований в случае, если из сторон является нерезидентом Российской Федерации.

Данные договоры должны быть заключены в соответствии с Гражданским кодексом РФ в простой письменной форме. Регистрировать договоры не нужно.

6. В каких случаях договоры строительного подряда и договоры на выполнение проектно-изыскательских работ должны заключаться по результатам специальной процедуры закупок?

Только в случае, если договор заключается для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и заказчиком является публично-правовое образование, а также субъекты естественных монополий.

7. Каковы особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительной и проектно-изыскательской деятельности?

Привлечение иностранного труда при осуществлении строительной и проектно-изыскательской деятельности в России имеет свою специфику.

Раскроем основные моменты.

Документами, дающими право осуществлять иностранному гражданину трудовую деятельность в Российской Федерации, являются:

патент (если виза не требуется);

разрешение на работу (если имеется виза).

Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте.

Работодатель обязан заключить с иностранцем трудовой договор, о чем уведомить в течение 3 рабочих дней подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.

В случае трудоустройства иностранного работника, прибывшего из стран с визовым режимом въезда, работодатель должен иметь разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.

Существует ограничение на количество иностранных работников в организации, устанавливаемые Правительством РФ. Согласно Постановлению Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1823 доля иностранных работников в организациях, осуществляющих строительную деятельность, не должна превышать 80% процентов.

8. Возможно ли использование иностранных типовых договоров строительного подряда?

Применение иностранных типовых договоров строительного подряда в национальных проектах России является возможным. Однако условия таких типовых договоров не могут противоречить императивным нормам российского законодательства.

9. Возможно ли применение иностранного права и иностранных судов при заключении договоров строительного подряда и договоров на выполнение проектно-изыскательских работ?

При заключении данных договоров специального правила не устанавливается.

Исходя из содержания ст. 1210 ГК РФ, стороны вправе самостоятельно выбрать применимое право при наличии имеющего значение иностранного элемента (например, одна из сторон спорного отношения является иностранным юридическим лицом, предмет спора находится на территории другого государства, имеющие значение для спора действия сторон, с которыми связано возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, были совершены на территории другого государства).

В случае если такой иностранный элемент отсутствует, выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм Российской Федерации.

Стороны вправе заключить пророгационное соглашение (соглашение о выборе компетентного суда) или арбитражное соглашение (соглашение о передаче споров третейскому суду), в том числе выбрав иностранный суд или арбитраж.

При этом данные соглашения не распространяются на категории споров, отнесенных к исключительной компетенции судов Российской Федерации (ст. 248 АПК РФ). Споры из договоров строительного подряда и договоров на выполнение проектно-изыскательских работ ограничений не относятся к исключительной компетенции судов Российской Федерации.

Также к исключительной компетенции судов Российской Федерации относятся споры с участием лиц, в отношении, которых приняты ограничительные меры (санкции) (ст. 248.1 АПК РФ).

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