1. Действует ли в России обязательный контроль за экономической концентрацией?

Да. Государственный контроль за экономической концентрацией, осуществляемый антимонопольными органами, является одной из форм государственного контроля за экономической деятельностью хозяйствующих субъектов.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в России?

Государственный антимонопольный контроль за экономической концентрацией в РФ осуществляется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

3. Каково определение "экономической концентрации"?

Рыночная (экономическая) концентрация понимается как сосредоточение экономически значимых признаков или характеристик в руках определенного количества хозяйствующих субъектов (единиц или носителей информации).

Её можно определить как характеристику состояния товарного рынка или показатель состояния рынка.

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

Согласие ФАС на экономическую концентрацию необходимо получить до совершения действий по экономической концентрации.

Также есть вариант, когда сделку можно совершить с отлагательным условием, которым и будет получение согласия антимонопольного органа. Например, если речь о приобретении акций российской компании, стороны могут заключить договор купли-продажи с условием одобрения сделки ФАС. И только при получении такого согласия стороны смогут передать акции в собственность от продавца к приобретателю.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в России.

В перечне сделок, подлежащих согласованию, ФЗ «О защите конкуренции» установил следующие:

1. Создание и реорганизация коммерческих организаций.

За исключением случаев, когда оплата уставного капитала производится деньгами (п. 1.1 разъяснения ФАС от 11.06.2021 № 19 «Об особенностях осуществления государственного антимонопольного контроля за экономической концентрацией»).

2. Заключение соглашений о совместной деятельности.

Такие соглашения отличаются следующими признаками: стороны объединяют ресурсы или осуществляют взаимные инвестиции;стороны несут совместные риски в деятельности; информация о совместной деятельности публична, например нередко стороны выпускают пресс-релизы об этом .

3. Сделки с акциями, долями, имуществом коммерческих организаций.

А. Если сделки по приобретению акций, долей коммерческих организаций превышают следующие пороговые значения: более 25, 50 или 75% голосующих акций акционерного общества;более 1/3, 50% или 2/3 долей общества с ограниченной ответственностью.

То есть большее значение имеет не то, какое количество акций или долей приобретается, а то, каким количеством акций или долей будет распоряжаться приобретатель после сделки. Например, акционер с 49% акций выкупает дополнительно 2% акций в компании, при этом получает права распоряжения свыше 50% акций — такая сделка будет подлежать согласованию.

Б. Если лицо получает в собственность, пользование или во владение основные производственные средства (за исключением земельных участков и не имеющих промышленного назначения объектов недвижимости) или нематериальные активы другого лица, если балансовая стоимость предмета сделки превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов продавца.

В. Если лицо приобретает права, позволяющие определять условия осуществления хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа. Чаще всего это сделки между иностранными компаниями за рубежом, приводящие к установлению косвенного контроля над российской компанией.

Как следует из разъяснения ФАС от 11 июня 2021 года № 19 под согласование подпадают:

сделки купли-продажи акций или долей в компаниях;

создание и реорганизация компаний;

заключение соглашений о совместной деятельности;

переход прав на акции или доли без совершения сделки, например перераспределение прав голоса из-за выхода участника, наследование;

передача акций, долей в доверительное управление, в инвестиционные фонды, в залог.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

В соответствии со ст. 27-28 Закона о защите конкуренции пороговые значения в отношении стоимости активов и объема выручки участников сделки, иного действия, в случае превышения которых сделка, иное действие могут подлежать антимонопольному контролю, равны:

суммарная стоимость активов коммерческих организаций, участвующих в слиянии или присоединении (и участников их групп лиц), по последним балансам превышает 7 миллиардов рублей, либо

суммарная выручка указанных лиц от реализации товаров закалендарный год, предшествующий году слияния (присоединения), превышает 10 миллиардов рублей.

стоимость активов экономического субъекта составляет более более 800 млн руб;

цена сделки превышает 7 млрд руб.

Аналогичные пороговые значения стоимости активов или выручки установлены для заключения между хозяйствующими субъектами- конкурентами соглашения о совместной деятельности на территории РФ.

Создание коммерческой организацией потребует получение предварительного согласия антимонопольного органа в случае:

– уставный капитал создаваемой коммерческой организации оплачивается акциями (долями) или имуществом (основными производственными средствами или нематериальными активами, но не денежными средствами) другой коммерческой организации;

– создаваемая коммерческая организация приобретает в отношении передаваемых ей акций (долей) либо имущества определенные права, предусмотренные ст. 28 Закона о защите конкуренции.

Если сделки по приобретению акций, долей коммерческих организаций превышают следующие пороговые значения:

более 25, 50 или 75% голосующих акций акционерного общества;

более 1/3, 50% или 2/3 долей общества с ограниченной ответственностью.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

Такое полномочие прямо не предусмотрено. Тем не менее, если сделка, по мнению ФАС, повлияет на состояние конкуренции на товарном рынке, ФАС может инициировать проверку.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами России?

Да, если лицо приобретает права, позволяющие определять условия осуществления хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа. Чаще всего это сделки между иностранными компаниями за рубежом, приводящие к установлению косвенного контроля над российской компанией.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Да. Например, если объектом экономической концентрации является финансовая организация, то применяются специальные правила, установленные п. 3, 5—7 ч. 1 ст. 27 и ст. 29 Закона о защите конкуренции.

В случае когда приобретаются акции финансовой организации, единственным финансовым критерием является стоимость активов по последнему балансу ОЭК. С учетом действующих нормативных актов сделка с акциями (долями) финансовой организации потребует получения согласия антимонопольного органа, если стоимость активов ОЭК превышает:

31 млрд руб. — в отношении кредитных организаций;

3 млрд руб. — в отношении микрофинансовых организаций;

2 млрд руб. — в отношении негосударственных пенсионных фондов;

1 млрд руб. — в отношении организаторов торговли;

500 млн руб. — в отношении обществ взаимного страхования, кредитных потребительских кооперативов;

200 млн руб. — в отношении страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций), страховых брокеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, управляющих компаний инвестиционных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев негосударственных пенсионных фондов, ломбардов;

100 млн руб. — в отношении страховых медицинских организаций.

10. Требует ли в России уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

За принятие решения об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Размер составляет 35 000 рублей в соответствии с пп.89 п. 1 ст. 333.33 НК РФ.

11. Существует ли в России предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Такого срока не существует. Согласие ФАС необходимо получить до совершения сделки. Обычно на практике документы подают в ФАС за два месяца до самой сделки, чтобы заложить время на рассмотрение ходатайства и возможные дополнительные запросы со стороны антимонопольного органа.

Согласие ФАС на совершение сделки действует 1 год. Если оно истекло, то согласие необходимо получать заново.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Чтобы получить согласие, сначала надо собрать необходимые документы. Среди них:

само ходатайство о сделке;

нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя-юрлица или паспорта заявителя-физлица;

нотариально заверенные копии учредительных документов объекта экономической концентрации (ЭК);

сведения о видах деятельности заявителя;

данные о продукции заявителя.

Всего в перечне более 20 обязательных документов. Все они перечислены в ч. 5 ст. 32 закона «О защите конкуренции».

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

По общему правилу ФАС рассматривает документы на протяжении месяца. По закону служба может принять два вида решений:

окончательное — можно или нельзя заключить сделку;

промежуточное — принятие окончательного решения откладывают, чтобы запросить дополнительные сведения.

Антимонопольный орган может продлить рассмотрение на два месяца. А если учесть период подготовки документов (тоже примерно месяц), то весь процесс может занять минимум четыре месяца.

Следует учитывать, что антимонопольный орган может отказать в согласовании сделки или же согласовать сделку с предписанием. Тогда заявителю придется учесть требования при совершении сделки и последующем ведении бизнеса.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Несвоевременная подача заявления о согласии ФАС на экономическую концентрацию может рассматриваться как осуществление такой концентрации без соответствующего разрешения. Ответственность:

штраф от 300 000 до 500 000 рублей по ст. 19.8 КоАП РФ о непредставлении документов в антимонопольный орган;

иск со стороны ФАС о признании сделки недействительной;

принудительная реорганизация или ликвидация (если создание новой компании или уже проведенная реорганизация не была одобрена).

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в России?

С 01.09.2023 года если по результатам рассмотрения ходатайства ФАС предварительно решит, что сделка ограничит конкуренцию, регулятор направит сторонам заключение об обстоятельствах. Это новый механизм. В документе укажут условия, при которых можно обеспечить конкуренцию. Компании могут ознакомиться с выводами ФАС и подготовить пояснения. То есть фирмы вправе еще до принятия окончательного решения подготовить возражения, чтобы повлиять на финальное решение регулятора.

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