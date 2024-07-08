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В последние годы рынок электронной коммерции в России активно развивается, и маркетплейсы играют в этом процессе ключевую роль. Маркетплейсы представляют собой торговые интернет-площадки, где пользователи могут приобретать товары у разных продавцов онлайн. Они выступают в роли посредников между продавцами и покупателями.

По данным Data Insight, в 2023 году общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России составил 7,8 трлн рублей, количество онлайн-заказов увеличилось на 78% и составило 5,03 млрд рублей. Представляется, что в 2024 году объем продаж на российском рынке eCommerce может достигнуть 10,2 трлн рублей, рост может составить 30%.

Среди популярных маркетплейсов в России можно выделить Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет и AliExpress Россия.

В России уже действует антимонопольный закон, который регулирует деятельность маркетплейсов. Этот закон был подписан президентом в июле 2023 года и касается маркетплейсов, чья доля на рынке превышает 35% и годовая выручка превышает 2 миллиарда рублей.

Антимонопольное регулирование направлено на защиту конкуренции и интересов продавцов на рынке. Основные инструменты антимонопольного регулирования включают:

установление предельных цен на товары;

запрет на установление разных цен на один и тот же товар;

недопущение удаления товаров с продажи, если это приводит к повышению цен;

запрет на навязывание невыгодных условий договоров или отказ в их заключении без обоснованных причин;

недопущение сокращения или прекращения реализации товаров без веских причин;

установление предельных цен на услуги маркетплейса;

запрет на создание дискриминационных условий для продавцов;

ограничение или препятствие входу или выходу продавцов с платформы.

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