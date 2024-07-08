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8 July 2024

ФАС Vs Маркетплейсы

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В последние годы рынок электронной коммерции...
Russian Federation Antitrust/Competition Law
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В последние годы рынок электронной коммерции в России активно развивается, и маркетплейсы играют в этом процессе ключевую роль. Маркетплейсы представляют собой торговые интернет-площадки, где пользователи могут приобретать товары у разных продавцов онлайн. Они выступают в роли посредников между продавцами и покупателями.

По данным Data Insight, в 2023 году общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России составил 7,8 трлн рублей, количество онлайн-заказов увеличилось на 78% и составило 5,03 млрд рублей. Представляется, что в 2024 году объем продаж на российском рынке eCommerce может достигнуть 10,2 трлн рублей, рост может составить 30%.

Среди популярных маркетплейсов в России можно выделить Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет и AliExpress Россия. 

В России уже действует антимонопольный закон, который регулирует деятельность маркетплейсов. Этот закон был подписан президентом в июле 2023 года и касается маркетплейсов, чья доля на рынке превышает 35% и годовая выручка превышает 2 миллиарда рублей. 

Антимонопольное регулирование направлено на защиту конкуренции и интересов продавцов на рынке. Основные инструменты антимонопольного регулирования включают:

  • установление предельных цен на товары;
  • запрет на установление разных цен на один и тот же товар;
  • недопущение удаления товаров с продажи, если это приводит к повышению цен;
  • запрет на навязывание невыгодных условий договоров или отказ в их заключении без обоснованных причин;
  • недопущение сокращения или прекращения реализации товаров без веских причин;
  • установление предельных цен на услуги маркетплейса;
  • запрет на создание дискриминационных условий для продавцов;
  • ограничение или препятствие входу или выходу продавцов с платформы.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Vladislava Novokreshchenova
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