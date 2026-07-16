Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnam öffnet die Tür für eine neue Welle von Energieinvestitionen: Dekret 272 schafft große Chancen für ausländische Investoren

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Könnte das neue Dekret 272 Vietnams der regulatorische Durchbruch sein, auf den internationale Energieinvestoren gewartet haben?

Am 4. Juli 2026 hat die Regierung Vietnams offiziell das Dekret Nr. 272/2026/ND-CP („Dekret 272“) erlassen, das detaillierte Mechanismen und Politiken zur Umsetzung der Resolution Nr. 253/2025/QH15 über die nationale Energieentwicklung für den Zeitraum 2026–2030 festlegt.

Mit sofortiger Wirkung bis zum 31. Dezember 2030 führt Dekret 272 einen transparenten und investorenfreundlichen Rahmen ein, der Genehmigungen beschleunigt, die Verwaltungslasten reduziert und erhebliche Chancen für ausländische Investitionen in Offshore-Windenergie und Stromnetz-Infrastruktur eröffnet.

Für internationale Projektentwickler, Finanzinstitutionen, EPC-Auftragnehmer und Energieinvestoren stellt Dekret 272 einen wichtigen Schritt hin zu einem vorhersehbareren und effizienteren Investitionsumfeld dar.

Zentrale Punkte für ausländische Investoren

1. Schnellere Anpassungen der Stromentwicklungspläne

Historisch gesehen konnten Änderungen an Vietnams Stromentwicklungsplänen zeitaufwendig sein. Dekret 272 strafft diesen Prozess erheblich durch klar definierte gesetzliche Fristen.

Wesentliche Verbesserungen:

1. Vollständig digitale Verfahren: Anträge und Änderungen werden über ein elektronisches System bearbeitet, wodurch Verwaltungsaufwand erheblich reduziert wird.

2. Beschleunigte Begutachtung: Zuständige Behörden müssen die Prüfung vollständiger Dossiers innerhalb von 15 Arbeitstagen abschließen.

3. Schnelle Genehmigung: Nach Abschluss der Begutachtung muss die endgültige Genehmigungsentscheidung innerhalb von 3 Arbeitstagen erteilt werden.

Diese Maßnahmen bieten Investoren mehr Sicherheit und verbessern die Projektplanung erheblich.

2. Größere Sicherheit für Offshore-Windprojekte

Dekret 272 schafft klare finanzielle Anforderungen und Verfahrensregeln, die die regulatorische Unsicherheit während der Projektentwicklung deutlich verringern.

Wichtige Bestimmungen:

1. Survey-Qualifikation: Antragsteller für Offshore-Winduntersuchungen müssen ein Mindestkapital von 1 Milliarde VND pro geplantem Megawatt (MW) nachweisen.

2. Eigenkapitalanforderung: Investoren müssen mindestens 20 % des gesamten Projektinvestitionsvolumens als Eigenkapital halten; die restliche Finanzierung kann durch Bankkredite oder institutionelle Finanzierungen erfolgen.

3. Erleichterte ausländische Beteiligung: Ausländische Investoren und auslandsinvestierte Unternehmen müssen mindestens 15 % des Projektwertes beitragen – ein Zeichen für Vietnams Offenheit gegenüber internationalem Kapital und Know-how.

4. Erstattung staatlicher Surveys: Wurde eine Offshore-Untersuchung zuvor von einem staatseigenen Unternehmen durchgeführt, müssen erfolgreiche Investoren die geprüften Kosten erstatten, bevor die endgültige Projektgenehmigung erteilt wird.

5. Priorität nach Eingangsreihenfolge: Bei mehreren gültigen Anträgen für dasselbe Projekt im nationalen Masterplan werden die Dossiers nach Eingangsdatum bearbeitet.

3. Vereinfachtes Genehmigungsverfahren für Stromnetz-Infrastruktur

Da Vietnam zunehmend Übertragungsinfrastruktur für private Investitionen öffnet, führt Dekret 272 einen effizienteren Genehmigungsmechanismus ein.

Verbesserungen:

1. Einreichung an einer Stelle: Investoren reichen nur ein Antragsdossier beim zuständigen Provinz-Volkskomitee ein.

2. Vereinfachung bei Mehrprovinzprojekten: Projekte, die mehrere Provinzen durchqueren, müssen nur in der Provinz eingereicht werden, in der die Leitung beginnt.

3. Flexible Nachweise der Finanzkraft: Investoren können ihre Finanzkraft durch geprüfte Jahresabschlüsse, Garantien der Muttergesellschaft oder institutionelle Finanzierungszusagen nachweisen.

4. Klare Fristen: Provinzbehörden müssen die Vollständigkeit des Dossiers innerhalb von 10 Arbeitstagen prüfen, die Begutachtung innerhalb von 15 Arbeitstagen abschließen und der Vorsitzende des Provinz-Volkskomitees muss die Investitionsentscheidung innerhalb von 5 Arbeitstagen danach erteilen.

Strategische Überlegungen für Investoren

Dekret 272 bietet den praktischen Umsetzungsrahmen, auf den viele internationale Energieinvestoren gewartet haben. Unternehmen sollten nun:

1. bestehende Offshore-Wind- und Übertragungsprojekte im Hinblick auf die neuen finanziellen Schwellenwerte und Investitionsanforderungen überprüfen;

2. vollständig digitalisierte Antragsdossiers vorbereiten, um von den beschleunigten Genehmigungsverfahren zu profitieren;

3. prüfen, ob geplante Offshore-Standorte bereits von staatseigenen Unternehmen untersucht wurden, und etwaige Erstattungsverpflichtungen in die Finanzmodelle einbeziehen;

4. Investitionszeitpläne überprüfen, um die effizienteren regulatorischen Rahmenbedingungen optimal zu nutzen.

Fazit

Dekret 272 stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in Vietnams kontinuierlichen Bemühungen dar, seinen Energiesektor zu modernisieren und die Attraktivität für internationale Investitionen zu stärken. Mit größerer Transparenz, klar definierten Fristen und eindeutigen finanziellen Anforderungen hat die Regierung einen wichtigen Schritt hin zu einem effizienteren und vorhersehbaren regulatorischen Umfeld für großangelegte Energieprojekte getan.

Für internationale Investoren, die langfristige Chancen in einem der am schnellsten wachsenden Energiemärkte Asiens suchen, ist Dekret 272 ein rechtzeitiges und ermutigendes Signal, dass Vietnam weiterhin ausländische Investitionen und Expertise beim Aufbau seiner zukünftigen Energieinfrastruktur willkommen heißt.

Wenn Sie eine Investition in Vietnams schnell expandierenden Energiesektor erwägen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu verstehen, wie Dekret 272 Ihre Investitionsstrategie beeinflussen könnte.

Für weitere Informationen oder maßgeschneiderte rechtliche Beratung wenden Sie sich bitte an Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC und berät seit mehr als 25 Jahren internationale Investoren bei großen Energie- und Infrastrukturprojekten in Vietnam.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.