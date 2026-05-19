Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – NINH THUAN 2: EIN NATIONALES NUKLEARES ÖKOSYSTEM FAST VON NULL AUFBAUEN

Die Entscheidung Vietnams, seine nuklearen Energieambitionen wiederzubeleben, markiert eine der bedeutendsten strategischen Infrastrukturentwicklungen in Südostasien seit Jahrzehnten.

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Die Entscheidung Vietnams, seine nuklearen Energieambitionen wiederzubeleben, markiert eine der bedeutendsten strategischen Infrastrukturentwicklungen in Südostasien seit Jahrzehnten. Dennoch missverstehen viele internationale Beobachter weiterhin die wahre Natur dessen, was Hanoi nun zu erreichen versucht.

Ninh Thuan 2 ist nicht einfach nur ein Kraftwerksprojekt.

Es ist der Beginn von Vietnams Versuch, ein gesamtes nationales nukleares Ökosystem nahezu von Grund auf aufzubauen.

Diese Unterscheidung ist entscheidend für Investoren, Regierungen, EPC Auftragnehmer, Exportkreditagenturen, Infrastrukturfonds, Versicherer, Technologieanbieter und Rechtsberater, die das Ausmaß der Chance – und die Komplexität der Herausforderung – verstehen wollen.

Das Projekt geht weit über den Bau von Reaktoren hinaus. Vietnam muss gleichzeitig entwickeln:

nukleare Governance Rahmenwerke,

regulatorische Kapazitäten,

Sicherheitsaufsichtsmechanismen,

Fähigkeiten zur Netzmodernisierung,

Notfallreaktionssysteme,

Ausbildungsprogramme für Fachkräfte,

Lokalisierungsökosysteme,

sowie langfristige Betriebskompetenz.

Nur wenige Länder in der modernen Geschichte haben eine derart ehrgeizige institutionelle Transformation parallel zu industrieller Expansion unternommen.

Und doch scheint Vietnam zunehmend entschlossen, genau das zu tun.

Warum Vietnam zur Kernenergie zurückkehrt

Die Rückkehr Vietnams zur Kernenergie wird letztlich von einem übergeordneten Thema bestimmt: Energiesicherheit.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes setzt das nationale Stromsystem unter außergewöhnlichen Druck. Rasante Industrialisierung, Halbleiterfertigung, KI Infrastruktur, Datenzentren, Elektromobilität und exportorientierte Schwerindustrie treiben den Strombedarf in einem Tempo voran, das mit traditionellen Energiequellen allein schwer zu decken ist.

Vietnams historisches Energiemodell gerät zunehmend unter Spannung:

die heimischen Gasressourcen sind langfristig begrenzt,

die Möglichkeiten zur Wasserkrafterweiterung verengen sich,

die Kohlefinanzierung steht unter wachsendem internationalen Druck,

und die Unbeständigkeit erneuerbarer Energien bleibt eine Herausforderung für die Netzstabilität.

Gleichzeitig will sich Vietnam positionieren als:

globales Zentrum für fortgeschrittene Fertigung,

strategischer Standort für Halbleiter,

sowie führende digitale Wirtschaft innerhalb der ASEAN.

Solche Ambitionen erfordern verlässliche, großskalige Grundlaststromerzeugung.

In diesem Kontext wird Kernenergie in Hanoi zunehmend nicht als ideologisches Projekt, sondern als strategische industrielle Notwendigkeit betrachtet.

Warum Ninh Thuan 2 weit über die Stromerzeugung hinaus von Bedeutung ist

Ausländische Investoren sollten der Versuchung widerstehen, Ninh Thuan 2 als ein konventionelles Infrastrukturprojekt zu analysieren.

Es handelt sich gleichzeitig um:

ein Energieprojekt,

ein Projekt zur Stärkung staatlicher Fähigkeiten,

eine geopolitische Balanceübung,

ein Programm zur Modernisierung der Regulierung,

und eine industriepolitische Initiative.

Vietnam muss faktisch ein nationales Nuklearrahmenwerk nahezu von Grund auf aufbauen.

Dies umfasst:

nukleare Genehmigungsinstitutionen,

unabhängige Sicherheitsaufsicht,

technische Inspektionskapazitäten,

Cybersicherheitssysteme,

Governance des Brennstoffkreislaufs,

Infrastruktur für Strahlungsmanagement,

sowie hoch spezialisierte Ingenieurkompetenz.

Die Herausforderung ist daher nicht nur technologisch, sondern auch institutionell.

Diese Realität erklärt, warum Zeitpläne letztlich länger ausfallen könnten, als optimistische politische Ankündigungen zunächst vermuten lassen.

Südkoreas zunehmend starke Position

Obwohl bisher keine endgültige Vergabe offiziell bekanntgegeben wurde, scheint Südkorea zunehmend zu den stärksten – und möglicherweise führenden – Kandidaten für Ninh Thuan 2 zu gehören.

Mehrere strukturelle Gegebenheiten stützen diese Einschätzung:

Erstens: Die Beziehung Vietnams zu Südkorea ist außerordentlich tief geworden. Korea zählt inzwischen zu den größten Investoren, Arbeitgebern und Industriepartnern Vietnams. Samsung allein hat wesentliche Teile der vietnamesischen Fertigungswirtschaft grundlegend umgestaltet. Die industrielle Glaubwürdigkeit Koreas in Vietnam ist außergewöhnlich stark.

Zweitens: Südkorea bietet in der heutigen geopolitischen Umgebung etwas äußerst Wertvolles:

fortschrittliche Technologie ohne erhebliche geopolitische Reibungen.

Für Hanoi ist dies von enormer Bedeutung. Vietnam strebt traditionell strategische Balance an und vermeidet im Allgemeinen eine übermäßige Abhängigkeit von einer einzelnen Großmacht. Korea stellt daher einen politisch komfortablen Partner dar – technologisch hochentwickelt, kommerziell diszipliniert und sowohl für westliche als auch asiatische Akteure weitgehend akzeptabel.

Drittens: Die Finanzierungskapazität könnte sich letztlich als entscheidend erweisen.

Nuklearprojekte gehören zu den kapitalintensivsten Infrastrukturinvestitionen weltweit. Vietnam muss die Stromerzeugung ausbauen und gleichzeitig fiskalische Disziplin und staatliche Flexibilität wahren.

Wenn koreanische Akteure bieten können:

wettbewerbsfähige Exportfinanzierung,

langfristige Rückzahlungsstrukturen,

staatlich abgesicherte Unterstützung,

und Umsetzungssicherheit,

dann steigt die Attraktivität Koreas erheblich.

Schließlich: Die internationale Glaubwürdigkeit Südkoreas im Nuklearexport hat sich in den letzten Jahren materiell gestärkt – insbesondere durch erfolgreiche Auslandsprojekte und den weltweiten Ruf der APR1400 Plattform.

Vietnam beobachtet diese Entwicklungen sehr genau.

Die Realität nuklearer Zeitpläne

Die öffentliche Diskussion konzentriert sich oft auf Schlagzeilen zu Inbetriebnahmedaten. Investoren sollten jedoch realistisch bleiben.

Selbst unter sehr günstigen Umständen wird sich Vietnams Nuklearzeitplan wahrscheinlich über mehr als ein Jahrzehnt erstrecken.

Das Land baut nicht nur Reaktoren. Es errichtet gleichzeitig:

regulatorische Kapazitäten,

betriebliche Expertise,

institutionelles Vertrauen,

sowie langfristige Governance Systeme.

Dies benötigt Zeit.

Optimistische Szenarien könnten den Beginn des kommerziellen Betriebs um 2034–2035 anvisieren.

Eine konservativere und realistischere Einschätzung sieht einen stabilen kommerziellen Betrieb jedoch eher zwischen 2036–2040.

Dies ist für Erstgenerations Nuklearprogramme nicht ungewöhnlich.

Weltweit stoßen Nuklearprojekte häufig auf:

Finanzierungsanpassungen,

Herausforderungen bei der Infrastrukturabfolge,

Genehmigungsverzögerungen,

Lokalisierungsprobleme,

Engpässe bei Fachkräften,

sowie sich weiterentwickelnde Sicherheitsanforderungen.

Vietnam wird mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsichtig vorgehen, sobald die Umsetzung ernsthaft beginnt. Die politischen Folgen eines übereilten oder schlecht gemanagten Nuklearprogramms wären enorm.

In Wirklichkeit könnte Vorsicht zu einer der größten Stärken Vietnams werden.

Die drei entscheidenden Herausforderungen für Investoren

1. Regulierung und institutionelle Entwicklung

Die größte Herausforderung liegt möglicherweise nicht in der Technik – sondern in der Governance.

Vietnam muss entwickeln:

international glaubwürdige Sicherheitsaufsicht,

Genehmigungskompetenz,

Rahmenwerke für Notfallvorsorge,

sowie langfristige Betriebskontrollfähigkeit.

Dieses institutionelle Ökosystem lässt sich nicht über Nacht importieren.

2. Netzinfrastruktur und Übertragung

Großskalige Nuklearerzeugung erfordert ebenso anspruchsvolle Übertragungsinfrastruktur.

Vietnam muss gleichzeitig:

das nationale Netz modernisieren,

Leitsysteme stärken,

sowie die Fernübertragungskapazität verbessern.

Ohne substanzielle Investitionen in die Übertragung kann allein die Erzeugungskapazität Vietnams Energieproblem nicht lösen.

3. Humankapital und Lokalisierung

Vietnam muss ausbilden:

Ingenieure,

Regulierer,

Operatoren,

Sicherheitsspezialisten,

Cybersicherheitsexperten,

sowie Nukleartechniker.

Dies könnte sich letztlich als eine der wichtigsten langfristigen Dimensionen des Programms erweisen.

Das Projekt schafft daher nicht nur Energieinfrastruktur – sondern auch industrielle Fähigkeiten.

Die breitere Investitionschance

Erfahrene Investoren sollten erkennen, dass die Chancen rund um Ninh Thuan 2 weit über den Reaktorbau hinausgehen.

Das breitere Ökosystem kann erhebliche Möglichkeiten schaffen in:

Übertragungsinfrastruktur,

Häfen und Logistik,

Ingenieurdienstleistungen,

Umweltberatung,

Projektfinanzierung,

Versicherung,

digitale Systeme,

Cybersicherheit,

Lokalisierung,

Arbeitskräfteentwicklung,

industrieller Fertigung,

sowie regulatorischer Beratung.

In vielerlei Hinsicht könnte das umgebende Nuklearökosystem wirtschaftlich ebenso wichtig werden wie die Reaktoren selbst.

Ein realistischer Aktionsplan für Investoren

1. Langfristige institutionelle Beziehungen aufbauen

Vietnams Nuklearprogramm wird durch langfristige staatliche und institutionelle Koordination geprägt. Kurzfristige Transaktionsstrategien werden kaum erfolgreich sein.

Investoren sollten sich konzentrieren auf:

dauerhafte Einbindung,

technische Kooperation,

und Glaubwürdigkeitsaufbau.

2. Lokalisierung früh priorisieren

Vietnam erwartet zunehmend, dass strategische Projekte zum Aufbau inländischer Fähigkeiten beitragen.

Lokalisierungspläne sollten beinhalten:

Ausbildung von Arbeitskräften,

Technologietransfer,

Integration lokaler Zulieferer,

Bildungspartnerschaften.

3. Fokus auf regulatorisches Verständnis

Nuklearprojekte erfordern Interaktion mit mehreren Regierungsebenen und Aufsichtsbehörden.

Frühes rechtliches und regulatorisches Mapping ist entscheidend, insbesondere in Bezug auf:

Genehmigungen,

Flächennutzung,

Umweltbewilligungen,

Netzintegration,

Sicherheitskonformität.

4. Vorbereitung auf lange Zeitpläne

Dies ist kein kurzfristiges Investitionsumfeld.

Investoren sollten ihre Teilnahme strukturieren mit:

langfristiger Kapitaldisziplin,

phasenweisen Umsetzungsstrategien,

realistischen Annahmen zur Projektabfolge.

Schlussfolgerung

Die Wiederbelebung der Kernenergie in Vietnam ist nicht einfach die Rückkehr eines Energieprojekts. Sie ist der Beginn einer nationalen industriellen Transformation.

Ninh Thuan 2 stellt den Versuch Vietnams dar, aufzubauen:

eine souveräne nukleare Fähigkeit,

eine modernisierte Energiearchitektur,

sowie ein langfristiges industrielles Ökosystem nahezu von Grund auf.

Der Prozess wird wahrscheinlich:

langsamer verlaufen als politische Schlagzeilen vermuten lassen,

institutionell anspruchsvoll,

und hochkomplex sein.

Doch die strategische Richtung erscheint zunehmend klar. Für Investoren mit Geduld, Raffinesse und langfristiger Vision könnte Vietnams Nuklearprogramm letztlich zu einer der prägenden Infrastruktur und Industriechancen Asiens in den kommenden Jahrzehnten werden.

Und für Vietnam selbst könnte Ninh Thuan 2 weit mehr sein als ein Kraftwerk.

Es könnte das Fundament einer völlig neuen Ära nationaler industrieller Fähigkeiten werden.

Duane Morris Vietnam steht bereit, als vietnamesischer Rechtsberater bei diesem wegweisenden Projekt zu dienen. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com.

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