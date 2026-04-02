Rechtsanwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Offshore-Wind: Eine Große Chance – Aber Nur Für Die Richtigen Investoren

Der vietnamesische Windenergiemarkt tritt in eine entscheidende Phase ein. Mit dem Stromentwicklungsplan VIII (PDP8), der bis 2050 bis zu über 70 GW Offshore-Wind vorsieht, stellt das Land eine der bedeutendsten unerschlossenen Chancen im Bereich erneuerbare Energien weltweit dar.

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Der vietnamesische Windenergiemarkt tritt in eine entscheidende Phase ein. Mit dem Stromentwicklungsplan VIII (PDP8), der bis 2050 bis zu über 70 GW Offshore-Wind vorsieht, stellt das Land eine der bedeutendsten unerschlossenen Chancen im Bereich erneuerbare Energien weltweit dar.

Doch Investoren sollten sich im Klaren sein: Dies ist kein Markt mehr, in dem internationale Entwickler automatisch erfolgreich sind.

Die jüngste Entscheidung zum Offshore-Windprojekt Hon Trau, bei der ein erfahrener europäischer Entwickler gegen einen neu gegründeten inländischen Akteur verlor, ist kein Einzelfall. Sie spiegelt einen breiteren strukturellen Wandel in Vietnams Ansatz für strategische Energieinvestitionen wider.

Vietnam legt zunehmend Wert auf den Aufbau inländischer Kompetenzen parallel zur Kapazitätserweiterung. Energiepolitik ist nun eng mit Industriepolitik verknüpft, und der Aufstieg lokaler nationaler Champions" wird zu einem prägenden Merkmal des Marktes. Ausländische Investoren bleiben willkommen – jedoch zunehmend als Teil integrierter Partnerschaften und nicht mehr als alleinige Projektführer.

Gleichzeitig verändert sich die Grundlage des Wettbewerbs. Finanzielle Stärke und Kapitalbereitschaft werden entscheidender als technische Erfahrung. Die Behörden legen wachsenden Wert auf sichtbare Liquidität, frühzeitige Verpflichtungen und gesicherte Umsetzung. Investoren müssen bereit sein, glaubwürdige finanzielle Rückendeckung bereits früh im Prozess nachzuweisen.

Lokale Zusammenarbeit ist nun unerlässlich. Ein Markteintritt ohne starken inländischen Partner ist zunehmend unrealistisch. Der richtige Partner muss mehr als nur lokale Präsenz bieten – er muss regulatorischen Zugang, finanzielle Tiefe und Übereinstimmung mit nationalen Prioritäten gewährleisten. Dies ist eine strategische Entscheidung, die die Projektfähigkeit direkt beeinflusst.

Trotz solider Fundamentaldaten bleibt die Bankfähigkeit die zentrale Herausforderung. Das aktuelle vertragliche und regulatorische Rahmenwerk erfüllt weiterhin nicht die internationalen Erwartungen in wichtigen Bereichen, darunter Abregelungsrisiken, Wechselkursrisiken, fehlende Rechte für Kreditgeber zum Eingreifen sowie eingeschränkte Streitbeilegungsmechanismen. Infolgedessen bleibt die großvolumige Projektfinanzierung – insbesondere für Offshore-Wind – eingeschränkt.

Parallel dazu hat sich die Netzinfrastruktur als kritischer Engpass herausgestellt. Projekte können technisch abgeschlossen sein, aber dennoch Verzögerungen bei der Einnahmenerzielung aufgrund von Übertragungsbeschränkungen, verspäteten Umspannwerken oder Dispositionsproblemen erfahren. Dieses Risiko wird oft unterschätzt, kann aber die Wirtschaftlichkeit erheblich beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund verfolgen erfolgreiche Investoren einen anderen Ansatz. Sie warten nicht auf perfekte regulatorische Klarheit, sondern bauen früh strategische Partnerschaften auf, verpflichten Kapital entschlossen, richten sich an Vietnams langfristiger Industriestrategie aus und strukturieren Investitionen um reale, nicht theoretische Risiken. Die Zusammenarbeit mit der Regierung erfolgt institutionell und konsistent sowohl auf zentraler als auch auf provinzieller Ebene.

Fazit

Vietnam bleibt einer der attraktivsten Windenergiemärkte weltweit. Das Ausmaß der Chancen ist unbestreitbar, und der langfristige Kurs ist klar auf den Ausbau erneuerbarer Energien ausgerichtet.

Doch die Bedingungen für Erfolg haben sich geändert.

Dies ist kein Pioniermarkt mehr, der primär von ausländischer Expertise getrieben wird. Es ist eine aufstrebende Energienation, die ihren eigenen Entwicklungsweg gestaltet. Erfolgreich werden jene Investoren sein, die internationale Erfahrung mit starker lokaler Integration, finanzieller Glaubwürdigkeit und langfristiger strategischer Perspektive verbinden.

Die Chance ist real – aber sie wird nur von denen ergriffen, die verstehen, wie Vietnam heute funktioniert.

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Für weitere Informationen zu den oben genannten Punkten wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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