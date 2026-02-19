Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Navigieren Im Vietnamesischen Windenergiemarkt: Lehren Aus Dem Fall Pne Ag Und Strategische Aussichten – Wie Man Die Nächste Offshore-Wind-Ausschreibung Gewinnt

Für ausländische Investoren, die Vietnams enormes Windpotenzial im Blick haben, ist der Fall PNE AG nicht nur eine Nachricht, sondern eine entscheidende Fallstudie mit wichtigen Lehren für zukünftiges Engagement.

Die jüngste Bekanntgabe, dass Deutschlands PNE AG ihre Bewerbung für ein großes Windprojekt in Vietnam gegen eine Tochtergesellschaft des heimischen Konglomerats Vingroup verloren hat, hat die internationale Gemeinschaft der erneuerbaren Energien aufgeschreckt.

Für ausländische Investoren, die Vietnams enormes Windpotenzial im Blick haben, ist der Fall PNE AG nicht nur eine Nachricht, sondern eine entscheidende Fallstudie mit wichtigen Lehren für zukünftiges Engagement.

Die Entscheidung PNE AG vs. Vingroup: Eine überraschende Wende

Anfang Februar 2026 gaben die Behörden bekannt, dass VinEnergo, eine neu gegründete Energiesparte von Vingroup, die Rechte zur Entwicklung von Phase 1 des Hon Trau-Windkraftprojekts vor der Küste der Provinz Binh Dinh erhalten hat. Diese erste Phase umfasst eine Kapazität von 750 MW mit einer geschätzten Investition von fast 1,9 Milliarden US-Dollar.

Die Entscheidung kam überraschend. PNE AG war seit 2019 tief in die Projektentwicklung involviert und hatte erhebliche Mittel in Machbarkeitsstudien, Windmessungen und diplomatische Vorarbeiten investiert. Das deutsche Unternehmen plante eine Gesamtinvestition von 4,6 Milliarden US-Dollar für das endgültige 2.000-MW-Projekt.

Im Gegensatz dazu ist VinEnergo ein Neueinsteiger ohne vorherige Erfahrung in der Entwicklung von Windparks. Berichten zufolge äußerten die vietnamesischen Behörden unerwartet kurzfristige Bedenken hinsichtlich der finanziellen Verpflichtung" von PNE und forderten eine erhebliche Vorauszahlung von Investitionskapital – eine entscheidende Hürde.

Zentrale Lehren für ausländische Investoren

Aufstieg der National Champions"-Politik: Vietnam scheint zunehmend heimische National Champions" in strategischen Sektoren wie Energie zu bevorzugen. Die Auswahl von VinEnergo – einem finanzstarken lokalen Konzern ohne Branchenerfahrung – gegenüber einem erfahrenen internationalen Entwickler deutet auf eine staatliche Strategie zur Stärkung der inländischen Kapazitäten hin.

Strenge und wandelnde Anforderungen an finanzielle Verpflichtungen: Die Forderung nach einer hohen Vorauszahlung überraschte PNE. Dies zeigt, dass die Behörden strengere und teils unvorhersehbare Maßnahmen zur Sicherstellung von Projektsicherheit und -umsetzung ergreifen. Zukünftige Investoren müssen über starke finanzielle Rückendeckung verfügen und flexibel auf plötzliche Kapitalanforderungen reagieren.

Inländische Partnerschaften sind unverzichtbar: Der Alleingang, wie ihn PNE versuchte, wird zunehmend schwierig. Neue Vorschriften deuten darauf hin, dass Partnerschaften mit staatlichen Unternehmen oder lokalen Investoren verpflichtend sind. Strategische Allianzen sind entscheidend für regulatorische Konformität und für die Navigation im politischen Umfeld.

Regulatorische Unsicherheit bleibt ein Engpass: Trotz der Verabschiedung des ehrgeizigen Power Development Plan VIII (PDP8) ist der rechtliche Rahmen für Offshore-Wind weiterhin unklar. Fragen wie Meeresraumplanung, Genehmigungsprozesse und Zuständigkeitsverteilung sind ungelöst.

Langfristige Vorarbeit ist notwendig, aber nicht ausreichend: PNEs sechs Jahre Engagement garantierten keinen Erfolg. Geduld und langfristige Investitionen sind wichtig, doch Agilität gegenüber plötzlichen politischen Veränderungen ist ebenso entscheidend.

Zukunftschancen im vietnamesischen Offshore-Windsektor

Trotz der Herausforderungen bleibt das langfristige Potenzial enorm. PDP8 setzt ehrgeizige Ziele von 6.000 MW Offshore-Windkapazität bis 2030 und bis zu 17.032 MW bis 2035 – ausgehend von null heute.

Attraktive Standorte mit hohem Windpotenzial sind unter anderem die Provinzen Binh Thuan, Ninh Thuan, Soc Trang, Tra Vinh, Ben Tre und Bac Lieu.

Strategische Aussichten: Wie man die nächste Ausschreibung gewinnt

Partnerschaften strategisch wählen: Der richtige vietnamesische Partner muss mehr als nur einen Namen bieten – er sollte regulatorischen Zugang, regionale Unterstützung, finanzielle Glaubwürdigkeit und politische Verankerung mitbringen.

Kapitalbereitschaft frühzeitig sichern: Finanzielle Sicherheit wird zunehmend wichtiger als technische Erfahrung. Frühzeitige Kapitalzusagen und solide Bankbeziehungen sind entscheidend.

Echte Lokalisierung: Erfolgreiche Bewerber müssen glaubwürdige Pläne für lokale Lieferketten, Technologietransfer und Arbeitskräfteentwicklung vorlegen.

Institutionalisierte Regierungsbeziehungen: Projekte betreffen mehrere Ministerien und Behörden. Eine koordinierte Strategie zur Einbindung zentraler und regionaler Stakeholder ist notwendig.

Mindset-Wechsel: Vietnam ist kein Frontier Market" mehr, sondern ein aufstrebender Industriestandort mit eigener Agenda. Erfolg erfordert Anpassungsfähigkeit und Co-Entwicklung mit lokalen Champions.

Die Lehre aus Hon Trau lautet: Ausländische Investoren können in Vietnam gewinnen – aber sie müssen es anders tun. Wer internationale Offshore-Expertise mit starken vietnamesischen institutionellen Partnerschaften, finanzieller Sicherheit und nationaler Ausrichtung verbindet, wird nicht nur an Vietnams Offshore-Wind-Zukunft teilnehmen – er wird sie mitgestalten.

