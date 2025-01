Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann BERGBAU IN VIETNAM – WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Duane Morris LLP, a law firm with more than 900 attorneys in offices across the United States and internationally, is asked by a broad array of clients to provide innovative solutions to today's legal and business challenges.

Vietnam ist reich an Bodenschätzen, insbesondere an wesentlichen Metallen wie Seltenenerdmetalle, Nickel, Kupfer, Kobalt und Wolfram, die a) von der vietnamesischen Industrie für erneuerbare Energien benötigt werden, um die von Vietnam auf der COP26-28 eingegangenen Verpflichtungen zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen zu erfüllen, und b) von der schnell wachsenden Halbleiterchip- und Digitalisierungsindustrie, in der Vietnam eine führende Position anstrebt.

Leider wurde bisher nur ein Bruchteil der wertvollen Metallvorkommen Vietnams entdeckt, da das Land nie systematisch mit modernen Technologien und Methoden erkundet wurde, wie z. B. der Geophysik aus der Luft und der Tiefbohrtechnik, um tiefer liegende Vorkommen zu finden.

Darüber hinaus haben die bestehenden oberflächennahen Minen Vietnams, die von staatlichen Unternehmen betrieben werden, noch keine nennenswerten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) und damit auch keine weltweit bewährten Verfahren zum Abbau und zur Verarbeitung der Mineralien mit den erforderlichen umweltverträglichen grünen Technologien angezogen. Dieses Fachwissen und die ausländischen Direktinvestitionen werden daher benötigt, um Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit usw. deutlich zu verbessern.

Der offensichtliche Mangel an Koordination und Kommunikation zwischen den verschiedenen vietnamesischen Ministerien und Abteilungen, die an Exploration und Bergbau beteiligt sind – im Wesentlichen die Ministerien MPI, MONRE, MOIT, MOF und MOARD (Forstwirtschaft) – sowohl auf zentraler als auch auf Provinzebene, frustriert derzeit die Teilnehmer der Arbeitsgruppe Bergbau. Es bleibt zu hoffen, dass Gremien wie der vorgeschlagene Nationale Rat für Wissenschaft, Technologie und Innovation und seine erklärte Koordinierungsfunktion in dieser Hinsicht hilfreich sein können.

Unzulänglichkeiten im vietnamesischen Bergbaugesetz selbst, das noch verbessert werden muss, sowie die im Vergleich zu anderen Ländern übermäßig hohen Abgaben, Steuern und Gebühren sind ebenfalls erhebliche Hindernisse für die Entwicklung einer effizienten Bergbauindustrie in Vietnam.

Im Gegensatz zu vielen ASEAN-Nachbarländern Vietnams ist daher derzeit keines der weltweit größten Bergbauunternehmen in Vietnam tätig. Bei den Teilnehmern der Arbeitsgruppe Bergbau handelt es sich um relativ junge Unternehmen, die jedoch entschlossen sind, unter Einsatz der weltweit besten Technologien in Vietnam zu bestehen und gute Ergebnisse zu erzielen.

2. BERGBAU UND VERARBEITUNG WESENTLICHER METALLE IN VIETNAM

Die Metalle, die derzeit von ausländischen Investoren gesucht oder abgebaut werden, sind alle für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und deren Batterien, Windturbinen, Solarpanelen und die digitale Transformation unerlässlich. Die Tatsache, dass diese Metalle in Vietnam zugänglich und verfügbar sind, anstatt sie importieren zu müssen, bietet dem Land die Möglichkeit, nachgelagerte Hightech-Fertigungsindustrien zu entwickeln und Vietnam als dominantes regionales oder sogar weltweites Zentrum für die Herstellung dieser Produkte zu etablieren, die jetzt für eine kohlenstoffneutrale Zukunft sehr gefragt sind. Dies steht eindeutig im Einklang mit dem Schwerpunkt, den die MPI-Agentur für Auslandsinvestitionen auf den Aufbau von Kapazitäten in der verarbeitenden und unterstützenden Industrie in Vietnam und auf Partnerschaften mit vietnamesischen Unternehmen legt, wo dies möglich ist. Es steht auch im Einklang mit den Plänen und Ambitionen, die im jüngsten Power Development Master Plan 8 und der Just Energy Transition Partnership (JETP) anerkannt wurden, die

die Entwicklung von Drehkreuzen für erneuerbare Energien einschließlich Fertigungskapazitäten zur Unterstützung der vietnamesischen Energiewendeziele und des Netto-Null-Emissionsziels für 2050 vorsehen.

Um diesen Punkt zu unterstreichen, berichtete das vietnamesische Statistikamt, dass acht in Vietnam produzierte Waren im Jahr 2022 einen Exportwert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar hatten. Bei vier dieser acht Waren handelt es sich überwiegend um Metalle: a) Mobiltelefone und Ersatzteile, b) Elektronik, Computer und Komponenten, c) Maschinen, Geräte und Ersatzteile sowie d) Fahrzeuge und Ersatzteile. Die Statistiken für 2023 liegen uns noch nicht vor.

Die Mineralienindustrie muss weltweit mehr Metalle abbauen als je zuvor, um die Nachfrage nach wesentlichen Metallen für eine kohlenstoffneutrale Zukunft zu decken. Bei Kupfer beispielsweise sind die Neuentdeckungen seit 2010 um 80 % zurückgegangen, und das weltweite Angebot an Kupfer ist derzeit offenbar gefährlich niedrig. Es wurde als „Metall der Elektrifizierung“ bezeichnet, da das grüne Wachstum mehr Kupferleitungen für die Verteilung des aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten Stroms erfordern wird als je zuvor. So plant Australien beispielsweise, 20 Milliarden AUD für die Modernisierung des Stromnetzes für erneuerbare Energien auszugeben, und das britische National Grid hat Pläne für eine 54 Milliarden GBP teure Modernisierung seines Energienetzes vorgelegt. Außerdem haben mehrere Länder bereits die Ausfuhr von Kupferkonzentraten verboten und verlangen, dass das gesamte Kupfer im eigenen Land raffiniert wird. Ähnliche Forderungen gibt es auch für andere wesentliche Metalle, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Vietnam alle wesentliche Metalle im eigenen Land entdeckt, abbaut, recycelt und verarbeitet und eben nicht importiert.

Um den Anforderungen des grünen Wachstums gerecht zu werden, müssen der Abbau, die Verarbeitung, die Veredelung und das Recycling von Metallen und Mineralien von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf die Einführung neuer, hochmoderner Technologien umgestellt werden, mit denen die Kohlendioxidemissionen erheblich reduziert und schließlich ganz vermieden werden können. Dazu gehören Technologien wie grüner Wasserstoff, Druckoxidation, die Elektrifizierung aller Minenfahrzeuge und -maschinen sowie die Nutzung erneuerbarer Wasserkraft und der Wassermetallurgie, sofern diese in den Minenbetrieben und der nachgelagerten Verarbeitung verfügbar sind.

Diese hochmodernen Technologien sind auch darauf ausgelegt, die wichtigen Ziele einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, um die Landschaft, die Umwelt und die Ökosysteme, gegebenenfalls auch die Wälder, in denen der Bergbau betrieben wird, zu schützen.

3. VORTEILE DER INFRASTRUKTUR

Der Bergbau gilt seit langem als eine der wirksamsten Triebkräfte für die Verbesserung der physischen Infrastruktur in der ganzen Welt. Die Gebiete, in denen Mineralienvorkommen gefunden werden, befinden sich in der Regel in den gebirgigen und daher in der Regel in den ärmsten sozioökonomischen Gebieten sowie in solchen, in denen ethnische Minderheiten leben, und dies trifft sicherlich auf Vietnam zu. Der andere offensichtliche Vorteil eines verantwortungsvollen Bergbaus ist der Beitrag, den er zur Linderung der Armut in den abgelegenen Gebieten, in denen er betrieben wird, leisten kann, indem er gute Beschäftigungsmöglichkeiten und Aufträge für lokale Waren und Dienstleistungen schafft.

Ein moderner, nachhaltiger Bergbau in Vietnam würde daher eindeutig dazu beitragen, die Herausforderungen der Regierungsstrategie für die sozioökonomischen Entwicklungsziele (SDGs) zu bewältigen und auch zwei der erklärten Hauptziele der Weltbank in ihrem Länderpartnerschaftsrahmen in Vietnam zu erreichen; sowohl (a) die Bereitstellung von Infrastruktur als auch (b) die Ausweitung der wirtschaftlichen Beteiligung ethnischer Minderheiten.

4. LANGFRISTIGE INVESTITIONEN UND RISIKEN IN DER BERGBAUINDUSTRIE

Die Bergbauindustrie ist untypisch für die traditionellen Fertigungs- und Dienstleistungsbranchen, da sie lange Vorlaufzeiten und erhebliche Vorabinvestitionen in Exploration und Erschließung erfordert, bevor ein Projekt erfolgreich werden kann. Die Entdeckung einiger wichtiger Mineralressourcen in der asiatisch-pazifischen Region dauerte im Durchschnitt 18 Jahre vom Beginn der Exploration bis zur Entdeckung eines erzhaltigen Vorkommens. Um hochwertige ausländische Direktinvestitionen im Bergbau anzuziehen, fordert die Arbeitsgruppe Bergbau folgendes von der Regierung:

a) die vietnamesische Steuerregelung mit anderen Ländern zu vergleichen und dadurch eine Steuerregelung zu schaffen, die mit anderen Ländern wettbewerbsfähig ist;

b) Vereinfachung des derzeitigen Steuersystems, um es den Investoren leichter zu erklären;

c) für steuerliche Stabilität sorgen und die Häufigkeit politischer Änderungen aufgrund der langen Vorlaufzeit von Bergbauprojekten verringern; und

d) Weitere Verbesserung der internen Standards und Berücksichtigung, Anerkennung und Übernahme internationaler Standards für Bodenschätze (z.B. JORC).

Explorationsinvestitionen sind mit vielen Risiken und häufig wechselnden Zielen im Verlauf der Exploration konfrontiert, vor allem bei Bodenschätzen in der Tiefe und in Gebieten mit komplizierten geologischen Verhältnissen. Die Regierung muss sicherstellen, dass die Explorations- und Bergbauplanung, die Erarbeitung von Investitionsprojekten und die Entwicklung von Mechanismen und Strategien eine rationelle und effiziente Nutzung fördern werden. Unternehmen, die nachweislich technisch fortschrittliche und umweltverträgliche Explorationsprogramme durchgeführt haben, müssen bei späteren Anträgen bevorzugt werden. Kontinuierliche Exploration ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit von Bergbauprojekten.

***

