Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – ENTWICKLUNG EINER NACHHALTIGEN INFRASTRUKTUR

Investoren erwarten die Verabschiedung des PDP8-Umsetzungsplans und neue politische Maßnahmen zum Aufbau nachhaltiger Infrastrukturen und neuer Lieferketten im Hinblick auf Vietnams Netto-Null-Emissionsziel bis 2050.

1. Zugang zu internationalen Finanzmitteln, um Vietnams Infrastrukturpotenzial und nachhaltiges Wachstum zu realisieren

Zwar wurden in Vietnam in den letzten Jahren erhebliche Wind- und Solarkapazitäten entwickelt, doch wurden diese größtenteils durch eine Kombination aus lokalen und regionalen Banken oder Banken, die eher das Unternehmens- als das Projektrisiko bewerten, finanziert. Die Strukturen stützten sich auch häufig auf eine Form der Kreditrisikominimierung, oft eine Garantie, durch lokale Banken oder Projektsponsoren.

Aufgrund der anhaltenden Probleme mit der Bankfähigkeit im Rahmen der IPP war eine Projektfinanzierung ohne Rückgriffsrecht, die niedrigere Kapitalkosten mit sich bringt und längerfristig verfügbar ist als eine lokale Finanzierung, im Allgemeinen nicht verfügbar.

Für Vietnam ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Unterstützung durch lokale Banken oder Projektsponsoren zur Minderung des Kreditrisikos für die Entwicklung von Großprojekten nicht praktikabel ist. Darüber hinaus werden die eingeschränkte Liquidität, die hohen Zinssätze, der Mangel an langfristigen Finanzierungen und die sektoralen Beschränkungen des lokalen Bankensektors eine stärkere Abhängigkeit von Auslandsschulden zur Finanzierung der Infrastrukturentwicklung im nächsten Jahrzehnt erfordern.

Die Regierung sollte mit führenden privaten und multilateralen Finanzinstitutionen zusammenarbeiten, um die für die vietnamesischen Infrastrukturprojekte im Zeitraum bis 2030 erforderliche Projektfinanzierung zu erschließen.

Multilaterale Finanzinstitutionen sollten für die Verfügbarkeit von Garantien gewonnen werden, um das Länderrisiko zu mindern und die Entwicklung von Großprojekten in den Bereichen Infrastruktur, erneuerbare Energien und Flüssiggas zu unterstützen.

2. Beschleunigung der Genehmigung des PDP8-Umsetzungsplans

Der Umsetzungsplan für die erste Phase bis 2030 sollte angenommen werden, um das PDP8 ohne weitere Verzögerung umzusetzen.

Der Umsetzungsplan für diese erste Phase sollte einen realistischen Zeitplan für die Umsetzung von Übergangsprojekten oder Projekten, die sich verzögern, sowie von Projekten zur Umstellung der Brennstoffquelle enthalten.

Der Umsetzungsplan kann nicht ohne spezifische Maßnahmen für jeden Sektor umgesetzt werden: Offshore-Wind, LNG/Gasverstromung, Stromexport und neue Energieerzeugung.

Das Konzept des Ökosystems und des regionalen Drehkreuzes für die Erzeugung erneuerbarer Energien und Dienstleistungen wurde eingeführt, das die Produktion von Geräten und Maschinen, Logistik und Seehafen, einen grünen Industriepark (und auch eine grüne Stadt) usw. umfasst. Es sollten Rahmenbedingungen von Regierung zu Regierung vorgeschlagen werden, um fähige Entwicklungspartner mit großer internationaler Erfahrung, Fachwissen und Finanzmitteln einzubinden.

3. Entwicklung sektorspezifischer Strategien zur Ermöglichung langfristiger und umfangreicher Investitionen

Da Vietnam sich von den traditionellen Technologien wegbewegt, ist zu erwarten, dass neue und aufstrebende Sektoren besondere strategische Anforderungen stellen. Um die Zuweisung und den Kapitalfluss in diesen Sektoren zu maximieren, haben wir empfohlen, sektorspezifische Strategien zu entwickeln, wie im Folgenden dargestellt:

Ein Einspeisetarif für die Offshore-Kapazität, die für den Zeitraum bis 2030 genehmigt wurde. Die im PDP8-Umsetzungsplan für 2030 vorgeschlagene Erhöhung der Offshore-Windkapazitäten wird begrüßt und ein auf diese Kapazitäten anwendbarer FIT empfohlen. Dies wird Preissicherheit schaffen und das Vertrauen und das Engagement der Investoren fördern, das für den Aufbau des vietnamesischen Offshore-Windmarktes und der damit verbundenen Lieferketten erforderlich ist.

LNG-to-Power-Projekte sind von der Teilnahme am Stromgroßhandelsmarkt befreit und haben Anspruch auf einen festen wettbewerbsfähigen Tarif mit zwei Komponenten (Kapazitätsentgelt und Energieentgelt).

Ausarbeitung einer nationalen Meeresraumplanung in Verbindung mit der Entwicklung regionaler Energiezentren, LNG-Projekten und dem Offshore-Windsektor, um die optimale Nutzung und Zuweisung von Meeresgebieten zu bestimmen.

Überprüfung der Grundlage, auf der die Entscheidungen über die Zuteilung von Meeresgebieten gemäß Dekret 11/2021/ND-CP getroffen werden, damit die Abgaben für die Meeresnutzung in einem angemessenen Verhältnis zu den Entwicklungs- und Betriebskosten von Offshore-Wind- und Gasverstromungsprojekten stehen.

Die Entwicklung zusätzlicher Frachtkapazitäten in internationalen Verkehrsknotenpunkten (Luft- und Seeverkehr), um die Ausweitung des Handels und die Konjunkturerholung zu unterstützen.

Aufbau einer nationalen Agentur und eines nationalen Schulungsprogramms zur Unterstützung der Entwicklung der Sektoren LNG und Offshore-Windkraft mit dem Ziel, Vietnam zu einem regionalen und weltweiten Marktführer in diesem Sektor zu machen und diese Kenntnisse sowie die saubere Energie weltweit zu exportieren.

4. Entwicklung neuer PPA-Vorlagen für den LNG- und Offshore-Windsektor mit für internationale Kreditgeber akzeptablen Bestimmungen zur Risikozuweisung

Da davon ausgegangen wird, dass neue große Stromerzeugungsprojekte (LNG, Offshore-Windkraft und andere erneuerbare Energiequellen) hauptsächlich auf IPP-Basis (und nicht auf PPP-Basis) entwickelt werden, stellt das Fehlen einer internationalen Projektfinanzierung für Vietnam in naher Zukunft ein erhebliches Finanzierungs- und Entwicklungsrisiko dar. Da bis zum Jahr 2030 jährlich etwa 8-9 GW neue Stromerzeugungskapazitäten benötigt werden und ein Plan besteht, den Übergang zu erneuerbaren Energien durch die Entwicklung einer LNG-Grundlast zu erleichtern, ist ein bankfähiger Rahmen für große LNG- und Windkraftprojekte von wesentlicher Bedeutung.

Eine Überprüfung, inwieweit Ruling 1604 auf PPP-Projekte und bis zu einem gewissen Grad auf IPP-Projekte anwendbar ist. Dies war eine bankfähige Lösung für die Entwicklung von BOT-Projekten, und eine solche Klarstellung wäre auch zur Unterstützung des PPP-Gesetzes zu begrüßen.

Zu den wichtigsten Fragen der Bankfähigkeit, die in den überarbeiteten PPA behandelt werden müssen, gehören Einschränkungen, fiktive Inbetriebnahme, vereinbarte Abfindungszahlungen, Unterscheidung zwischen natürlicher und staatlicher höherer Gewalt, Gesetzesänderungen und Steuerschutz, Rechte des Kreditgebers, Streitbeilegung und geltendes Recht.

Die für LNG-Projekte geltende PPA-Vorlage sollte eine Vereinbarung über die Durchleitung des Brennstoffs und die Übernahme der Verantwortung im Rahmen der Brennstoffliefervereinbarung vorsehen.

Wir haben zwei Themengruppen empfohlen, um ein bankfähiges PPA zu erstellen: (A) rechtliche Fragen: Hypothekenfähigkeit der Bauarbeiten mit internationalen Kreditgebern durch einen Sicherheitsbeauftragten; Fehlen einer nationalen Seegebietsplanung; fehlende rechtliche Definitionen und Risikozuweisungsregelungen in internationalen Projektverträgen und Finanzierungsverträgen (Gesetzesänderungen, Kündigungszahlungen, natürliche und staatliche höhere Gewalt, fiktive Inbetriebnahme, Entschädigungen und Schadensersatz); Risiko der Konvertierbarkeit von Fremdwährungen; Risiko der Abnahmeverpflichtung; Eintrittsrechte der Kreditgeber; und internationale Schiedsgerichtsbarkeit und (B) technische Fragen: Tarifformel auf der Grundlage von Kapazitäts- und Energiekosten; Gesetzesänderungen, die sich auf den IRR und die Zahlung des Schuldendienstes auswirken und diese reduzieren; Zahlungen für die vorzeitige Beendigung des Projekts aufgrund des Ausfalls von EVN; Take-or-pay-Verpflichtung; Einschränkungsrisiko; Kosten für den Netzanschluss; direkte PPA und alternative Abnahmemöglichkeiten.

Solange Vorschriften und Gesetze nicht alle relevanten Fragen regeln können, sollte es den Parteien gestattet sein, Vertragsbedingungen auszuhandeln, die von den zuständigen Behörden genehmigt werden müssen. Das ist die international bewährte Praxis und die Art und Weise, wie frühere Projekte in Vietnam erfolgreich waren.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.