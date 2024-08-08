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Республика Беларусь делает значимые шаги в направлении использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ):

придерживается цели устойчивого развития № 7 о доступности современных источников энергии для всех;

ратифицировала Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию 1992 года;

ратифицировала Киотский протокол 1997 года с приложениями I и II;

ратифицировала Парижское соглашение 2015 года в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата;

принимает правовые акты на национальном уровне и ведет целенаправленную политику по стимулированию использования ВИЭ.

Использование ВИЭ в Беларуси:

Действует утвержденный правительством национальный план действий по развитию «зеленой» экономики на 2021–2025 годы и государственная программа «Энергосбережение» на 2021-2025 годы.

На 1 января 2023 года суммарная электрическая мощность установок ВИЭ составила 631,5 МВт, что почти в 14 раз превышает этот же показатель тринадцатилетней давности - 45 МВт в 2009 году.

По итогам 2022 года доля ВИЭ в топливно-энергетическом балансе страны составила 8,1%.

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