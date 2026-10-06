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6 October 2026

¿Vendes Viviendas Nuevas En Panamá? (Video)

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Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman

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En este video, nuestra socia Ana Graciela Medina explica los principales aspectos que promotores y desarrolladores deben considerar para determinar si sus proyectos pueden acogerse a estos incentivos.
Panama Real Estate and Construction
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�� La Ley 546 incorpora beneficios fiscales que podrían representar una ventaja para proyectos residenciales y compradores de viviendas nuevas en Panamá.

En este video, nuestra socia Ana Graciela Medina explica los principales aspectos que promotores y desarrolladores deben considerar para determinar si sus proyectos pueden acogerse a estos incentivos.

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