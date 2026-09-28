¿Pensando En Invertir En Bienes Raíces En Panamá? Mira Esto Primero (Video)

Desde París, nuestra socia Ana Graciela Medina conversa con Ciara Caponi, CEO y Licensed Partner de Engel & Völkers Panamá, sobre los principales criterios que deben considerar los inversionistas al elegir una propiedad para aplicar al programa de Inversionista Calificado en Panamá.

self

¿Qué propiedades son las más recomendables para obtener la residencia permanente en Panamá? ������

Desde París, nuestra socia Ana Graciela Medina conversa con Ciara Caponi, CEO y Licensed Partner de Engel & Völkers Panamá, sobre los principales criterios que deben considerar los inversionistas al elegir una propiedad para aplicar al programa de Inversionista Calificado en Panamá.

Descubre qué factores influyen en la plusvalía, qué zonas ofrecen mayor potencial y cómo una inversión inmobiliaria puede convertirse en una herramienta para diversificar patrimonio y obtener la residencia permanente en Panamá.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.