M&A Real Estate kvartalsnyhedsbrev

Denne artikel undersøger tre centrale udviklinger på det danske ejendomsmarked: den potentielle ulovliggørelse af DGNB-certificeringsmarkedsføring som følge af ECGT-direktivet, co-housing-markedets transformation...

Article Insights

Gorrissen Federspiel are most popular: within Technology topic(s)

in European Union

I vores seneste kvartalsnyhedsbrev ser vi nærmere på, om markedsføring af DGNB-certificeringer snart kan blive ulovlig som følge af implementeringen af ECGT-direktivet i dansk ret. Vi dykker ned i det voksende co-housing-marked, der med næsten 8.200 nye boliger siden 2020 er ved at udvikle sig til en ny aktivklasse for investorer. Endelig ser vi på den fortsatte vækst i korttidsudlejning via platforme som Airbnb – og den skærpede regulering og håndhævelse, der er på vej.

Som altid giver vi et overblik over de seneste transaktioner på det danske marked og sætter udviklingen i kontekst af de aktuelle markedsvilkår og fremtidige tendenser.

Læs nyhedsbrevet (engelsk)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.