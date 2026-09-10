M&A Real Estate kvartalsnyhedsbrev

Our offices are located in Copenhagen and Aarhus and more than half of our approx. 630 employees are lawyers, who all have a high-level education and the qualifications that our clients demand.
Our leading market position is the result of constant dedication to quality. Our focus on quality means that our services are customised to fit the specific situation and needs of our clients. Our experts have value-adding insight into the relevant business sectors and provide advice based on the client’s business and strategic goals.
Gorrissen Federspiel is a full-service law firm, where all partners participate on equal terms. As a client, you are always certain to obtain the best solution to all your legal issues, because each individual matter is handled by experts within the relevant area of the law.
Denne artikel undersøger tre centrale udviklinger på det danske ejendomsmarked: den potentielle ulovliggørelse af DGNB-certificeringsmarkedsføring som følge af ECGT-direktivet, co-housing-markedets transformation...
I vores seneste kvartalsnyhedsbrev ser vi nærmere på, om markedsføring af DGNB-certificeringer snart kan blive ulovlig som følge af implementeringen af ECGT-direktivet i dansk ret. Vi dykker ned i det voksende co-housing-marked, der med næsten 8.200 nye boliger siden 2020 er ved at udvikle sig til en ny aktivklasse for investorer. Endelig ser vi på den fortsatte vækst i korttidsudlejning via platforme som Airbnb – og den skærpede regulering og håndhævelse, der er på vej.
Som altid giver vi et overblik over de seneste transaktioner på det danske marked og sætter udviklingen i kontekst af de aktuelle markedsvilkår og fremtidige tendenser.