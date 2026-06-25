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25 June 2026

Каковы Специфические Особенности Регистрации Прав На Недвижимое Имущество?

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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GRATA International представляет сравнительный обзор особенностей регистрации прав на недвижимое имущество в различных юрисдикциях.
Worldwide Real Estate and Construction
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GRATA International представляет сравнительный обзор особенностей регистрации прав на недвижимое имущество в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Монголию, Россию, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Филиппины.

В публикации рассматриваются ключевые вопросы регистрации прав на недвижимость, включая момент возникновения права собственности, обязательность государственной регистрации, виды подлежащих регистрации прав и обременений, а также ограничения, применимые к иностранным приобретателям недвижимости.

Материал также содержит практический обзор систем регистрации недвижимости и земельных участков, порядка определения приоритета зарегистрированных прав, наиболее распространенных оснований для отказа или приостановления регистрации, а также других особенностей регулирования, имеющих значение для инвесторов, девелоперов и собственников недвижимости при осуществлении трансграничных сделок.

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Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Фидан Вагабова, Гюнель Гусейнова

Армения - Ани Акопян, Давид Карапетян

Беларусь - Максим Лашкевич, Екатерина Бурейко

Индия - Ааюши Сингх

Монголия - Болормаа Володя, Байгали Баттулга

Россия - Павел Балюк, Алиса Палант, Юлия Жадан, Вячеслав Хоровский, Александра Левенкова

Туркменистан - Икбал Саид Алауддин, Лачин Амандурдыева, Гуленар Акмурадова, Селби Джораева, Эмир Артыков

Турция - Каан Гёк, Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы

Узбекистан - Шахзодахон Ахмедова, Ситора Козимжанова

Филиппины - Крисанто Карло Николас, Мелисса Роэ Мендоса

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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