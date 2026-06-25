Каковы Специфические Особенности Регистрации Прав На Недвижимое Имущество?

GRATA International представляет сравнительный обзор особенностей регистрации прав на недвижимое имущество в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Монголию, Россию, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Филиппины.

В публикации рассматриваются ключевые вопросы регистрации прав на недвижимость, включая момент возникновения права собственности, обязательность государственной регистрации, виды подлежащих регистрации прав и обременений, а также ограничения, применимые к иностранным приобретателям недвижимости.

Материал также содержит практический обзор систем регистрации недвижимости и земельных участков, порядка определения приоритета зарегистрированных прав, наиболее распространенных оснований для отказа или приостановления регистрации, а также других особенностей регулирования, имеющих значение для инвесторов, девелоперов и собственников недвижимости при осуществлении трансграничных сделок.

Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Фидан Вагабова, Гюнель Гусейнова

Армения - Ани Акопян, Давид Карапетян

Беларусь - Максим Лашкевич, Екатерина Бурейко

Индия - Ааюши Сингх

Монголия - Болормаа Володя, Байгали Баттулга

Россия - Павел Балюк, Алиса Палант, Юлия Жадан, Вячеслав Хоровский, Александра Левенкова

Туркменистан - Икбал Саид Алауддин, Лачин Амандурдыева, Гуленар Акмурадова, Селби Джораева, Эмир Артыков

Турция - Каан Гёк, Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы

Узбекистан - Шахзодахон Ахмедова, Ситора Козимжанова

Филиппины - Крисанто Карло Николас, Мелисса Роэ Мендоса