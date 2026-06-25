Каковы Специфические Особенности Регистрации Прав На Недвижимое Имущество?

- within Real Estate and Construction, Consumer Protection, Media, Telecoms, IT and Entertainment topic(s)
- in Asia
GRATA International представляет сравнительный обзор особенностей регистрации прав на недвижимое имущество в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Монголию, Россию, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Филиппины.
В публикации рассматриваются ключевые вопросы регистрации прав на недвижимость, включая момент возникновения права собственности, обязательность государственной регистрации, виды подлежащих регистрации прав и обременений, а также ограничения, применимые к иностранным приобретателям недвижимости.
Материал также содержит практический обзор систем регистрации недвижимости и земельных участков, порядка определения приоритета зарегистрированных прав, наиболее распространенных оснований для отказа или приостановления регистрации, а также других особенностей регулирования, имеющих значение для инвесторов, девелоперов и собственников недвижимости при осуществлении трансграничных сделок.
Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.
Список стран и авторов:
Азербайджан - Фидан Вагабова, Гюнель Гусейнова
Армения - Ани Акопян, Давид Карапетян
Беларусь - Максим Лашкевич, Екатерина Бурейко
Индия - Ааюши Сингх
Монголия - Болормаа Володя, Байгали Баттулга
Россия - Павел Балюк, Алиса Палант, Юлия Жадан, Вячеслав Хоровский, Александра Левенкова
Туркменистан - Икбал Саид Алауддин, Лачин Амандурдыева, Гуленар Акмурадова, Селби Джораева, Эмир Артыков
Турция - Каан Гёк, Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы
Узбекистан - Шахзодахон Ахмедова, Ситора Козимжанова
Филиппины - Крисанто Карло Николас, Мелисса Роэ Мендоса
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